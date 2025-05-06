ABD'nin Dış Ticaret Açığı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin Dış Ticaret Açığı Rekor Kırdı

Mart ayında ABD'nin dış ticaret açığı, yüzde 14 artışla 140,5 milyar dolara yükseldi.

06.05.2025 16:52
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NEW ABD'nin dış ticaret açığı, martta aylık bazda yüzde 14 artışla 140,5 milyar dolar olurken, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı martta bir önceki aya kıyasla yüzde 14 artarak 140,5 milyar dolara ulaştı.

Martta rekor seviyeye yükselen dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi 136,8 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'nin dış ticaret açığı, şubat ayında 123,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı, martta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artışla 278,5 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi.

İthalat da aynı dönemde yüzde 4,4 artışla 419 milyar dolara ulaşırken, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

AB'ye karşı mal ticareti açığı 48 milyar doları aştı

ABD bu dönemde Avrupa Birliği'ne (AB) karşı 48,3 milyar dolar, Çin'e karşı da 24,8 milyar dolar mal ticareti açığı verdi.

Aynı dönemde ABD'nin İrlanda'ya karşı verdiği mal ticaret açığının yaklaşık 2 katına çıkarak 29,3 milyar dolara ulaşması dikkati çekti.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Meksika (16,8 milyar dolar), İsviçre (14,7 milyar dolar), Vietnam (14,1 milyar dolar), Tayvan (8,7 milyar dolar), Hindistan (7,7 milyar dolar), Almanya (7,5 milyar dolar), Güney Kore (6,8 milyar dolar), Japonya (5,8 milyar dolar), Kanada (4,9 milyar dolar), İtalya (4,4 milyar dolar), Fransa (3,9 milyar dolar), Malezya (3,2 milyar dolar), Avustralya (1 milyar dolar), İsrail (1 milyar dolar) ve Belçika (100 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin ticaret fazlası verdiği partnerleri ise Hollanda (4,5 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (3,2 milyar dolar), Hong Kong (1,9 milyar dolar), Birleşik Krallık (1,2 milyar dolar), Singapur (500 milyon dolar), Brezilya (500 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (200 milyon dolar) oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'nin Dış Ticaret Açığı Rekor Kırdı - Son Dakika

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