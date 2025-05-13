Akaryakıta çifte zam geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıta çifte zam geliyor

Akaryakıta çifte zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarına önümüzdeki günlerde yeni zamların yapılacağını belirtti. 14 Mayıs 2025'te benzine 1,5 TL, 15 Mayıs 2025'te motorine ise 1,3 TL zam yapılması bekleniyor. Bu zamlar sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir'deki litre fiyatları yükselecek.

13.05.2025 08:34
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Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarına önümüzdeki günlerde yeni zamlar yapılacak.

BENZİN VE MOTORİN ZAMLANIYOR

14 Mayıs 2025 Çarşamba gününden itibaren benzine 1,5 TL zam gelmesi beklenirken, 15 Mayıs 2025 Perşembe gününden itibaren ise motorin grubuna 1,3 TL zam yapılması öngörülüyor.

Artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki litre fiyatları şu seviyelere çıkacak:

BENZİN

İstanbul: 46,77 TL

Ankara: 47,40 TL

İzmir: 47,74 TL

MOTORİN

İstanbul: 45,50 TL

Ankara: 46,32 TL

İzmir: 46,65 TL

GÜNCEL FİYATLAR

13 Mayıs tarihinde ise güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,29 TL

Motorin: 44,22 TL

LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,15 TL

Motorin: 44,11 TL

LPG: 25,59 TL

Ankara

Benzin: 45,93 TL

Motorin: 45,05 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 46,27 TL

Motorin: 45,38 TL

LPG: 26,04 TL

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıta çifte zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Murat Özden:
    1 lira indir 5 lira çıkar ne güzel iş 50 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    kuş beyinli kişiler her zam geldiğinde aynı şeyleri yazıp duruyor, o beynini biraz çalıştırsa petrol fiyatlarının 44 ile 48 TL arasında gidip geldiğini anlayacak da nerede bedava olan beynini dahi çalıştırmıyor, Ocak ve temmuz aylarında değişim olur oda ÖTV zammından dolayı yoksa şimdi petrol fiyatları 59 TL üzerine çoktan çıkmıştı 0 48 Yanıtla
  • Murat Avci:
    petrol 70 dolardan 60 dolara düştü 1 TL indirim yaptınız, şimdi azıcık yükseldi 64 dolar oldu varil fiyatı hemen zam çığlıkları atmaya başladınız bu nasıl bir ülke, her şey aldı başını gidiyor her kes kafasına göre fiyat belirliyor denetim sıfır sanki muz cumhuriyeti..trafik sigortası zaten uçtu yakıta her gün zam geliyor, kaskoyu zaten yaptıramıyoruz, yiyecek içecek uçtu gitti nasıl geçim olsun verilen bu paralarla karı koca çalısan devlet işçi ve memur kesimi rahatta onlar seyyanen zammı da aldı, gelen yüzde 20 zamla onlar alacak40 bin fark biz alacağınız emekli yani 4 bin zamcık yazıklar olsun..diyorum o kadar bu milletin ne dayanacak gücü nede sabrı kaldı bilesiniz. 42 1 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    dolarda bir artis yok brent petrol fiyatida cok dustu … 38 1 Yanıtla
  • Çağatay Edesen:
    Hayaldi gerçek oldu, akaryakıt 50 TL'ye dayandı... 33 0 Yanıtla
  • ahmet keles:
    afedersiniz de birileri hapşırsa petrole zam,hava bulutlansa haldeki meyveye sebzeye zam , 40 yılı aşkın kriz son buluyor fiyatların düşmesi gerekmiyor muydu? 32 0 Yanıtla
  • Osman Zyrk:
    Bayram geliyo tabi döşeyin geçin 29 0 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    yola devam 23 0 Yanıtla
  • akil:
    vallahi çiftçi olarak battık artık Allah’a aşkına tarım bakanı hububat alım fiyatlarına baksın bide girdilere yapılan zamlara..kazancımızı kime gidiyor kim sırtımızdan zenginleşiyor Allah’a havale ediyoruz 21 0 Yanıtla
  • D Celik:
    kuş beyinli heralde kendine diyorsun 13 0 Yanıtla
  • Ümmet Güzel:
    bayram geliyor 11 0 Yanıtla
  • D Celik:
    50 lira yapın ne olur boğulacak İstanbul'da 6 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    iste akaryakit fiyatlari nasil belirleniyor sacma eklentisi olmadan gercek bir haber.. ha gayret basaracaksiniz.. guveniyorum size.. zammi da indirimi de hukumet yapiyor yahu.. 6 0 Yanıtla
  • Turgay cicioğlu:
    AKTROLL,ler ne diyordu cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi, satılık beyinler ne oldu verdilermi elinize 4 0 Yanıtla
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