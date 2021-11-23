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Ali Babacan: Sayın Erdoğan durun yeter artık, dolar 12'yi geçti, dibe batıyoruz! - Son Dakika

Ali Babacan: Sayın Erdoğan durun yeter artık, dolar 12'yi geçti, dibe batıyoruz!

23.11.2021 15:39

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası piyasalardaki hareketlilik devam ederken, dolar bugün 12.50 seviyelerini aşarak rekor tazeledi. Dolardaki yükseliş DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da tepkisine neden oldu. Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Babacan, "Sayın Erdoğan durun yeter artık. Dolar 12'yi geçti. Ekmek 4 lira olmak üzere. Kuru ekmeğe bile muhtaç hale geldi insanlar. Dibe batıyoruz. Durun artık" dedi.

Merkez Bankası'nın seri faiz indirimleri sonrası TL'deki sert değer kaybı devam ediyor. Dün günü 11.25'ten tamamlayan Dolar yeni güne rekorla başlarken, 12.50 seviyelerini aşarak rekor tazeledi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE GECE YARISI YAYINLADIĞI VİDEOYLA YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunları görüyoruz. Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız" açıklamasına gece yarısı yayınladığı videoyla tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'ın "ekonomik kurtuluş savaşı" benzetmesine de sert çıkmıştı.

"SAVAŞTAYIZ DİYORLAR, YOKLUĞA, YOKSULLUĞA RAZI OLACAKSINIZ DİYORLAR"

Erdoğan'ın sözlerini dinlerken hayrete düştüğünü ifade eden Babacan sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Özellikle ekonomiye dair sözlerini dinlerken hayrete düştüm. Söylediği hamasi, akıl dışı sözlerle ilgili kısa da olsa bir cevap vermeyi bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum. Bakın bir kere şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok arkadaşlar. Kötü yönetimin elinde değersizleşmiş bir Türk Lirası var, itibarı yitirmiş bir Türkiye var. Hani her fırsatta yerli ve milli diyorlar ya, iş bu gün kendi kendilerine çıkarttıkları gayet de yerli ve milli bir kriz var. Fakat ne yapıyorlar kurdaki bu artışı adeta bir kurtuluş savaşı kimliğine büründürmeye çalışıyorlar. Elinde kuru ekmeği ile kalmış insanları vatan savunmasındaymış gibi kandırmaya çalışıyorlar. Savaştayız diyorlar, yokluğa , yoksulluğa, açlığa razı olacaksınız diyorlar. Yapmayın ya bu ülkenin tertemiz insanlarını aldatmayın. Evet halkımız bu vatan için her türlü zorluğa göğüs germeye hazırdır. Ancak bu milletin fedakarlığını, cefakarlığını istismar etmeyin yeter artık. İktidarınızın süresini uzatmak için şahsi bekanız için milletimizi tertemiz duygularını kirletmeyin.

"ÜLKEYİ UCUZ İŞ GÜCÜ MERKEZİ YAPMAYI PLANLIYOR OLABİLİR"

Değerli arkadaşlar, vahim bir konu daha var. Bugün Cumhurbaşkanı kur artınca ekonomiye iyi geleceğini, istihdamın artacağına dair kıymeti kendinden menkul bir tez daha ileri sürmüş. Bu ne demek biliyor musunuz? Döviz kurunun artmasıyla şu anda zaten aylık 250 doların altına düşmüş olan asgari ücreti daha da düşürerek iş gücünü ucuzlatmak demek . Sayın Erdoğan, bu ülkeyi ucuz iş gücü merkezi yapmayı planlıyor olabilir. Madem öyle, çıksın bunu açıkça söylesin. Süslü lafların ardında bu gerçeği gizlemesin. Desin ki 'Ben bu ülkenin işçilerinin alın terini ucuzlatarak bu ekonomiyi yöneteceğim' desin."

DOLARIN 12 LİRAYI GEÇMESİ SONRASINDA BABACAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Doların güne rekorla başlaması ve 12.50 seviyelerini aşması sonrasında Twitter hesabından yeni bir açıklama daha yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"KURU EKMEĞE BİLE MUHTAÇ HALE GELDİ İNSANLAR"

Babacan, "Sayın Erdoğan durun yeter artık. Dolar 12'yi geçti. Ekmek 4 lira olmak üzere. Kuru ekmeğe bile muhtaç hale geldi insanlar. Dibe batıyoruz. Durun artık" ifadesini kullandı.

Ali Babacan: Sayın Erdoğan durun yeter artık, dolar 12'yi geçti, dibe batıyoruz
Ali Babacan: Sayın Erdoğan durun yeter artık, dolar 12'yi geçti, dibe batıyoruz!

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Son Dakika Ekonomi Ali Babacan: Sayın Erdoğan durun yeter artık, dolar 12'yi geçti, dibe batıyoruz! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ali Babacan: Sayın Erdoğan durun yeter artık, dolar 12'yi geçti, dibe batıyoruz! - Son Dakika
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