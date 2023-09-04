Ağustosta en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi - Son Dakika

Ağustosta en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Ağustosta en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi
Son Güncelleme: 04.09.2023 11:19

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 738 milyon dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 665 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 674 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Ağustos ayında en fazla ihracat artışı yüzde 293,3 ile gemi, yat ve hizmetlerinde kaydedildi.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 81,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 0,3 azalışla 15 milyar 204 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 3,4'lük yükselişle 2 milyar 854 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda yüzde 16,2 azalışla 496 milyon 750 bin dolarlık dış satım gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ağustos ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler 1 milyar 511 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 99 milyon dolarla ABD ve 980 milyon 26 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

İller bazında bakıldığında ise en fazla dış satım 7 milyar 951 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 492 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 363 milyon dolarla Bursa şeklinde sıralandı.

Ağustosta 1.472 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi.

Birim ihracat değeri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 1,41 dolara yükseldi. Parite farkı geçen ay ihracata 715 milyon dolar katkı yaptı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023'ün ağustos ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 AĞUSTOSSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20222023Değişim (2023/2022)Pay (yüzde)2021-20222022-2023Değişim (2023/2022)Pay (yüzde)
I. TARIM2.759.8132.854.2403,415,433.248.43235.275.6506,115,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.705.9961.880.74310,210,121.113.28023.369.01610,710,6
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 993.0881.158.61316,76,210.800.60412.263.12613,55,5
Yaş Meyve ve Sebze 154.823157.7991,90,93.060.8503.236.9185,81,5
Meyve Sebze Mamulleri 235.789222.874-5,51,22.308.5232.457.9376,51,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 105.840116.0289,60,61.633.1761.577.874-3,40,7
Fındık ve Mamulleri 90.78292.1321,50,51.984.5601.798.876-9,40,8
Zeytin ve Zeytinyağı 29.11142.57646,30,2371.187938.425152,80,4
Tütün 88.41383.292-5,80,4815.649957.05717,30,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri8.1517.429-8,90,0138.730138.8030,10,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER323.037294.518-8,81,64.008.4933.660.561-8,71,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller323.037294.518-8,81,64.008.4933.660.561-8,71,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ730.780678.979-7,13,78.126.6598.246.0731,53,7
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri730.780678.979-7,13,78.126.6598.246.0731,53,7
II. SANAYİ15.249.78215.204.179-0,381,9187.509.672180.318.688-3,881,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.249.5881.185.960-5,16,415.480.50214.475.704-6,56,5
Tekstil ve Hammaddeleri834.420782.741-6,24,210.674.1889.693.738-9,24,4
Deri ve Deri Mamulleri 190.885168.797-11,60,91.960.9892.062.0815,20,9
Halı 224.284234.4214,51,32.845.3242.719.885-4,41,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.921.0512.665.454-8,814,432.121.17830.305.166-5,713,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.921.0512.665.454-8,814,432.121.17830.305.166-5,713,7
C. SANAYİ MAMULLERİ11.079.14211.352.7652,561,2139.907.993135.537.819-3,161,2
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.836.8671.674.160-8,99,021.625.57220.176.886-6,79,1
Otomotiv Endüstrisi2.264.5672.738.98020,914,830.118.68634.215.46413,615,5
Gemi, Yat ve Hizmetleri77.395304.431293,31,61.555.4831.835.56918,00,8
Elektrik ve Elektronik1.253.6561.402.24611,97,614.704.23116.144.5729,87,3
Makine ve Aksamları848.009976.16315,15,39.983.72211.167.71511,95,0
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.131.6321.067.448-5,75,814.643.02313.022.595-11,15,9
Çelik1.804.2781.351.817-25,17,324.340.07015.483.839-36,47,0
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri473.866395.719-16,52,15.328.0684.885.648-8,32,2
Mücevher500.628460.344-8,02,56.971.7616.297.470-9,72,8
Savunma ve Havacılık Sanayii333.532376.12712,82,03.938.5105.191.89631,82,3
İklimlendirme Sanayii544.492605.33011,23,36.556.3927.068.9967,83,2
Diğer Sanayi Ürünleri10.2210-100,00,0142.47547.167-66,90,0
III. MADENCİLİK593.090496.750-16,22,76.563.1695.793.332-11,72,6
Madencilik Ürünleri593.090496.750-16,22,76.563.1695.793.332-11,72,6
T O P L A M (TİM*)18.602.68418.555.169-0,3100,0227.321.274221.387.670-2,6100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.673.1663.064.07514,614,223.299.10532.186.41038,112,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI21.275.85021.619.2431,6100,0250.620.379253.574.0811,2100,0

Kaynak: AA

Madencilik, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağustosta en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi - Son Dakika


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