Altında fren tutmuyor! Dev bankalar tahminlerini bir bir güncelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Altında fren tutmuyor! Dev bankalar tahminlerini bir bir güncelledi

Haberin Videosunu İzleyin
Altında fren tutmuyor! Dev bankalar tahminlerini bir bir güncelledi
28.01.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Altında fren tutmuyor! Dev bankalar tahminlerini bir bir güncelledi
Haber Videosu

2026'da da yükselişini sürdüren altın, gramda 7 bin 349 lirayla, onsta ise 5 bin 266 dolarla tarihi zirveleri gördü. Küresel bankalar 2026 altın tahminlerini yukarı yönlü güncellerken, ons altında 6 bin dolar beklentisi öne çıktı.

Altın fiyatları, küresel belirsizlikler ve güvenli liman talebiyle 2026 yılına da güçlü bir başlangıç yaptı. Yeni yıla 6 bin lira seviyelerinde giren gram altın, bugün 7 bin 349 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece gram altın, yılın ilk ayında yaklaşık 1.350 liralık artış kaydetti.

ONS ALTINDA DA TARİHİ ZİRVE

Uluslararası piyasalarda ons altın da rekor serisini sürdürdü. Yıla 4 bin 319 dolar seviyesinden başlayan ons altın, 5 bin 266 dolara yükselerek tarihi zirvesini gördü. Ons altının yalnızca bir aylık yükselişi yaklaşık 950 dolar olarak hesaplandı.

DEV BANKALAR TAHMİNLERİNİ YUKARI ÇEKTİ

Altındaki sert yükselişin ardından, dünyaca ünlü bankalar 2026 yılına ilişkin altın tahminlerini güncelledi. Beş haneli gram altın senaryolarının konuşulduğu dönemde, önde gelen küresel finans kuruluşlarından dikkat çeken öngörüler geldi.

DEV BANKALARIN 2026 ALTIN TAHMİNLERİ

  • Deutsche Bank:

2026 için ons altın tahminini 6.000 dolar olarak açıkladı.

  • Morgan Stanley:

2026'nın ikinci yarısı için ons altın hedefini 5.700 dolar seviyesine yükseltti.

  • Goldman Sachs:

Aralık 2026 ons altın hedefini 4.900 dolardan 5.400 dolara çıkardı.

  • JP Morgan:

2026 yılı için ons altın tahminini 5.000 dolar olarak belirledi.

  • Societe Generale:

Yıl sonu ons altın beklentisini 5.000 dolardan 6.000 dolara yükseltti.

  • Citi Research:

0–3 aylık temel senaryosunda ons altın hedef fiyatını 5.000 dolar olarak açıkladı.

Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında fren tutmuyor! Dev bankalar tahminlerini bir bir güncelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
FIFA’nın eski Başkanı Blatter, ABD’deki Dünya Kupası’na boykot çağrısı yaptı FIFA'nın eski Başkanı Blatter, ABD'deki Dünya Kupası'na boykot çağrısı yaptı
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
Suriye’de YPG iddiası Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı Suriye'de YPG iddiası! Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı
İşte Teoman’ın ünlü olmadan önce gönderdiği CV: Beni şimdi almazsanız... İşte Teoman'ın ünlü olmadan önce gönderdiği CV: Beni şimdi almazsanız...
ABD Başkanı Trump: Suriye’nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama

16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:51
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:39
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:31
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
10:21
İran, İsrail adına casusluk yapan kişiyi idam etti
İran, İsrail adına casusluk yapan kişiyi idam etti
10:17
İstanbul’un göbeğinde kalaşnikoflu saldırı: Talimatı ’dayı’ lakaplı birinden aldım
İstanbul'un göbeğinde kalaşnikoflu saldırı: Talimatı 'dayı' lakaplı birinden aldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 16:52:27. #7.11#
SON DAKİKA: Altında fren tutmuyor! Dev bankalar tahminlerini bir bir güncelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.