Akkuyu NGS ile Enerji Arz Güvenliği Artıyor
30.03.2026 11:52
Mehmet Bozkuş, Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin enerji arz güvenliğini artıracağını vurguladı.

Siyaset bilimci ve stratejist Mehmet Bozkuş, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), 'Enerji arz güvenliğinde yeni bir dönemin kapısını açıyor. Türkiye'nin bu alandaki çok boyutlu hamleleri uzun vadeli bir devlet stratejisi olarak değerlendirilmeli. Enerji arz güvenliği meselesi ekonomik olduğu kadar doğrudan jeopolitik bir konudur" dedi.

Siyaset bilimci ve stratejist Mehmet Bozkuş, "Türkiye enerji arz güvenliğinde stratejik bir öncelik haline geldiği. Enerji arz güvenliği; yalnızca kaynak bulmak değil, kaynak çeşitliliği sağlamak, yerli üretim kapasitesini artırmak, depolama imkanlarını geliştirmek ve özellikle baz yük üretimini güçlendirmek anlamına geliyor" diye konuştu.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ: ÇOK BOYUTLU STRATEJİK ZORUNLULUK

Bozkuş, "Rusya-Ukrayna arasında devam eden süreç, Orta Doğu'da yaşananlar ve Doğu Akdeniz'deki rekabet ortamının enerji arz güvenliğinin yalnızca ekonomik değil aynı zamanda jeopolitik bir mesele olduğunu açıkça ortaya koyduğuna işaret eden Bozkuş, "Enerji talebi sürekli artan, sanayileşme ve kentleşme süreci devam eden bir ülke olarak Türkiye, bir yandan ekonomik büyümesini sürdürmeyi hedeflerken diğer yandan dışa bağımlılığı azaltma zorunluluğuyla karşı karşıyadır" dedi.

Bu kapsamda Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını artırdığını, ancak sistemin dengelenmesi için alternatif ve kesintisiz kaynaklara da ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Bozkuş, bu durumun yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını, küresel enerji politikalarında benzer bir yönelimin görüldüğünü ifade etti. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), 'Dünya Enerji Görünümü' raporlarına atıfta bulunan Bozkuş, "Nükleer enerji düşük karbonlu ve kesintisiz üretim kapasitesi sayesinde sistem güvenliği ve arz sürekliliği açısından önemli bir unsur olarak öne çıktı. Bu yaklaşım enerji politikalarının çevresel hedeflerin yanı sıra jeopolitik riskler ve ekonomik dayanıklılık gereklilikleriyle birlikte şekillendiğini gösteriyor" diye konuştu.

'ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNDE KRİTİK EŞİK'

Bozkuş, "Santral tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayabilecek. Bu durum, doğal gaz ithalatına dayalı elektrik üretiminin azalmasına ve cari açık üzerindeki baskının hafiflemesine katkı sağlayacak" değerlendirmesini yaptı.

Nükleer enerjinin baz yük üretim kabiliyeti sayesinde kesintisiz ve istikrarlı elektrik sağladığını vurgulayan Bozkuş, "Yenilenebilir kaynaklar hava koşullarına bağlı dalgalı üretim yapıyorlar. Nükleer güç santralleri ise 7 gün 24 saat yüksek kapasite faktörüyle çalışabiliyor. Bu özellik de enerji sisteminin dengelenmesi açısından kritik bir avantaj sağlıyor. Özellikle sanayi üretimi ve büyük ölçekli altyapı yatırımları için kesintisiz enerji arzı ekonomik sürdürülebilirliğin temel şartıdır" dedi.

Bozkuş, nükleer enerjinin yalnızca arz güvenliği değil, iklim politikaları ve dış ticaret dengesi açısından da stratejik sonuçlar doğurduğunu belirterek, Akkuyu NGS'nin tam kapasiteye ulaşmasıyla kömür ve doğal gaz kaynaklı elektrik üretiminin kısmen ikame edileceğini, bunun da Türkiye'nin yıllık sera gazı emisyonlarını yaklaşık 18 milyon ton CO² eşdeğeri azaltabileceğini gösteren teknik projeksiyonlar bulunduğunu ifade etti.

