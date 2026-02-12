akaryakıtta

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Brent petrol ve kur artışı pompaya yansıdı. Benzine 1,56 TL zam gelirken, büyükşehirlerde litre fiyatı 57–58 TL bandına çıktı.

Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündemindeki yerini korurken, benzine gelen son zam pompaya yansıdı. 12 Şubat 2026 itibarıyla litre fiyatına 1,55 TL artış yapılan benzin, birçok şehirde 57 TL seviyesine yükselirken sürücüler güncel fiyat listesini araştırmaya başladı. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle değişen akaryakıt fiyatları sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden güncellendi. İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları ve son durum…

Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Son olarak benzinin litre fiyatına 1,55 TL zam uygulanırken, artışın pompaya yansımasıyla birlikte ortalama benzin fiyatı yaklaşık 57 TL seviyesine yükseldi.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 57.03 TL

Motorin: 57.76 TL

LPG: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 56.86 TL

Motorin: 57.57 TL

LPG: 29.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 57.96 TL

Motorin: 58.86 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 58.24 TL

Motorin: 59.15 TL

LPG: 30.09 TL