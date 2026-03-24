Adana'da Aşırı Yağış Tarımı Olumsuz Etkiledi

24.03.2026 09:31
Yüreğir'de son 3 günde etkili olan sağanak, tarım arazilerini su altında bıraktı, ürünler zarar gördü.

Adana'da son 3 gündür etkili olan sağanak yağış, Yüreğir ilçesinde tarım arazilerini sular altında bıraktı. Dron ile havadan görüntülenen bölgede mısır, karpuz ve kavun başta olmak üzere birçok ürün zarar gördü.

Çukurova'nın tarım başkenti Adana'da, son aylardaki yağışlar tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Özellikle mart ayının son haftalarında etkisini artıran yağışlar nedeniyle Yüreğir Ovası'nda birçok tarla su altında kaldı. Dron ile görüntülenen alanlarda, ekili arazilerin büyük bölümünün sularla kaplandığı görüldü. Bölgede mısır, karpuz, kavun, domates ve biber ekimi yapılırken, bazı alanlarda ise narenciye hasadının henüz tamamlanmadığı öğrenildi.

"Çiftçimizin zararı büyük"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, aşırı yağışların çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirterek, "Adana ilimizde son 3 aydır aralıksız yağan yağışlar var. Özellikle son 3 günde yağan yağmurlar nedeniyle çoğu araziler sular altında kaldı. Şu anda martın son haftalarındayız arazide mısır, karpuz, kavun, domates ve biber ekimi yapıldı. Ekilen mısır tohumları ile karpuz ve kavun fideleri sular altında kalarak bozuldu, çiftçimizin zararı büyük" dedi.

"Çiftçiler yeniden ekim yapmak zorunda kalacak"

Yağışların uzun süredir devam ettiğine dikkat çeken Doğan, "Aralık sonundan bu yana yağışlar sürüyor. Şubat ayının 19'undan sonra Ceyhan ve Seyhan nehirleri yükseldi ve bölgede sıkıntı yeniden arttı. 2024-2025 yılları kurak geçmişti, şu an ise aşırı yağıştan dolayı çiftçilerin çoğu ürününü ekemedi. Ekilen mısır tohumlarının büyük kısmı boşa gitti, çiftçiler yeniden ekim yapmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

"Bazı bölgelerde zarar daha büyük"

Karataş başta olmak üzere bazı bölgelerde karpuz fidelerinin de zarar gördüğünü belirten Doğan, yüksek kesimlerde ise zararın daha az olduğunu söyledi. Mehmet Akın Doğan, "Çukurda kalan ekinler tamamen zarar gördü ancak yüksek kesimlerdeki karpuz ve kavunlar zarar görmedi. Ovanın genelinde kot farkı düşük olduğu için tarla içindeki su ile drenaj kanallarındaki su seviyesi aynı seviyede. Bu nedenle suyun akma şansı yok" diye konuştu.

"Drenaj kanalları yeterince temizlenmedi"

Drenaj sistemlerine de dikkat çeken Doğan, "Devlet Su İşleri'nin (DSİ) kışa girmeden önce tüm drenaj kanallarını temizlemesi gerekiyordu ancak bu temizlik yeterince yapılmadı. Eğer gerekli temizlik ve tamirat yapılsaydı, sular çekilmiş ve tarlalar kurtulmuş olabilirdi" dedi.

Öte yandan Mehmet Akın Doğan, zarar gören çiftçiler için destek isteyip TARSİM kapsamında mısır ekili alanların bitki yüzeye çıkmadığı için sigorta kapsamına girmediğini, ancak karpuz, kavun, domates ve biber gibi ürünlerde fidelerin zarar görmesi halinde sigorta kapsamında değerlendirilebildiğini sözlerine ekledi.

"Beklentimizden daha fazla yağmur yağdı"

Çiftçi Cemal Kaya ise bölgede 300 dönüm mısır ektiğini ve sular altında kaldığını anlatarak şunları söyledi:

"Birinci ürün olarak mısır ektik. Yağmurdan dolayı arazimiz iki gündür sular altında, büyük ihtimalle ürünümüz tamamen çürümüştür. Şu anda ektiğimiz 300 dönüm yer var, henüz ekemediğimiz yerlerimiz de var. Ektiğimiz 300 dönüm ve arkadaşlarımızın ektiği araziler şu an tamamen sular altında, büyük ihtimalle hepsi çürüyecek. Böyle bir yağmur beklemiyorduk. Beklentimizden daha fazla yağmur yağdı ve DSİ'nin drenajı suyu çekmediği için arazilerimiz sular altında kaldı. Devletimizden yardım bekliyoruz." - ADANA

Kaynak: İHA

Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
Resmen tanıtıldı İşte yeni milli formalarımız Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
Afet dünyanın en uzun adamı da vurdu Afet dünyanın en uzun adamı da vurdu
Zeynep Atılgan’ın derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu Zeynep Atılgan'ın derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu
Safiye Soyman kapısına dayanan domuzu elleriyle besledi Safiye Soyman kapısına dayanan domuzu elleriyle besledi
Altındaki düşüş devam edecek mi İslam Memiş yükseliş için tarih verdi Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi

09:25
Haaland’ın ağzından çıkan kelime olay oldu
Haaland'ın ağzından çıkan kelime olay oldu
09:07
Osimhen için dev plan İşte döneceği maç
Osimhen için dev plan! İşte döneceği maç
08:59
Fenerbahçe’de yaprak dökümü 2 yıldıza “Güle güle“ denecek
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 2 yıldıza "Güle güle" denecek
08:47
Geceye damga vuran kare Canlı yayında gülme krizine girdiler
Geceye damga vuran kare! Canlı yayında gülme krizine girdiler
08:25
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
08:04
Akaryakıta çifte zam Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
07:55
Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu! Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor
07:05
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
