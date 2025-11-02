Altın için çarpıcı 2026 tahmini - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini

Altın için çarpıcı 2026 tahmini
02.11.2025 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın fiyatlarında sert hareketler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 5 bin 905 TL ile rekor kıran gram altın cuma günü 5 bin 400 TL seviyelerine kadar gerilerken, 4 bin 380 doları aşan ons altın da 4 bin dolar seviyelerine indi. Tarihi rekor seviyeden düşüş gösteren altın fiyatlarının 2026 yılında göreceği rakam için de yeni bir tahmin geldi.

Altın fiyatlarında sert hareketler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

FED'İN 2026 FAİZ İNDİRİMİ ÖNGÖRÜSÜ DÜŞTÜ

Emtia piyasalarında tamamlanan haftada ABD ile Çin arasındaki görüşmelere ilişkin haber akışı fiyatlamalarda ana belirleyici unsur olurken, değerli metallerde ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öne çıktı.

Altın için çarpıcı 2026 tahmini

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in aralık toplantısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler zayıfladı. Fed'e ilişkin gelecek yıla dair toplam 3 olan faiz indirimi öngörüsü ise 2'ye geriledi. Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, gün içinde yüzde 4,10 seviyesinden tamamlanırken, dolar endeksi yüzde 0,9 artışla 99,8'e çıktı.

Altın için çarpıcı 2026 tahmini

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ İKİNCİ HAFTAYA DA TAŞINDI

Altının ons fiyatı ise geçen hafta görülen rekor seviyelerden başlattığı düşüşünü ikinci haftaya da taşıdı. Geçtiğimiz haftalarda 5 bin 905 TL ile rekor kıran gram altın cuma günü 5 bin 400 TL seviyelerine kadar gerilerken, 4 bin 380 doları aşan ons altın da 4 bin dolar seviyelerine indi.

Altın için çarpıcı 2026 tahmini

"ALTIN FİYATLARI ÖNÜMÜZDEKİ YIL DAHA FAZLA GERİLEYEBİLİR"

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, altın fiyatlarındaki düşüşün altındaki rallinin sürdürülemez olduğunun anlaşılmasıyla spekülatif faaliyetlerin azalmasından kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

Altın için çarpıcı 2026 tahmini

Hussain, "Fed'in gelecek yıl politika faizini piyasaların beklediğinden daha az indirebileceği ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerin azalabileceği öngörülüyor. Bunlar hesaba katıldığında altın fiyatları önümüzdeki yıl daha fazla gerileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ons Altın, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın için çarpıcı 2026 tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü
Böyle şaka olmaz gerçekten Doktorun aklını aldı Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek 3 gün sonra hava tersine dönüyor Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek! 3 gün sonra hava tersine dönüyor
Togg, Almanya’da ilk teslimatlarını gerçekleştirdi Togg, Almanya'da ilk teslimatlarını gerçekleştirdi
Süre sona erdi 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi
5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları 5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları
Sındırgı beşik gibi Güne korkutan depremle uyandılar Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim
Kuyumcuda tahliye alarmı Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
Rabia ve bozkurt işareti yaptı, dehşeti yaşadı Belediye yöneticileri darp etti iddiası Rabia ve bozkurt işareti yaptı, dehşeti yaşadı! Belediye yöneticileri darp etti iddiası

17:47
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi 22 oy farkla ibra edildi
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi 22 oy farkla ibra edildi
17:11
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu Kullandığı korneri görenler inanamıyor
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor
17:09
Sıranın sonu görünmedi Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti
16:49
Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi İşte istenilen tutar
Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar
16:40
7 maçtır yenilmiyorlar Süper Lig’de nefes kesen maç
7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç
16:32
Şampiyonluk yarışında kritik maç İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında kritik maç! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
16:05
Aziz Yıldırım, doğum gününü Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile beraber kutladı
Aziz Yıldırım, doğum gününü Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile beraber kutladı
15:48
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
15:11
Yeşilçam’ın jönü Engin Çağlar’ın cenazesinde büyük saygısızlık Fotoğraf için yarışa girdiler
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler
14:26
Merkez’in döviz listesine yeni para birimi eklendi
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi
13:25
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2025 17:50:41. #7.13#
SON DAKİKA: Altın için çarpıcı 2026 tahmini - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.