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Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma, manavda 6 lira - Son Dakika

Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma, manavda 6 lira

06.10.2021 11:45

Türkiye'nin elma deposu olarak bilinen Amasya'da çeşidine göre dalında 1,5 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulan elma, market ve manavlarda kilosu 5 ile 6 liradan satılmakta. Üreticiler ise emeklerinin karşılığını alamamaktan şikayetçi.

Bu yıl üretimin bol olduğu tarım şehrinin verimli bahçelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 35 bin tonun üstünde rekolte bekleniyor. Günün erken saatlerinden itibaren bahçelerin yolunu tutarak elma toplayan Amasyalı çiftçiler yere düşenleri de ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Yerden toplanıp kilosu 75 kuruştan satılan elmalar fabrikalara ulaştırılarak meyve suyuna dönüştürülüyor.

Amasyalı üreticiler dertli: Dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

ÜRETİCİLER ÇÖZÜM İSTİYOR

Ürettikleri elmaların kilosunu yaklaşık 15 yıldır 1 ile 2 liradan sattıklarını belirterek yetkililerden sorunlarına çözüm bulmalarını isteyen Bekir Karaoğlu, "Gübre, mazot, ilaç fiyatları sürekli artıyor. Ama elma fiyatları aynı. Bizden çok aracılar kazanıyor. Marketlerde en aşağı 4 lira, 5 liradan satılıyor. İstanbul'da en aşağı 10 liradır" dedi.

Ürünlerini yetiştirmek için büyük çaba sarf ederken karşılığını yeterince alamadıklarından yakınan Ümit Damatoğlu da, "Elmanın kilosu dalında 1,5 lira. Markette 5 lira, 6 lira" diye konuştu.

Amasyalı üreticiler dertli: Dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

BU YIL VERİM YÜKSEK

Yere düşen elmaları toplayıp kilosu 75 kuruştan satan üreticilerden Hayri Kabakçı "Bu yıl elmamız çok bol. Sağlamı kasaya, sakatı fabrikaya. Elimizden geldiği kadar boşa vermemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu yıl verimin çok güzel olduğunu anlatan Sevgi Kömürcü, "Elma Amasya'nın can damarı. Amasya denince akla misket elma geliyor. Verim çok güzel. Biz bahçemizde 20 tondan fazla ürün topladık." dedi.

Elma alım-satımı yapmasının yanı sıra soğuk hava deposu da işleten Emrah Çapkın ise, "Mazot 3 lirayken biz meyveyi 1 lira 1,5 liradan satıyorduk. Şu anda mazot 7 lira. Ama biz yine aynı paralara satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Amasyalı üreticiler dertli: Dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira
Amasyalı üreticiler dertli: Dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira
Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma, manavda 6 lira
Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma, manavda 6 lira
Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma, manavda 6 lira
Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma, manavda 6 lira
Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma, manavda 6 lira

Motorin, Amasya, Tarım, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma, manavda 6 lira - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma, manavda 6 lira - Son Dakika
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