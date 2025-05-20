Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

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Trabzon'da yaşayan Selami Karaahmet, birkaç yıl önce başladığı ahşap oymacılığı hobisini zamanla işe dönüştürdü. Hayatını değiştiren ahşap oymacılığı ile el emeği ürünler üreten Karaahmet'in özgün tasarımları yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'dan Amerika'ya kadar birçok ülkede alıcı buluyor.

20.05.2025 09:41  Güncelleme: 10:46
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Trabzon'da yaşayan 38 yaşındaki Selami Karaahmet'in hobi olarak başladığı ahşap işçiliği, kısa sürede hem yurtiçinde hem yurtdışında ilgi gören bir işi haline geldi. Pandemi sonrası insanların doğallığa yönelmesiyle birlikte ahşap ürünlere olan talebin artması Karaahmet'in el yapımı eserlerinin dünyanın dört bir yanına ulaşmasını sağladı. Köyündeki küçük bir atölyede başladığı hobi ile ülke sınırlarını aşan Selami Karaahmet, ABD, Güney Afrika, İsveç, Hollanda ve Almanya gibi ülkelere el yapımı ürünlerini gönderiyor.

7'den 70'e herkesin ahşap sanatına ilgi gösterdiğini belirten Selami Karaahmet, "İlk önce hobi olarak başladı. Ahşapları çok seviyorum. Köyde ufak bir atölye ile başladım ve ilerlettim. Özellikle pandemiden sonra insanlar boş zamanlarında bir şeyler ile uğraşmak istedi. Ahşap bunun için büyük bir hobi oldu. Herkes büyük ilgi gösteriyor. 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken bir sanat. Doğal olması nedeniyle tercih ediliyor. El yapımı oldukları için hepsi özel" dedi.

Hobisi hayatını değiştirdi! 4 ülkeye gönderiyor

"HOBİ ARTIK İŞİM HALİNE GELDİ"

İnternet üzerinden uygun fiyatlı olarak satışa sunulan ahşap ürünlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Karaahmet, "El işçiliği olduğu için biraz zor. Hepsi bıçak oyması oluyor. Bir kuksanın yapımı bile 3-4 saat alıyor. Çok fazla ilgi var. Özellikle sosyal medya üzerinde ulaşarak ahşap işçiliğini öğrenmek isteyenler oluyor. Herkes öğrenmek istiyor. Zeytin ağacından bir çerezlik, ceviz ağacından tarak yapıyorum. Bütün ağaçları kullanmaya çalışıyorum. İnsanlar hediye olarak tercih edebiliyor. İnternet üzerinden ahşap eşyalarla ilgili satışlar oluyor. Tamamen ince ve bambu ağaçlarından yapılıyor. Özellikle vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Suya dayanıksız ağaçlar olduğu için fiyatları uygun oluyor. Benim ürünlerin tamamen el yapımı ve birinci sınıf olduğu için uzun ömürlü, sağlıklı oluyor. Hobim artık işim haline geldi. Bundan sonrası için özellikle küçük yaştaki arkadaşlarımız için workshoplar düzenlemek istiyorum. Trabzon dışından gelerek bu işi öğrenmek isteyenler de oldu. Büyük bir ihracatımız olmadı ama yurtdışındaki bazı ülkelere ürünlerimizden gönderdik" şeklinde konuştu.

Hobisi hayatını değiştirdi! 4 ülkeye gönderiyor

4 ÜLKEYE GÖNDERİLİYOR

Dünyanın bir çok ülkesine el emeği ürünlerini gönderdiğini kaydeden Karaahmet, "Ürünlerimizi genellikle kamp ve doğada vakit geçirenler tercih ediyor. Kimyasal bir malzeme kullanmıyoruz. Doğal ve bal mumu özü yağlar kullanıyorum. Tabi ki bir ömürleri var ama kullanıma uygun şartlar gerçekleştirilse çok uzun yıllar vatandaşların çantalarında ve dolaplarında yer alacaklardır. Şehrimizde kazaziye, bıçak gibi objeler ön planda ahşabı da bu şekilde ülkemize hatta dünyaya tanıtma istiyoruz. Güney Afrika'ya tarak gönderdik. Hollanda'ya kuksa gönderdik. ABD'ye kesme tahtası gönderdim. İsveç'e büyük bir kamp seti gönderdim. Dünyanın bir çok ülkesine ürün gönderdik. Sosyal medya aracılığıyla ulaşıp ürünlerden satın almak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Hobisi hayatını değiştirdi! 4 ülkeye gönderiyor
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor - Son Dakika

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