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Anafartalar Caddesi ortak akılla yenileniyor - Son Dakika

Anafartalar Caddesi ortak akılla yenileniyor

17.11.2021 00:58
Anafartalar Caddesi ortak akılla yenileniyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ulus Tarihi Kent Meydanı Yenileme Projesinin Ankara ekonomisi için fayda sağlayacak ve turizmi geliştirecek bir çalışma olduğunu söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ulus Tarihi Kent Meydanı Yenileme Projesinin Ankara ekonomisi için fayda sağlayacak ve turizmi geliştirecek bir çalışma olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) kentin tarihi mirasını korumak ve turizmi canlandırmak amacıyla Ulus Kent Meydanı ve civar caddelerde yapacağı yenileme çalışmaları, bu bölgede faaliyet gösteren ATO üyelerine ATO Meclis Toplantısı Salonu'nda "Ankara'nın Tarihi Kent Merkezi Ulus Anafartalar Caddesi Ortak Akılla Canlanıyor" başlıklı bir toplantıda anlatıldı.

ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu'nun katıldığı toplantı ATO Başkanı Gürsel Baran ve ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz tarafından yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen cadde ve sokak iyileştirmelerinin Ankara için çok önemli olduğuna dikkat çeken Baran, "Bu proje başkent için bir şans ve bunu hep birlikte uyum içinde bereketlendirerek sürdürülebilir duruma getirmeliyiz" dedi. Yenileme çalışmaları yapılacak olan Anafartalar Caddesi'nde caddenin çok sayıda tacirin faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Baran, şunları söyledi:

"Ulus ve çevresi şehrimize turist çekebilecek önemli bir bölge. Turizm artık sadece deniz, güneş, kum ile olmuyor. Turistler kültür ve tarih gezilerine önem veriyorlar. Ulus civarı da tarihi özellikleri ve güzellikleriyle çok sayıda turist çekebilecek potansiyele sahip. Bu proje ile birlikte Anafartalar Caddemize yeni can yeni kan gelecek. Turizm hareketlendikçe bölgedeki işletmelerimiz sonra da şehir ekonomisi kazanacak."

Şehrin simgeleriyle hediyelik eşya-

ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında, Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm çalışmalarında katılımcı kültüre önem verdiğine dikkat çekerek, Anafartalar Caddesi yenileme çalışmaları için de sivil toplum örgütleri ve cadde işletmeleriyle bir araya gelerek yenileme çalışmaları sürecini birlikte yürüttüğünü söyledi. Yılmaz, "Kentin her kesimine kulak veren katılımcı bir anlayışla yürütülen Tarihi Kent Merkezi yenileme çalışmaları Ankara'ya değer katacaktır" dedi.

Yılmaz, Ulus-Anafartalar bölgesinin 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye'nin modernleşme sürecini yansıttığını, ilk modern dükkan, kafe, eğlence merkezi, çok katlı ve betonarme yapıların bu bölgede yer aldığını anlattı. Ulus civarındaki caddelerin Cumhuriyetin bütün renklerini taşıdığını ve bu değerlerin zamanla Ankara'yı marka şehir haline getirdiğini kaydeden Yılmaz, şehri ekonomik ve sosyal açıdan daha ileriye taşımak için, turizmin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yılmaz, kentin simgelerinin ticaretin konusu yapılarak turizmde hediyelik eşya olarak kullanılabileceğini söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu dönemi valisi Halil Rıfat Paşa'nın "Gidemediğin yer senin değildir" sözünü hatırlatan Yılmaz, ATO olarak yurtdışına uçuşlar için Gürsel Baran önderliğinde yürüttükleri çalışmaları hatırlatarak, "Pandemi öncesinde direkt olarak 24 destinasyona uçuş başlatıldı" dedi. Ankara'nın Anadolu Jet'in merkezi haline geldiğini bildiren Yılmaz, "Proje uygulamaları bittiğinde ilgi çekici olacak ve şehrimizin kıymetini artıracak. Ancak, turisti Ankara'ya getirmek için şehri hareketlendirmek, etkinliklerle kenti ve vatandaşı canlandırmamız gerek" diye konuştu.

"Hayırlı olsun"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, da toplantıda bir konuşma yaparak, projeye destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Taşkınsu, "Anafartalar Caddesi yenilemesinin esnaf ve tüccara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çalışmalar ortak akıl esasında yürütülecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş de toplantıda Anafartalar Caddesi'nde gerçekleştirilecek sağlamlaştırma ve cephe yenileme çalışmalarına ilişkin proje hakkında bilgi vererek, daha önce gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını örnek gösterdi. Ödemiş, caddede yapılacak tüm çalışmaların bölge işletmelerle yapılacak istişareler doğrultusunda ortak akıl esasında yürütüleceğini belirtti.

ATO üyelerine bölgede yapılacak yenileme çalışmalarıyla ilgili gerçekleştirilen sunumla devam eden toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya ve Nuh Acar, Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, TAV Genel Müdürü Nuray Demirer, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lale Özgenel ve çok sayıda ATO Meclis ve Komite Üyesi ile ABB ve AKK Üyesi katıldı. - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Anafartalar Caddesi ortak akılla yenileniyor - Son Dakika Ekonomi


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