Bakan Yanık "Türkiye sığınmacılara 45 milyar dolar harcadı" sözlerine açıklık getirdi: Yardım değil, yapılan hizmetlerin maliyeti bu oranda
24.11.2022 21:32
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. "Türkiye sığınmacılara kendi öz kaynaklarından yaklaşık 45 milyar dolar harcadı" sözleri hatırlatılan Bakan Yanık, "Yaklaşık 5 milyon insan için harcanan hizmetlerin maliyeti bu orandadır. Bu rakam yapılan yardım değil harcanan paradır. Türkiye olarak yaptığımız işi uluslararası platformlarda anlatmayalım mı? Buna sizin de ortak olmanız gerekir diye söylemeyelim mi?" dedi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
24.11.2022 21:43:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Yanık "Türkiye sığınmacılara 45 milyar dolar harcadı" sözlerine açıklık getirdi: Yardım değil, yapılan hizmetlerin maliyeti bu oranda - Son Dakika