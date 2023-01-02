Trafik cezalarına yeni zam! 2023'te alkollü araç kullananlar 4 bin 64 TL ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Trafik cezalarına yeni zam! 2023'te alkollü araç kullananlar 4 bin 64 TL ödeyecek

02.01.2023 18:07

Yeni yıla girilmesiyle trafik cezalarına da zam geldi. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere tüm kalemlerin ücretleri tekrar belirlendi. Buna göre alkollü araç kullanana 4 bin 64 TL, alkol testine itiraz edene ise 8 bin 551 TL ceza kesilecek. İşte tek tek yeni trafik cezaları.

Yeniden değerleme oranın netleşmesinin ardından 2023 yılı için uygulanacak trafik cezaları da belli oldu. Cezalar 1 Ocak itibaren itibaren geçerli.

HIZ SINIRINI AŞMAK

2022'de 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 951 TL, hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası ise 951 TL oldu. Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den bin 979 TL'ye, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak ise bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK

Alkollü araçla ilk kez yakalanan 4 bin 64 TL para cezası ödeyecek. 2022'de 2 bin 286 TL olan ikinci defa alkollü araç kullanmaktan yakalanana ise 5 bin 96 TL para cezası verilecek.

ALKOL TESTİNE İTİRAZ EDEN YANDI

Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak ise, 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

EMNİYET KEMERİ TAKMAMAK

Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022'de 196 TL olan emniyet kemeri takmamanın cezası, yapılan değerleme oranıyla 436 TL'ye yükseldi.

DİREKSİYON BAŞINDA CEP TELEFONU KULLANMAK

KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası ise, 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANIMI

Vatandaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak. Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullananlar, 8 bin 90 TL ceza ödeyecek.

DRİFT YAPAN 20 BİN TL ÖDEYECEK

Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak. 2022'de 9 bin 125 TL olan ceza tutarı, 20 bin 342 TL'ye yükseldi.

UYUŞTURUCU MADDE ALARAK ARAÇ KULLANMAK

2023'te belirlenen ceza tutarında en yüksek ceza, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak oldu. Bu suçtan ceza alanlar, 20 bin 977 TL ceza ödeyecek.

SAHTE PLAKA CEZASI

Araca sahte plaka takmanın cezası 20 bin 302 TL, aracı plakasız kullanmanın cezası ise, 2 bin 312 TL oldu.

Emniyet şeridini ihlal etmek bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL'den 436TL'ye, takip mesafesine uymamak 196 TL'den 436 TL'ye, plakanın okunur olmasını engelleyecek değişikliklerin cezası ise, 750 TL'den 1671 TL'ye yükseldi.

Yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 196 TL ceza ödeyecek.

YORUMLAR
500

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik cezalarına yeni zam! 2023'te alkollü araç kullananlar 4 bin 64 TL ödeyecek - Son Dakika


Son Dakika
18:13 AK Parti'den öldürülen Sinan Ateş hakkında açıklama: Emniyet ve yargı mensupları olayı bütün yönleriyle aydınlatacaktır
17:42 Pele'nin cenaze törenine katılan Infantino'nun isteğine Türk taraftarlardan sert cevap
17:32 Trafik cezalarına yeni zam! 2023'te alkollü araç kullananlar 4 bin 64 TL ödeyecek
17:06 Tekel sahibi kadın, kendisine ilişki teklif eden gence tokat atıp dışarı çıkardı
16:54 Fenerbahçe'de üç başarılı futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi
16:33 Yürek yakan olay! Babalarının cesediyle karşılaşan oğullarının feryadı kahretti
16:36 Galatasaray'ın yıldızı Icardi'yi sinirlendirecek itiraf! Wanda Nara'nın babası konuştu
16:33 Savaşın şiddetini kızıştıracak saldırı! Rusya "63 askerimiz öldü" dedi, Ukrayna'nın açıkladığı rakam çok farklı
16:05 Yakınları itiraf etti! Babasını başka bir kadınla ilişki yaşadığı için öldürmüş
15:49 Konya'da ders çalışırken kalp krizi geçiren genç yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2023 18:44:15. #1.11#
SON DAKİKA: Trafik cezalarına yeni zam! 2023'te alkollü araç kullananlar 4 bin 64 TL ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement