Antalya, çiçek ihracatında hedefine ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Antalya, çiçek ihracatında hedefine ulaştı

Antalya, çiçek ihracatında hedefine ulaştı

Antalya, kesme çiçek sektöründe pazar lideri olarak dünya çiçek mezadının merkezi Hollanda'ya dahi çiçek ihraç ediyor. Bu yılın ilk 6 ayında 87 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Antalya, 150 milyon dolarlık ihracat hedefine doğru ilerliyor. Kırmızı karanfil, en çok ihraç edilen çiçek türü oldu. Antalya'nın çiçek üretim alanının genişliği ve üretimin yılın büyük döneminde yapılabilmesi, çiçekçilik sektöründe adından söz ettirmesini sağlıyor. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, girdi maliyetlerinin yüksekliği ve yer sorunu gibi zorluklara rağmen sektörün büyüme gösterdiğini belirtti. Ayrıca, tarım sektörüne özel sosyal güvenlik sistemi kurulması ve tarım sektöründe istihdamın artırılması gerektiği vurgulandı.

18.07.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KESME çiçek sektöründe pazar lideri olan ve dünya çiçek mezadının merkezi Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalya, bu yıl 150 milyon dolarlık ihracat hedefinin 87 milyon dolarını 6 ayda gerçekleştirdi. Kırmızı karanfil, her yıl olduğu gibi bu sene de en çok ihraç edilen çiçek türü oldu.

Turizm kenti Antalya'dan her yıl milyonlarca dal çiçek, dünya çiçekçiliğinin merkezi kabul edilen Hollanda başta olmak üzere 73 ülkeye ihraç ediliyor. Antalya, çiçek üretim alanının genişliği, yılın büyük döneminde üretimin yapılabilmesi nedeniyle çiçekçilikte de adından söz ettiriyor. 2023'te sektör, 650 milyon dal çiçekten 135 milyon dolar gelir elde ederek, yılı tamamladı. 2024 yılı için sektör 150 milyon dolarlık gelir hedefliyor.

6 ayı geride bırakan Antalyalı üreticiler, kent merkezindeki seralarda sezonu sonlandırıp daha yüksek rakımlı Burdur ve Isparta'nın ilçelerinde üretimi sürdürüyor. 6 aylık sürede geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik büyüme yakalayan sektör, 87 milyon dolar seviyesine ulaştı. Antalya, kesme çiçek üretiminin yüzde 45'ini, karanfil üretiminin yüzde 48'ini, karanfil ihracatının da yüzde 90'dan fazlasını gerçekleştirerek pazardaki liderliğini koruyor.

KIRMIZI KARANFİL YİNE LİSTE BAŞI

Her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok üretilen ve ihraç edilen karanfil oldu. Kırmızı karanfilin liste başı olduğu çiçek grubunda gerbera, ruskus, okaliptus ve süs bitkileri de yer aldı. Hollanda, İngiltere ve Rusya'nın ana pazar olduğunu anlatan Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, kentin kesme çiçekle özdeşleştiğini söyledi.

GİRDİ MALİYETLERİNİN YÜKSEKLİĞİ FİYAT ARTIRMAYI ZORLAŞTIRIYOR

İhracat anlamında Türkiye genelindeki sektör temsilcilerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik büyüme yakaladığını, Antalya'nın ise yüzde 4 büyüdüğünü belirten Çandır, karlılık oranının düştüğünü söyleyerek "Yaklaşık 1 yıldır üreticinin kullandığı tüm kalemlerde yüzde 140'lık artış yaşandı. Kur artışları bunun çok gerisinde kalınca maliyetler çok yükseldi. Yurt dışında enflasyon olmayınca diğer ülkeler fiyat artırmak yerine diğer pazarlara kaçıyor. Kurun enflasyon üzerinde artışı olursa sektör nefes alacak" dedi.

'ORMAN VASFINI YİTİREN ALANLAR ÜRETİME AÇILSIN' TALEBİ

Kentte üretim yapılan alanların büyük kesiminin kiralık araziler olduğunu belirten Çandır, üreticilerin yer sorunu nedeniyle üretim anlamında zor günler yaşadığını belirterek, "Kiralar çok arttı. Üreticilerin büyük kısmı üretimden vazgeçti. Orman vasfını yitiren alanlar üretime açılırsa başarı hikayesi yakalamamız mümkün" diye konuştu.

Ali Çandır, tarımda çalışacak işçi bulmakta da zorlandıklarını da söyledi. Verilen sosyal destekler nedeniyle vatandaşın büyük kesiminin tembelliğe yöneldiğini kaydeden Çandır, şunları söyledi:

"Uzun süredir üzerinde durduğumuz, tarım sektörüne özel sosyal güvenlik sisteminin kurulması gerekiyor. Devletimiz sağ olsun, önemli ölçüde sosyal yardımlar yapıyor. Engelliler, yaşlılar ya da çalışamayacak durumda olanlar değil, durumu iyi olanlar da olduğu için bir anlamda devlet eliyle tembelliği motive eder haldeyiz. İstiyoruz ki gerçekten ihtiyacı olanlara daha fazla verelim. Çalışacak durumda olanlar da üretime katkı sağlasın. Tarım sektörüne kazandırabilirsek yabancı istihdamına ihtiyacımız kalmaz."

YIL SONU HEDEFİ 150 MİLYON DOLAR

Antalya'da 6 ayda elde edilen gelir ve sektörün Türkiye genelinde ihracattan elde ettiği geliri açıklayan Çandır, "150 milyon dolar hedefimiz var. 6 ayda 87 milyon dolar gelir elde ettik. Çok önemli bir sorun olmazsa bu hedefimizi yakalayacağımızı tahmin ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ali Çandır, Hollanda, İhracat, Antalya, Çandır, Dünya, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya, çiçek ihracatında hedefine ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 Terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat hücresi çökertildi Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
08:11 Adaylıktan çekilebilir “Hastayım“ açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı Adaylıktan çekilebilir! "Hastayım" açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı
23:00 Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
09:39 Beşiktaş’ta neler oluyor Immobile’yi gören Aboubakar’ın içinden Ronaldo çıktı Beşiktaş'ta neler oluyor? Immobile'yi gören Aboubakar'ın içinden Ronaldo çıktı
09:11 Artık saatler kaldı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye kavuşuyor Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor
08:44 Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu TFF’nin yeni başkanı bugün belli oluyor Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu? TFF'nin yeni başkanı bugün belli oluyor
08:44 Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı Makyörü Tolgahan Karataş’ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu
08:11 Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi
06:07 İstanbullu bu gece uyumadı Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye’de yüzde 100 ile rekor kırdı İstanbullu bu gece uyumadı! Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye'de yüzde 100 ile rekor kırdı
00:57 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
23:24 Ergin Ataman, Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 10:22:49. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya, çiçek ihracatında hedefine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement