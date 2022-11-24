Bakan Yanık "Türkiye sığınmacılara 45 milyar dolar harcadı" sözlerine açıklık getirdi: Yardım değil, yapılan hizmetlerin maliyeti bu oranda - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yanık "Türkiye sığınmacılara 45 milyar dolar harcadı" sözlerine açıklık getirdi: Yardım değil, yapılan hizmetlerin maliyeti bu oranda

24.11.2022 21:32

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. "Türkiye sığınmacılara kendi öz kaynaklarından yaklaşık 45 milyar dolar harcadı" sözleri hatırlatılan Bakan Yanık, "Yaklaşık 5 milyon insan için harcanan hizmetlerin maliyeti bu orandadır. Bu rakam yapılan yardım değil harcanan paradır. Türkiye olarak yaptığımız işi uluslararası platformlarda anlatmayalım mı? Buna sizin de ortak olmanız gerekir diye söylemeyelim mi?" dedi.

YORUMLAR
500
Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 milyon lira kaynak aktarıldı Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 milyon lira kaynak aktarıldı ŞÖNİM'lerin sayısı artacak ŞÖNİM'lerin sayısı artacak

Derya Yanık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Yanık 'Türkiye sığınmacılara 45 milyar dolar harcadı' sözlerine açıklık getirdi: Yardım değil, yapılan hizmetlerin maliyeti bu oranda - Son Dakika


Son Dakika
21:32 Uğur Dündar fitili ateşledi! Fenerbahçe Stadı'nın adı değişecek
21:03 Dünya Kupası'nın en keyif veren maçı! Ronaldo'lu Portekiz, öldü öldü dirildi
20:35 Tarih yazdı! Ronaldo attığı son golle kırılması imkansız bir rekor başardı
20:24 Kocaeli'de çıplak kadın cesedi bulundu! Ekipler hemen inceleme başlattı
20:01 Bakan Bilgin'den kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesi hakkında açıklama: Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
19:42 YKS sınav tarihi "Erken seçim mi var?" sorusunu akıllara getirdi! İşte AK Parti'den yapılan açıklama
19:41 Batman'da öğrencilerin, öğretmenlerine getirdiği hediyeler gülümsetti
19:14 İBB'den İstanbulluları üzecek karar! Suya yüzde 25 zam geldi
19:12 Aylarca kendini tutan Ronaldo, önemli maç öncesinde patladı!
18:55 Dünya Kupası'ndaki favorisini açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, herkesi şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2022 21:43:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Yanık "Türkiye sığınmacılara 45 milyar dolar harcadı" sözlerine açıklık getirdi: Yardım değil, yapılan hizmetlerin maliyeti bu oranda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement