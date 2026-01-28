Altında fren tutmuyor! Dev bankalar tahminlerini bir bir güncelledi

Altın fiyatları, küresel belirsizlikler ve güvenli liman talebiyle 2026 yılına da güçlü bir başlangıç yaptı. Yeni yıla 6 bin lira seviyelerinde giren gram altın, bugün 7 bin 349 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece gram altın, yılın ilk ayında yaklaşık 1.350 liralık artış kaydetti.

ONS ALTINDA DA TARİHİ ZİRVE

Uluslararası piyasalarda ons altın da rekor serisini sürdürdü. Yıla 4 bin 319 dolar seviyesinden başlayan ons altın, 5 bin 266 dolara yükselerek tarihi zirvesini gördü. Ons altının yalnızca bir aylık yükselişi yaklaşık 950 dolar olarak hesaplandı.

DEV BANKALAR TAHMİNLERİNİ YUKARI ÇEKTİ

Altındaki sert yükselişin ardından, dünyaca ünlü bankalar 2026 yılına ilişkin altın tahminlerini güncelledi. Beş haneli gram altın senaryolarının konuşulduğu dönemde, önde gelen küresel finans kuruluşlarından dikkat çeken öngörüler geldi.

DEV BANKALARIN 2026 ALTIN TAHMİNLERİ

Deutsche Bank:

2026 için ons altın tahminini 6.000 dolar olarak açıkladı.

Morgan Stanley:

2026'nın ikinci yarısı için ons altın hedefini 5.700 dolar seviyesine yükseltti.

Goldman Sachs:

Aralık 2026 ons altın hedefini 4.900 dolardan 5.400 dolara çıkardı.

JP Morgan:

2026 yılı için ons altın tahminini 5.000 dolar olarak belirledi.

Societe Generale:

Yıl sonu ons altın beklentisini 5.000 dolardan 6.000 dolara yükseltti.

Citi Research:

0–3 aylık temel senaryosunda ons altın hedef fiyatını 5.000 dolar olarak açıkladı.