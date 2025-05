Akaryakıta çifte zam geliyor

Murat Avci:

petrol 70 dolardan 60 dolara düştü 1 TL indirim yaptınız, şimdi azıcık yükseldi 64 dolar oldu varil fiyatı hemen zam çığlıkları atmaya başladınız bu nasıl bir ülke, her şey aldı başını gidiyor her kes kafasına göre fiyat belirliyor denetim sıfır sanki muz cumhuriyeti..trafik sigortası zaten uçtu yakıta her gün zam geliyor, kaskoyu zaten yaptıramıyoruz, yiyecek içecek uçtu gitti nasıl geçim olsun verilen bu paralarla karı koca çalısan devlet işçi ve memur kesimi rahatta onlar seyyanen zammı da aldı, gelen yüzde 20 zamla onlar alacak40 bin fark biz alacağınız emekli yani 4 bin zamcık yazıklar olsun..diyorum o kadar bu milletin ne dayanacak gücü nede sabrı kaldı bilesiniz.