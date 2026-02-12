akaryakıtta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

akaryakıtta

Haberin Videosunu İzleyin
akaryakıtta
12.02.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
akaryakıtta
Haber Videosu

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompalarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrol ve kur artışı nedeniyle yaşanan zam, Türkiye'de bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Benzine 1,56 TL zam gelirken, büyükşehirlerde litre fiyatı 57–58 TL bandına çıktı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Brent petrol ve kur artışı pompaya yansıdı. Benzine 1,56 TL zam gelirken, büyükşehirlerde litre fiyatı 57–58 TL bandına çıktı.

Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündemindeki yerini korurken, benzine gelen son zam pompaya yansıdı. 12 Şubat 2026 itibarıyla litre fiyatına 1,55 TL artış yapılan benzin, birçok şehirde 57 TL seviyesine yükselirken sürücüler güncel fiyat listesini araştırmaya başladı. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle değişen akaryakıt fiyatları sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden güncellendi. İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları ve son durum…

Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Son olarak benzinin litre fiyatına 1,55 TL zam uygulanırken, artışın pompaya yansımasıyla birlikte ortalama benzin fiyatı yaklaşık 57 TL seviyesine yükseldi.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 57.03 TL

Motorin: 57.76 TL

LPG: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 56.86 TL

Motorin: 57.57 TL

LPG: 29.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 57.96 TL

Motorin: 58.86 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 58.24 TL

Motorin: 59.15 TL

LPG: 30.09 TL

Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi akaryakıtta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Real Madrid’in yıldızları yemekte Hesabı sadece iki kişi ödedi Real Madrid'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi
Rihanna’yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi
Bütün dünya En-Nesyri’yi konuşuyor Bütün dünya En-Nesyri'yi konuşuyor
Kafasında kaskla spor salonuna giren kiralık katil kurşun yağdırdı Kafasında kaskla spor salonuna giren kiralık katil kurşun yağdırdı
Aziz İhsan Aktaş davasında dikkat çeken savunma: “Parayı Aktaş verdi, söylediklerim duyuma dayalı“ Aziz İhsan Aktaş davasında dikkat çeken savunma: "Parayı Aktaş verdi, söylediklerim duyuma dayalı"
Zorla askere almak için üstüne atladılar, hikayenin sonu çok tuhaf bitti Zorla askere almak için üstüne atladılar, hikayenin sonu çok tuhaf bitti
Dünyanın en iyi takımları açıklandı İlk 30’da tek Türk takımı var Dünyanın en iyi takımları açıklandı! İlk 30'da tek Türk takımı var
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı

09:32
Fenerbahçe’nin rakibi karıştı Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:22
Futbolda devrim gibi karar Bu ligde beraberlik kalktı
Futbolda devrim gibi karar! Bu ligde beraberlik kalktı
09:17
Herkes aynı yorumu yapıyor Tarihi maça damga vuran kare
Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
08:59
Galibiyet nedir unuttular Fenerbahçe’nin rakibine bir şok daha
Galibiyet nedir unuttular! Fenerbahçe'nin rakibine bir şok daha
08:25
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
08:23
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
07:53
Meclis’teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik
Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik
07:22
Bahçeli çağrı yapmıştı Ortak raporda, Öcalan’a umut hakkı yok
Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 10:19:02. #7.11#
SON DAKİKA: akaryakıtta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.