Bozkuş, "Düşük emisyonlu elektrik üretimi enerji yoğun sektörler için ekonomik bir avantaj haline geldi. Karbon maliyetlerinin ticaret politikalarının parçası olduğu yeni dönemde nükleer enerji, çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra sanayinin rekabet gücü açısından da stratejik bir araçtır" dedi.

NÜKLEER ENERJİ VE TEKNOLOJİK EŞİK

Bozkuş, projenin Türkiye'nin nükleer teknoloji alanında insan kaynağı ve teknik kapasite geliştirmesi açısından da uzun vadeli kazanımlar sağlayacağını belirtti. Proje kapsamında Türk mühendis ve teknisyenlerin eğitim süreçlerinden geçtiğini, yerli tedarik zincirinin oluşmaya başladığını ve nükleer güvenlik kültürünün yerleştiğini ifade eden Bozkuş, bunun ileride kurulacak diğer santraller için önemli bir altyapı oluşturacağını söyledi. "Bu durum, enerji alanında teknoloji transferi ve bilgi birikimi açısından stratejik bir eşik anlamına gelmektedir" diyen Bozkuş, nükleer enerji yatırımlarının aynı zamanda devlet kapasitesini güçlendiren bir unsur olduğuna işaret etti.

Küresel ölçekte nükleer enerjinin yeniden yükselişe geçtiğini belirten Bozkuş, Morgan Stanley verilerine göre nükleer reaktörlerden yakıt üretimine, mühendislik hizmetlerinden ileri teknoloji ekipmanlarına kadar uzanan küresel nükleer değer zincirine yapılacak yatırımların 2050 yılına kadar yaklaşık 2,2 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Bozkuş, Türkiye'nin Akkuyu projesiyle bu ekosisteme dahil olmasının, yalnızca enerji üretimi değil aynı zamanda yüksek katma değerli sanayi ve teknoloji alanlarında konumlanma açısından da önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

YENİ NÜKLEER SANTRALLER KRİTİK ÖNEME SAHİP

Bozkuş, enerji üretiminin coğrafi olarak tek bir noktada yoğunlaşmasının, doğal afetler, teknik arızalar veya jeopolitik krizler gibi durumlarda arzı ciddi şekilde aksatabileceğini belirten uluslararası güvenlik doktrinleri ışığında, Karadeniz ve Trakya bölgelerinde planlanan yeni nükleer projelerin enerji üretiminin bölgesel dağılımını dengeleyeceğini söyledi.

Birden fazla nükleer santralin devreye girmesiyle toplam elektrik üretiminde nükleerin payının artacağını ve ithal fosil yakıtlara bağımlılığın daha da azalacağını söyleyen Bozkuş, "Kalıcı ve sürdürülebilir bir enerji güvenliği için yeni nükleer santrallerin inşası, yenilenebilir enerji yatırımlarının sürdürülmesi ve yerli enerji kaynaklarının geliştirilmesi birlikte ele alınmalıdır" dedi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE İKLİM HEDEFLERİ

Bozkuş, "Türkiye'nin düşük karbonlu bir üretim modeline yönelmesi zorunlu oldu. Nükleer enerji, karbon salımı düşük bir kaynak olarak bu dönüşümde önemli rol oynayabilir. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla birlikte düşünüldüğünde, nükleer enerji Türkiye'nin hem arz güvenliği hem de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine eş zamanlı katkı sunma potansiyeline sahiptir" diye konuştu.

Bozkuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Enerji, yalnızca ekonomik büyümenin değil, stratejik bağımsızlığın da temelidir. Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirme yönünde attığı adımlar, kısa vadeli tartışmaların ötesinde, uzun vadeli bir devlet vizyonunun parçası olarak değerlendirilmelidir."

