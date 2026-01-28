Altında fren tutmuyor! Dev bankalar tahminlerini bir bir güncelledi

Altın fiyatları, küresel belirsizlikler ve güvenli liman talebiyle 2026 yılına da güçlü bir başlangıç yaptı. Yeni yıla 6 bin lira seviyelerinde giren gram altın, bugün 7 bin 349 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece gram altın, yılın ilk ayında yaklaşık 1.350 liralık artış kaydetti.
Uluslararası piyasalarda ons altın da rekor serisini sürdürdü. Yıla 4 bin 319 dolar seviyesinden başlayan ons altın, 5 bin 266 dolara yükselerek tarihi zirvesini gördü. Ons altının yalnızca bir aylık yükselişi yaklaşık 950 dolar olarak hesaplandı.
Altındaki sert yükselişin ardından, dünyaca ünlü bankalar 2026 yılına ilişkin altın tahminlerini güncelledi. Beş haneli gram altın senaryolarının konuşulduğu dönemde, önde gelen küresel finans kuruluşlarından dikkat çeken öngörüler geldi.
2026 için ons altın tahminini 6.000 dolar olarak açıkladı.
2026'nın ikinci yarısı için ons altın hedefini 5.700 dolar seviyesine yükseltti.
Aralık 2026 ons altın hedefini 4.900 dolardan 5.400 dolara çıkardı.
2026 yılı için ons altın tahminini 5.000 dolar olarak belirledi.
Yıl sonu ons altın beklentisini 5.000 dolardan 6.000 dolara yükseltti.
0–3 aylık temel senaryosunda ons altın hedef fiyatını 5.000 dolar olarak açıkladı.
