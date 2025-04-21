2025 Kotler Ödülleri, Türkiye\'de ilk kez sahiplerini buldu

Dünyanın en saygın pazarlama ödüllerinden biri olan Kotler Awards, 2025 yılında ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.Etkinliğe video mesajla katılan Prof. Philip Kotler, Türkiye'nin pazarlama gücüne ve özellikle kadın liderlerin yükselen rolüne dikkat çekti. Türk girişimcilerin Avrupa Birliği ülkelerinde gerçekleştirdiği yapay zekâ tabanlı projelere övgüde bulunan Kotler, Türkiye'nin küresel pazarlama ekosistemine yaptığı katkıyı vurguladı.

Törenin en duygusal anlarından biri, reklam dünyasının usta ismi Ender Merter'e verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülü oldu. Ödül, sahnede oğlu Tankut Merter tarafından büyük bir gururla teslim alındı. Törende ödül alan projeler arasında dijital dönüşüm, yapay zekâ uygulamaları ve sürdürülebilirlik odaklı kampanyalar öne çıktı. Philips'in *Kendi Işığını Yaratan Kadınlar* kampanyası dijital pazarlama kategorisinde birinciliği elde ederken, Tavuk Dünyası'nın *Bana Babanı Söyle* adlı yapay zekâ kampanyası dikkat çekti. Halkbank, *Paraf Doğal* kampanyasıyla sürdürülebilir pazarlama alanında ödüle layık görüldü. Liv Hospital, *Healthverse Panoramic WEB* projesiyle inovasyon ödülünü kazandı. Vizyoner Pazarlama Lideri ödülünün sahibi ise Hazal Evliyaoğlu oldu.

Zorlu Tekstil, sahibinden.com, Galataport İstanbul, Sarelle, Versuni, Karaca, Allianz ve The Purest Solutions gibi markalar 360 derece pazarlama kampanyaları kategorisinde başarılarıyla öne çıktı.

Genç pazarlamacıların projeleri de büyük takdir topladı. Türk Telekom sponsorluğunda gerçekleştirilen Genç Kotler Ödülleri'nde:

1. Giresun Üniversitesi – KreaTİF

2. Yeditepe Üniversitesi – Her Anın Bir Muud'u Var

3. Yeditepe Üniversitesi – Şehrinin Müziği

Geceye damgasını vuran bir diğer ödül ise Sosyal Sorumluluk Ödülü oldu. Türk Hava Yolları, Geleceğe Dönüşüm projesiyle bu anlamlı ödüle layık görüldü.

Sadia Kibria, ödül gecesiyle ilgili değerlendirmesinde, "Kotler Awards yalnızca bir pazarlama ödülü değil; bir kültür, bir değer ve gelecek vizyonudur. Türkiye'de bu coşkuyu görmek heyecan vericiydi." dedi.

Ayşenur Aydın Gümrükcü ise, "Yapay zekâ çağında bile insan dokunuşu olan kampanyaların kazandığını görmek çok kıymetli. Kotler Awards, bu dengenin temsilcisi." sözleriyle törendeki duyguyu özetledi.

Kotler Awards Jüri Başkanı Özgül Özkan Yavuz, "Türkiye'den çıkan projelerin küresel düzeyde yarışan örneklerle aynı sahnede olması gurur verici. Özellikle kadınların ve gençlerin yaratıcılığı öne çıkıyor." diyerek etkinliğin gücünü vurguladı.

Doç. Dr. Gülşah Aydın Tolunay, "Kotler Awards yalnızca bir ödül değil; pazarlamanın stratejik gücünü yaratıcı zekâyla buluşturan bir vizyonun göstergesi. Türkiye'de bu vizyonun karşılık bulması ve gençlerin sahneye çıkması, geleceğe duyduğumuz inancı pekiştiriyor." sözleriyle duygularını paylaştı.

Doç. Dr. Duygu Aydın Aslaner ise, "Bu tören sadece başarıyı değil, farklı jenerasyonların pazarlama anlayışının nasıl değiştiğini de ortaya koyuyor. Z kuşağının değer odaklı ve duyarlı yaklaşımı, pazarlamanın geleceğinde empatiyi ve sosyal etkiyi temel alacak yeni bir dönemin habercisi." dedi.

Etkinliğin sonunda sahnede birlikte yer alan Sadia Kibria ve Ayşenur Aydın Gümrükcü, Buz Ajans ile Kotler Impact arasında önümüzdeki 10 yılı kapsayan stratejik bir iş birliği sürecinin başladığını duyurdu. Organizasyonun gördüğü yoğun ilgi ve uluslararası düzeydeki yansımaları, bu ortaklığın uzun vadeli etkiler yaratacağının da göstergesi oldu.