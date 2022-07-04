2022 yılında kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 arttı. Bu rakamla birlikte yıllık tüketici enflasyonu son 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
6 aylık enflasyon oranına göre zam alan memur ve memur emeklisi vatandaşların alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.
Hesaplamalara göre evli ve iki çocuk sahibi memurların zamlı maaşları şu şekilde olacak:
MEVCUT MAAŞ-ZAMLI MAAŞ
Müsteşar (1/1): 15 bin 459 - 21 bin 903 TL
Genel Müdür (1/1): 13 bin 664 - 19 bin 360 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4):- 5 bin 243 – 7 bin 428 TL
Memur (Lisans - 1/4): 5 bin 130 – 7 bin 268 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4): 8 bin 956 – 12 bin 689 TL
Polis memuru (8/1): 5 bin 456 – 7 bin 730 TL
Hemşire (Lisans - 1/4): 5 bin 128 – 7 bin 265 TL
Mühendis (1/4): 6 bin 433 – 9 bin 114 TL
Teknisyen (Lise-1/4): 4 bin 477 – 6 bin 343 TL
Profesör (1/4): 12 bin 238 – 17 bin 340 TL
İmam-hatip: 5 bin 275 – 7 bin 474 TL
Avukat (1/4): 5 bin 275 – 7 bin 474 TL
NOT: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hebasında çalışmayan eş ve iki çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
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