Alanya Belediyesi\'nin 2025 yılı bütçesi onaylandı

Ekonomi

Alanya Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda 2025 yılı bütçesi geçtiğimiz yıla göre yüzde 31.61 arttırılarak 6 milyar 735 milyon olarak onaylandı.

Alanya Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis'in açılış konuşmasını yapan Başkan Özçelik, geçtiğimiz hafta düzenlenen 19. Alanya Uluslararası Caz Festivali'nin başarılı bir şekilde yapıldığını belirterek, "Caz Festivali'ni, arkadaşlarımızın başarılı organizasyonları ve çalışmalarıyla problemsiz olarak tamamladık. Aldığımız geri dönüşleri incelediğimizde geçen yıllara göre farklılıklarımız vardı. Organizasyonu bir haftaya yaydık. Bir haftanın ilk üç gününde Alanya'da mekanlarda sanatçılarımız sahneye çıktılar. Perşembe ve Pazar günleri arasında ortalama bin 200 ile bin 400 kişinin izlediği konserleri tamamladık. Son günde konserlerimizi canlı olarak yayınladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Okullarda üzerimize düşen görevi yaptık"

Yeni eğitim-öğretim sezonu öncesi okullarda yapılan çalışmaları anlatan Başkan Osman Tarık Özçelik, "2024-2025 Eğitim Öğretim yılı okullarımızda açıldı. Alanya Belediyesi olarak 40'a yakın okulda boyama, tadilat, seramik çalışmaları yaptık ve yıkılan duvarları onardık. Alanya Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik ile yapılan protokoller sonucunda okulların çevre düzenlemesinin yapılması, parke taşı ve asfalt yapılması ile ilgili üzerimize düşen görevi yaptık" diye konuştu.

"Alanya ve turizm adına çok güzel olacak"

Kardeş şehirlere yapılan ziyaretlerle ilgili de konuşan Başkan Özçelik, "Kardeş şehirlere gitme amacımız önem taşıyor. Biz ilk günlerin tamamında o ülkede bulunan firmaların üst düzey yetkilileriyle görüşmeler yaptık. 2025 yılı için Alanya'dan ve Alanya Belediyesi'nden beklentilerini sorduk. Biz de onlara 2025 yılı ve sonrasıyla ilgili planlarımızı anlattık. Bu firmaların üst düzey yetkilileri bize e-mail vasıtasıyla dönmekte ve bizden talepte bulunmaktalar. Biz de onlara aynı şekilde taleplerimizi ilettik. Bu ilişikleri Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) üzerinden görüşerek sürdürüyoruz. Belki de bu görüşmeler sonucunda Alanya ve Alanya turizmi adına çok güzel şeyler olacak. Ben buna inanıyorum. Bu gezilerin güzel sonucunu alacağız" dedi.

Koçak: "Önümüzdeki yılın planlamasını görüştük"

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise, " Litvanya'nın Silute şehrinin Balık Çorbası Festivali'ne katıldık. Bu bölgede Alanya'yı tanımayan yok ve bir takım iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdik. Silute ile Alanya'nın kardeşlikte 10. yıl dönümü ve biz de Silute Belediye Başkanı'nı Noel Pazarı'mıza davet ettik. Oradan diğer kardeş şehrimiz Trakai'ye geçtik. Burada Belediye Başkanı ve bölge milletvekilleriyle görüştük. Sayın Belediye Başkanı Alanya'yı seven ve Alanya ile ilgili bir kişi. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Litvanya Büyükelçisi ile bir araya geldik. Orada da Alanya turizmi ve tanıtımı hakkında konuştuk. Büyükelçi'nin bize söylediğine göre, Litvanya nüfusunun yüzde 10'u Antalya ve Alanya'ya tatile gelmiş. Baktığımız zaman Gazipaşa Havalimanı'na GetJet ve Avion Express, Perşembe ile Pazar günleri uçuş gerçekleştiriyor. Avion Express 2024 yılında 27 Ekim'e kadar, GetJet'in ise 7 Kasım'a kadar uçuşları sürecek. Ayrıca önümüzdeki yılın planlamasıyla ilgili de görüştük. 8 aylık istatistikilere bakıldığında 2024 yılında Antalya'ya 132 bin, Alanya'ya 70 bin civarında Litvanyalı'nın geldiği tespit edilmiştir. Bu rakamların 2022 ve 2023'e göre yüzde 3 gibi küçük bir düşüş yaşadığı görülüyor. Kardeş şehirler ve Büyükelçimiz aracılığıyla bu durumun toparlanıp, ileriye doğru gitmesi için görüş birliğine vardık" dedi.

"Halk Bahçesi'nde üniversitelilere kolaylık"

Önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek Halk Bahçesi ile ilgili açıklama yapan Başkan Özçelik, " Avsallar, Payallar, Cindi Yaylası, Uğurlu, Çayarası Yaylası ve Çeltek Bölgelerinde yoğun bir şekilde sıcak asfalt ve sathi asfalt çalışması yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Sezonu bitirdiğimiz de kaç kilometre sıcak, kaç kilometre sathi asfalt yaptığımızı sizlere bilgi olarak vereceğiz. Ayrıca seçim dönemi içerisinde orta ve düşük gelirli vatandaşlarımız için çay, kahve, yemek gibi imkanları olan çay bahçesini hizmete alacağız demiştik. İhalesini yaptık, bitirdik ve çalışmalar hızla devam ediyor. Ekim ayının 15'inden sonra ilk çayımızı vatandaşlarımıza vereceğiz. Alanya'da ikamet edenler 5 liradan çayı içebilecek. Alanya'da ikamet etmeyenler için de ürünler normal piyasa fiyatlarından yüzde 25-30 daha ucuz olacak. Esnafımızla dengeyi korumak için çok aşırı bir ucuzluk ta yapamıyoruz. Orası çoğumuzun çocukluğunda gidip çay içtiği bir yer. Bu yüzden kıymetlidir. Üniversite öğrencilerimizi de unutmadık. Başka bölgelerde üniversite öğrencilerine ikametgah zorunluluğu getiriliyor. Biz bu zorunluluğu getirmeyelim dedik. Onları direk Halk Kart'lı sayarak, bu imkandan faydalanmalarını sağlayacağız. Bu indirimleri Halk Kart sistemiyle yapacağız ve bu yüzden süreç içerisinde sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Alanya Belediyesi 2025 bütçesi: 6 milyar 735 milyon

