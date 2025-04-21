2025 Kotler Ödülleri, Türkiye'de ilk kez sahiplerini buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

2025 Kotler Ödülleri, Türkiye'de ilk kez sahiplerini buldu

2025 Kotler Ödülleri, Türkiye\'de ilk kez sahiplerini buldu

Dünyanın en saygın pazarlama ödüllerinden biri olan Kotler Awards, 2025 yılında ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 18 Nisan 2025 tarihinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bu özel gece, pazarlamanın en yaratıcı projelerini, en vizyoner liderlerini ve gelecek vadeden genç yeteneklerini onurlandırdı.

21.04.2025 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en saygın pazarlama ödüllerinden biri olan Kotler Awards, 2025 yılında ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.Etkinliğe video mesajla katılan Prof. Philip Kotler, Türkiye'nin pazarlama gücüne ve özellikle kadın liderlerin yükselen rolüne dikkat çekti. Türk girişimcilerin Avrupa Birliği ülkelerinde gerçekleştirdiği yapay zekâ tabanlı projelere övgüde bulunan Kotler, Türkiye'nin küresel pazarlama ekosistemine yaptığı katkıyı vurguladı.

2025 Kotler Ödülleri, Türkiye'de ilk kez sahiplerini buldu

Törenin en duygusal anlarından biri, reklam dünyasının usta ismi Ender Merter'e verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülü oldu. Ödül, sahnede oğlu Tankut Merter tarafından büyük bir gururla teslim alındı. Törende ödül alan projeler arasında dijital dönüşüm, yapay zekâ uygulamaları ve sürdürülebilirlik odaklı kampanyalar öne çıktı. Philips'in *Kendi Işığını Yaratan Kadınlar* kampanyası dijital pazarlama kategorisinde birinciliği elde ederken, Tavuk Dünyası'nın *Bana Babanı Söyle* adlı yapay zekâ kampanyası dikkat çekti. Halkbank, *Paraf Doğal* kampanyasıyla sürdürülebilir pazarlama alanında ödüle layık görüldü. Liv Hospital, *Healthverse Panoramic WEB* projesiyle inovasyon ödülünü kazandı. Vizyoner Pazarlama Lideri ödülünün sahibi ise Hazal Evliyaoğlu oldu.

2025 Kotler Ödülleri, Türkiye'de ilk kez sahiplerini buldu
2025 Kotler Ödülleri, Türkiye'de ilk kez sahiplerini buldu
2025 Kotler Ödülleri, Türkiye'de ilk kez sahiplerini buldu
2025 Kotler Ödülleri, Türkiye'de ilk kez sahiplerini buldu

Zorlu Tekstil, sahibinden.com, Galataport İstanbul, Sarelle, Versuni, Karaca, Allianz ve The Purest Solutions gibi markalar 360 derece pazarlama kampanyaları kategorisinde başarılarıyla öne çıktı.

Genç pazarlamacıların projeleri de büyük takdir topladı. Türk Telekom sponsorluğunda gerçekleştirilen Genç Kotler Ödülleri'nde:

1. Giresun Üniversitesi – KreaTİF

2. Yeditepe Üniversitesi – Her Anın Bir Muud'u Var

3. Yeditepe Üniversitesi – Şehrinin Müziği

Geceye damgasını vuran bir diğer ödül ise Sosyal Sorumluluk Ödülü oldu. Türk Hava Yolları, Geleceğe Dönüşüm projesiyle bu anlamlı ödüle layık görüldü.

Sadia Kibria, ödül gecesiyle ilgili değerlendirmesinde, "Kotler Awards yalnızca bir pazarlama ödülü değil; bir kültür, bir değer ve gelecek vizyonudur. Türkiye'de bu coşkuyu görmek heyecan vericiydi." dedi.

Ayşenur Aydın Gümrükcü ise, "Yapay zekâ çağında bile insan dokunuşu olan kampanyaların kazandığını görmek çok kıymetli. Kotler Awards, bu dengenin temsilcisi." sözleriyle törendeki duyguyu özetledi.

Kotler Awards Jüri Başkanı Özgül Özkan Yavuz, "Türkiye'den çıkan projelerin küresel düzeyde yarışan örneklerle aynı sahnede olması gurur verici. Özellikle kadınların ve gençlerin yaratıcılığı öne çıkıyor." diyerek etkinliğin gücünü vurguladı.

Doç. Dr. Gülşah Aydın Tolunay, "Kotler Awards yalnızca bir ödül değil; pazarlamanın stratejik gücünü yaratıcı zekâyla buluşturan bir vizyonun göstergesi. Türkiye'de bu vizyonun karşılık bulması ve gençlerin sahneye çıkması, geleceğe duyduğumuz inancı pekiştiriyor." sözleriyle duygularını paylaştı.

Doç. Dr. Duygu Aydın Aslaner ise, "Bu tören sadece başarıyı değil, farklı jenerasyonların pazarlama anlayışının nasıl değiştiğini de ortaya koyuyor. Z kuşağının değer odaklı ve duyarlı yaklaşımı, pazarlamanın geleceğinde empatiyi ve sosyal etkiyi temel alacak yeni bir dönemin habercisi." dedi.

Etkinliğin sonunda sahnede birlikte yer alan Sadia Kibria ve Ayşenur Aydın Gümrükcü, Buz Ajans ile Kotler Impact arasında önümüzdeki 10 yılı kapsayan stratejik bir iş birliği sürecinin başladığını duyurdu. Organizasyonun gördüğü yoğun ilgi ve uluslararası düzeydeki yansımaları, bu ortaklığın uzun vadeli etkiler yaratacağının da göstergesi oldu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Çırağan Sarayı, Etkinlikler, İş Dünyası, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Tören, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 Kotler Ödülleri, Türkiye'de ilk kez sahiplerini buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
Elazığ’da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı
Üniversiteli Havva’dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi
Fenerbahçe’nin ilk 11’ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti Fenerbahçe'nin ilk 11'ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti
İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti!
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı

15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alınıyor Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alınıyor! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
13:59 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
22:13 Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
21:46 İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 16:10:27. #7.12#
SON DAKİKA: 2025 Kotler Ödülleri, Türkiye'de ilk kez sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement