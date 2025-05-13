Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarına önümüzdeki günlerde yeni zamlar yapılacak.
14 Mayıs 2025 Çarşamba gününden itibaren benzine 1,5 TL zam gelmesi beklenirken, 15 Mayıs 2025 Perşembe gününden itibaren ise motorin grubuna 1,3 TL zam yapılması öngörülüyor.
Artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki litre fiyatları şu seviyelere çıkacak:
İstanbul: 46,77 TL
Ankara: 47,40 TL
İzmir: 47,74 TL
İstanbul: 45,50 TL
Ankara: 46,32 TL
İzmir: 46,65 TL
13 Mayıs tarihinde ise güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,29 TL
Motorin: 44,22 TL
LPG: 26,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,15 TL
Motorin: 44,11 TL
LPG: 25,59 TL
Ankara
Benzin: 45,93 TL
Motorin: 45,05 TL
LPG: 26,09 TL
İzmir
Benzin: 46,27 TL
Motorin: 45,38 TL
LPG: 26,04 TL
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıta çifte zam geliyor - Son Dakika
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