Başkan Osman Tarık Özçelik'in ardından partilerin grup sözcüleri konuşmalarını gerçekleştirdi ve ardından toplantı gündemine geçildi. Alanya Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçesi Meclis'te görüşüldü. 4 milyar 605 milyon TL olan 2024 Mali Yılı Bütçesi, 2025 yılı için 6 milyar 735 milyon TL olarak belirlendi ve Meclis'te kabul edildi.

Alanya Belediye Tiyatrosu'na Kazakistan'dan davet

Kazakistan Çimkent 9. Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali için Alanya Belediye Tiyatrosu'na gelen davet Meclis'te görüşüldü. Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından sergilenen 'Yaşlı Adam ve Deniz' adlı oyuna gelen resmi davetle ilgili söz alan Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, "Nisan ayından itibaren yeni yönetimin sanatsal faaliyetlere destek verme ve teşvik olma konularındaki vizyonu çerçevesinde çalışıyoruz. Orta Asya ve Türk Dünyası ile ilişiklerin geliştirilmesi için de Başkanımızın çalışmaları var. Türk Dünyası ile olan ilişiklerin geliştirilmesi ve tiyatromuzun da vizyonunu geliştirmek adına Kazakistan'dan gelen bu davet önem taşıyor. Bu organizasyona Başkanlığımızın desteği ve değerli meclis üyelerimizin onay vermesi halinde gidilecek" dedi. Gündem maddesi Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Özçelik İngiltere'de fuara katılacak

Dünyanın en önemli fuarlarından birisi olan İngiltere'nin Başkenti Londra'da gerçekleşecek World Travel Market London Fuarı'na, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Belediye Dış İlişikler ve Turizm Birimi Personeli Özge Kıldırgıcı'nın katılması da oy birliğiyle Meclis'te kabul edildi. 4-8 Kasım tarihleri arasında gidilecek fuarda, bölge turizmiyle ilgili önemli görüşmeler gerçekleştirilecek. Başkan Özçelik, "İngiltere ziyaretimizde yine diğer yurt dışı ziyaretlerimizde olduğu gibi aynı şekilde Jet 2 Holidays turizm firması başta olmak üzere 4-5 tane büyük turizm firmasıyla randevularımız kesinleşmek üzere. Orada da aynı faaliyetleri sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Alanya Kent Konseyi'ne teşekkür

Alanya Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilen Alanya Belediyesi'ne Tavsiye Kararları, Belediye Meclisi'nde görüşüldü ve Başkanlık makamına havale edildi. Başkan Özçelik, "Alanya Belediyesi'ne Kent Konseyimiz tarafından tavsiye hazırlanmıştı. Şimdiye kadar yaptıkları çalışmalar için Kent Konseyi Başkanı Nurhan Hanım ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi. Bu kararlar arasında Tabela Yönetim Planının Oluşturulması ve Kent Estetiği Açısından Yeniden Düzenlenmesi, Kamp Alanı ve Karavan Park yapılması, Fuar Alanı Oluşturulması, Alanya Gençlik Evi'nin yapılması, Alanya Turizm Master Planı'nın hazırlanması, Dijital Demokrasi Platformu'nun kurulması, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlanması ve uygulanması, Bisiklet Yollarının Geliştirilmesi, Birleştirilmesi ve Haritalandırılması, Refüjlerde ve Kamusal Alanlarda Yerel Bitkilerin ekilmesi, Alanya Kent Bandosu ve Orkestrası oluşturulması gibi adımlar yer alıyor.

Kitap Fuarı'na davet

18-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 6. Kitap Fuarı'na tüm halkı davet eden Başkan Özçelik, "Fuarımız eskiden Kültür Merkezi zemin katında yapılıyordu. Hava müsaade ederse, daha geniş katılım sağladığımız için Damlataş'taki otopark bölgesinde yapacağız. Havada bir sıkıntı olursa Kültür Merkezi fuaye alanında yapacağız. Ataol Behramoğlu, Serkan Karaismailoğlu, Ahmet Ümit, Orhan Toker, Coşkun Aral, Yusuf Asal ve Müfit Can Saçıntı gibi yazarlarımız bu etkinliğimize aktif olarak katılacaktır" dedi. Meclis üyelerine bir çağrıda bulunan Başkan Özçelik, "Uygun gören Meclis Üyelerimiz, ekonomik alamda kitap alamayacak öğrenciler için destek verebilirler. Resmi kanallar üzerinden Kaymakamlık bütçesine koyup, daha çok öğrencinin daha çok kitap almasını sağlayabiliriz" dedi. Meclis'in sonunda kardeş şehirlere yapılan ziyaretlerle ilgili meclis üyeleri bilgilendirildi. Bir dahaki toplantı, 5 Kasım Salı günü olarak belirlendi. - ANTALYA