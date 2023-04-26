Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışını sosyal medyada müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayıs sonuna kadar ücretsiz" - Son Dakika
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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışını sosyal medyada müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayıs sonuna kadar ücretsiz"

26.04.2023 19:41

Dün gece canlı yayında rahatsızlanan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışına katılamadı. Sosyal medyadan vatandaşlara müjdeyi veren Erdoğan, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece katıldığı programda rahatsızlandığı için bugün gerçekleştirilen Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışına katılamadı. Midesini üşüttüğü gerekçesi ile bugün tüm programlarını iptal eden Erdoğan, evde istirahat etti. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışına katılmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi sosyal medyadan verdi: Mayıs sonuna kadar ücretsiz

İLK SEFER YAPILDI

Hatta ilk seferi yapan tren Ankara'dan hareket etti. Hızlı trenin ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldı.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışına katılmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi sosyal medyadan verdi: Mayıs sonuna kadar ücretsiz

MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ

Erdoğan açılışa katılamadı ama proje ile ilgili müjdeyi sosyal medyadan verdi. Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun." dedi.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışına katılmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi sosyal medyadan verdi: Mayıs sonuna kadar ücretsiz

ANKARA-SİVAS ARASINI 405 KM'YE DÜŞÜRECEK

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla toplam demir yolu uzunluğu, 13 bin 896 kilometreye çıkacak. Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek tren hattında 8 istasyon bulunuyor. Yeni açılacak hat ile 1 milyon 400 bin kişiye hızlı trenle seyahat etme imkanı sunulacak.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışına katılmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi sosyal medyadan verdi: Mayıs sonuna kadar ücretsiz
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışına katılmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi sosyal medyadan verdi: Mayıs sonuna kadar ücretsiz
YORUMLAR (5)
  • taner taners: hala ama hala karalamaya çalışan üretim nedir bilmeyen yalanın yuvası olmuş zombilere sesleniyorum: - Sıkı durun az kaldı... Cevap Yaz 50 29 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Reis ekonomik dalgalar hariç, yapılan adımları görüyoruz, kör değiliz, kalanlar ise güven veremiyor, yoğurt misali ya tutarsa maalesef. Cevap Yaz 43 15 Yayından Kaldır
  • Izmir 35: Mayıs sonuna kadar ücretsiz. Sonra kademeli 5 katı. Halkımızin cebine yüreğine sağlık Cevap Yaz 58 115 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışını sosyal medyada müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mayıs sonuna kadar ücretsiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışını sosyal medyada müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayıs sonuna kadar ücretsiz" - Son Dakika
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