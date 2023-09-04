Ağustosta en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 738 milyon dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 665 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 674 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Ağustos ayında en fazla ihracat artışı yüzde 293,3 ile gemi, yat ve hizmetlerinde kaydedildi.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 81,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 0,3 azalışla 15 milyar 204 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 3,4'lük yükselişle 2 milyar 854 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda yüzde 16,2 azalışla 496 milyon 750 bin dolarlık dış satım gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ağustos ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler 1 milyar 511 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 99 milyon dolarla ABD ve 980 milyon 26 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

İller bazında bakıldığında ise en fazla dış satım 7 milyar 951 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 492 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 363 milyon dolarla Bursa şeklinde sıralandı.

Ağustosta 1.472 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi.

Birim ihracat değeri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 1,41 dolara yükseldi. Parite farkı geçen ay ihracata 715 milyon dolar katkı yaptı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023'ün ağustos ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 AĞUSTOS SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2022 2023 Değişim (2023/2022) Pay (yüzde) 2021-2022 2022-2023 Değişim (2023/2022) Pay (yüzde) I. TARIM 2.759.813 2.854.240 3,4 15,4 33.248.432 35.275.650 6,1 15,9 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.705.996 1.880.743 10,2 10,1 21.113.280 23.369.016 10,7 10,6 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 993.088 1.158.613 16,7 6,2 10.800.604 12.263.126 13,5 5,5 Yaş Meyve ve Sebze 154.823 157.799 1,9 0,9 3.060.850 3.236.918 5,8 1,5 Meyve Sebze Mamulleri 235.789 222.874 -5,5 1,2 2.308.523 2.457.937 6,5 1,1 Kuru Meyve ve Mamulleri 105.840 116.028 9,6 0,6 1.633.176 1.577.874 -3,4 0,7 Fındık ve Mamulleri 90.782 92.132 1,5 0,5 1.984.560 1.798.876 -9,4 0,8 Zeytin ve Zeytinyağı 29.111 42.576 46,3 0,2 371.187 938.425 152,8 0,4 Tütün 88.413 83.292 -5,8 0,4 815.649 957.057 17,3 0,4 Süs Bitkileri ve Mamulleri 8.151 7.429 -8,9 0,0 138.730 138.803 0,1 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 323.037 294.518 -8,8 1,6 4.008.493 3.660.561 -8,7 1,7 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 323.037 294.518 -8,8 1,6 4.008.493 3.660.561 -8,7 1,7 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 730.780 678.979 -7,1 3,7 8.126.659 8.246.073 1,5 3,7 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 730.780 678.979 -7,1 3,7 8.126.659 8.246.073 1,5 3,7 II. SANAYİ 15.249.782 15.204.179 -0,3 81,9 187.509.672 180.318.688 -3,8 81,4 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.249.588 1.185.960 -5,1 6,4 15.480.502 14.475.704 -6,5 6,5 Tekstil ve Hammaddeleri 834.420 782.741 -6,2 4,2 10.674.188 9.693.738 -9,2 4,4 Deri ve Deri Mamulleri 190.885 168.797 -11,6 0,9 1.960.989 2.062.081 5,2 0,9 Halı 224.284 234.421 4,5 1,3 2.845.324 2.719.885 -4,4 1,2 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.921.051 2.665.454 -8,8 14,4 32.121.178 30.305.166 -5,7 13,7 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.921.051 2.665.454 -8,8 14,4 32.121.178 30.305.166 -5,7 13,7 C. SANAYİ MAMULLERİ 11.079.142 11.352.765 2,5 61,2 139.907.993 135.537.819 -3,1 61,2 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.836.867 1.674.160 -8,9 9,0 21.625.572 20.176.886 -6,7 9,1 Otomotiv Endüstrisi 2.264.567 2.738.980 20,9 14,8 30.118.686 34.215.464 13,6 15,5 Gemi, Yat ve Hizmetleri 77.395 304.431 293,3 1,6 1.555.483 1.835.569 18,0 0,8 Elektrik ve Elektronik 1.253.656 1.402.246 11,9 7,6 14.704.231 16.144.572 9,8 7,3 Makine ve Aksamları 848.009 976.163 15,1 5,3 9.983.722 11.167.715 11,9 5,0 Demir ve Demir Dışı Metaller 1.131.632 1.067.448 -5,7 5,8 14.643.023 13.022.595 -11,1 5,9 Çelik 1.804.278 1.351.817 -25,1 7,3 24.340.070 15.483.839 -36,4 7,0 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 473.866 395.719 -16,5 2,1 5.328.068 4.885.648 -8,3 2,2 Mücevher 500.628 460.344 -8,0 2,5 6.971.761 6.297.470 -9,7 2,8 Savunma ve Havacılık Sanayii 333.532 376.127 12,8 2,0 3.938.510 5.191.896 31,8 2,3 İklimlendirme Sanayii 544.492 605.330 11,2 3,3 6.556.392 7.068.996 7,8 3,2 Diğer Sanayi Ürünleri 10.221 0 -100,0 0,0 142.475 47.167 -66,9 0,0 III. MADENCİLİK 593.090 496.750 -16,2 2,7 6.563.169 5.793.332 -11,7 2,6 Madencilik Ürünleri 593.090 496.750 -16,2 2,7 6.563.169 5.793.332 -11,7 2,6 T O P L A M (TİM*) 18.602.684 18.555.169 -0,3 100,0 227.321.274 221.387.670 -2,6 100,0 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.673.166 3.064.075 14,6 14,2 23.299.105 32.186.410 38,1 12,7 GENEL İHRACAT TOPLAMI 21.275.850 21.619.243 1,6 100,0 250.620.379 253.574.081 1,2 100,0

Kaynak: AA