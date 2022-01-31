Akdeniz Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 214 liraya çıkartıldı

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye personel şirketine bağlı 700 işçi ile kadrolu 70 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) dolayısıyla konferans salonunda tören düzenlendi. TİS'in imzaları Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir arasında atıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, haksız gerekçelerle hiçbir çalışanı işinden etmediklerini, çalışanlar arasında ayrımcılık da yapmadıklarını kaydetti.

"YÜZDE 63 ORANINDA ZAM YAPTIK"

Geçmiş dönemlerden kalan borç yüküne rağmen işçiler için en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktaran Gültak, "Geçen yıl en düşük 3 bin 200 lira ücret alan kardeşimiz, bu yıl 5 bin 214 lira ücret alacak. Dolayısıyla işçilerimizin ücretine yüzde 63 oranında zam yaptık. Çocuk var ise bu ücret biraz daha artacak. Yeni sözleşmeyle en düşük günlük yevmiye miktarını da 123 liradan 170 liraya yükselttik. 2 yıllık bir süreyi kapsayan sözleşmemiz gereği, açıklanacak yeni enflasyon oranında işçilerimizin ücretlerine ayrıca zam yapılacak." ifadesini kullandı.

"EN DÜŞÜK KADROLU İŞÇİ MAAŞI 10 BİN 400 LİRA OLDU"

Gültak, kadrolu 70 işçinin ücretlerinde de iyileştirme yapıldığını belirterek, "Kadrolu işçilerimizin günlük yevmiyelerine yüzde 22,5 oranında bir artış gerçekleştirdik. Sosyal yardımlarla bu artış yaklaşık yüzde 27'ye ulaştı. Nihayetinde belediyemizin en düşük kadrolu işçisinin aylık maaşı da 10 bin 400 liraya yükselmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

KADIN PERSONELE 8 MART'TA TATİL

İşçilere TİS ile sağlanan diğer kazanımlara da değinen Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, ikramiyelerin ve bayram yardımlarının arttırıldığını, kadın personellerin de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde idari izinli sayılacağını sözlerine ekledi.

Özdemir de belediyeyle güzel bir sözleşme imzalandığını ifade ederek, Gültak'a teşekkür ettiklerini aktardı.

İşçilerin haklarını iyileştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Özdemir, "Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, göreve geldiği günden beri hizmetlerin en güzellerini kazandırdı. Başkanımızın sizlere verdiği desteği ve katkıyı inkar edemeyiz. Bizim de amacımız, işçilerimizin haklarını ve sosyal yaşantılarını daha da iyileştirmek ve yükseltmek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. TİS, hayırlı ve uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.