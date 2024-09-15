5 Taşınmazın Satışı Onaylandı - Son Dakika
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Ekonomi

5 Taşınmazın Satışı Onaylandı

ÖİB, İstanbul, Ankara ve Aydın'daki 5 taşınmazın satışını onayladı. Toplam değer 8 milyar lira.

15.09.2024 13:17
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) İstanbul, Ankara ve Aydın'daki 5 taşınmazın satışına ilişkin kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Akköprü Mahallesi'ndeki toplam 65 bin 421,95 metrekare yüz ölçümlü taşınmazlar ile üzerlerindeki yapıların bir bütün halinde 7 milyar 500 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Aydın'ın Didim ilçesindeki 18 bin 339,20 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların bir bütün halinde 252 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Has Karaarslan İnşaat Ticaret Ltd. Şti'ye satılması uygun bulundu.

ÖİB adına kayıtlı, Didim'deki 6 bin 911,49 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 102 milyon lira bedelle Bekay Turizm İnşaat Gayrimenkul Ticaret AŞ'ye, 6 bin 911,52 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın ise 108 milyon lira bedelle Hasan Hüseyin Yapı Ticaret AŞ'ye satışına karar verildi.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının 505 milyon dolarla en yüksek teklifi veren iş insanı Vahit Karaarslan'a satışı onaylandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 5 Taşınmazın Satışı Onaylandı - Son Dakika

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