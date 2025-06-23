YKS Değerlendirmeleri: Eğitimcilerden Yorumlar - Son Dakika
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YKS Değerlendirmeleri: Eğitimcilerden Yorumlar

YKS Değerlendirmeleri: Eğitimcilerden Yorumlar
23.06.2025 14:32
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Özel Ege Lisesi öğretmenleri, YKS sınavı ve içerik değerlendirmesi yaptı. Zorluk seviyeleri ele alındı.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu gerçekleşti. Özel Ege Lisesi (ÖEL) öğretmenleri sınava ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YKS sınavının ilk oturumu olan TYT 21 Haziran'da, AYT ve YDT ise 22 Haziran günü tamamlandı. AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru soruldu. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayınlanmasından sonra Özel Ege Lisesi öğretmenleri sınavın içeriği, konu dağılımı ve geçmiş yıllara göre zorluk derecesini değerlendirdi. Eğitimcilerin alanlara göre değişen yorumlarına göre Türkçe alanında dil bilgisi sorularının eğitimcilerin beklediği şekilde, öğrencilerin fazla zorlanmayacağı düzeyde olduğunu belirtildi. Sözcükte anlam ve cümlede anlam sorularının zorlayıcı nitelikle olmayıp, sözcükte anlam sorularından bir tanesinin öğrenciler için eleyici olabilecek nitelikte olduğu ifade edildi. Paragraf sorularının ise uzun olmasına rağmen büyük kısmının kolay anlaşılır ve çözülebilir nitelikte olduğu belirtildi.

Tarih sorularında neden-sonuç ilişkisinin sorgulandığı, yorum yapabilme kabiliyetinin ölçülmeye çalışıldığı dile getirildi.

Coğrafya sorularının yorumdan çok bilgi temelli olduğu belirtilirken, özellikle son 3-4 yıldır sorulan soru tarzına yakın sorular seçildiği, zamanını iyi kullanan ve coğrafya sorularına bakma fırsatı bulan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği ifade edildi.

Felsefe sorularının sadece bilgi düzeyini ölçen sorular değil, aynı zamanda öğrencilerin hayat ile felsefe arasında bağ kurabilme, bir felsefi görüş ya da argümanı anlamlandırma ve muhakemede bulunma becerisini de ölçen nitelikte olduğuna dikkat çekildi. Soruların felsefe dersi öğretim programındaki hedeflere uygun, eleyici nitelikte olduğu ifade edildi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının Türkçe paragraf soruları gibi uzun, yorum sorularının ise kolay cevap verilemeyecek şekilde hazırlandığı ifade edildi.

Matematik sorularının ortalamanın üstü zorluk seviyesinde, işlem kalabalığı çok olan nitelikte olduğunu belirtildi. Okuduğunu anlama ve şekilli soruların fazla olduğu, deneme yanılmayla yapılan sorular olduğu ifade edildi. Çeldirici şıkların çok olduğu bir sınav olduğu belirtilirken, soruların zaman problemi yaşanabilecek anlatıma sahip olduğuna dikkat çekildi. Soru tiplerinin alışılmışın dışında olduğu ifade edilirken, süreli çözümün çok önemli olduğu belirtildi.

Fizik sorularının genellikle işleme gerek olmayan, bilgiyi yorumlama tarzında olduğu, temel kavramların anlaşılması için yorum gücüne dayalı ve günlük hayatı da destekleyici sorular sorulduğu ifade edildi.

Kimya sorularının ise MEB kazanımlarına uygun, genel olarak öğrencilerin yapabileceği seviyede olduğu belirtildi.

Biyoloji sorularının da müfredata ve kazanımlara uygun olup bilgi temelli tarzda olduğu söylendi.

2025 AYT'yi değerlendiren eğitimciler, Türk Dili ve Edebiyatı sorularının zorluk seviyesi olarak üst seviyede olmadığı, soruların 2024 AYT Türk Dili ve Edebiyatı testindeki sorulara göre daha eleyici nitelikte olduğu belirtildi.

Sosyal Bilimler-2'de Tarih sorularının bilgi eksikliği olmayan, okuduğunu anlayabilen ve kavram bilgisine hakim öğrencilerin yapabileceği tarzda olduğu ifade edildi. İnkılap Tarihi sorularının ise belirleyici ve eleyici nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

Coğrafya sorularının yalnızca kuramsal bilgiyi ölçmekle kalmayıp; öğrencilerin harita okuryazarlığı ve mekansal analiz yapabilme becerilerini de değerlendirmeye yönelik olduğu belirtildi.

Matematik sorularının zorluk seviyesi olarak son yılların en zor sınavı olduğu belirtilirken, yoruma dayalı sorular içerdiğine dikkat çekildi. Çemberin Analitiği konusundaki soruların uğraştırıcı ve zor olduğu vurgulandı. Temel bilgi düzeyini ölçen kazanım sorularının yanı sıra mantık yürütme ve çıkarım yapma becerileri de ölçülmeye çalışıldığı ifade edildi.

Fizik sorularının iyi çalışan bir öğrencinin rahatlıkla tamamını yapabileceği, genellikle bilgi içeren nitelikte olduğu belirtilirken, kimya sorularının ise çok zor olmamakla birlikte eksik bilgiyle de yapılabilecek sorular olmadığı ifade edildi. Biyoloji sorularının ise kazanımlara uygun, temel bilgileri bilmeyi ve yorumlamayı gerektiren sorular olduğu belirtildi.

Öte yandan ÖSYM takvimine göre YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2025'te açıklanacağı, üniversite adaylarının, 2025 YKS sonuçlarını kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim YKS Değerlendirmeleri: Eğitimcilerden Yorumlar - Son Dakika

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