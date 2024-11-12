Antalya'da Hizmet Fırtınası: Bakan Uraloğlu Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Hizmet Fırtınası: Bakan Uraloğlu Açıklamalarda Bulundu

Antalya\'da Hizmet Fırtınası: Bakan Uraloğlu Açıklamalarda Bulundu

Bakan Uraloğlu, Antalya'daki ulaşım projeleri ve havalimanı genişlemesi hakkında bilgi verdi.

12.11.2024 19:30
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'OY VERSİNLER YA DA VERMESİNLER ANTALYA'DA HİZMET FIRTINASI KOPARDIK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen ve uluslararası sivil havacılık sektörünün bir araya gelerek yapay zeka ve havacılık alanındaki gelişmelerin konuşulduğu 'AI In The Sky A Unified Approach With ICAO' çalıştayından sonra Antalya Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu'na Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti. Valilikte basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Uraloğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'na geçti. Burada da basına kapalı partililerle bir araya gelen Uraloğlu, daha sonra Kızılkaya-Bozova- Korkuteli yolunun açılışına gitti.

Açılışta konuşan Bakan Uraloğlu, Antalya'nın turizm kentinin yanı sıra yatırımların da merkezi olduğunu söyledi. Seçimde partisinin belediye başkanlıklarının kaybedilmesine rağmen yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Belediyeleri bizde olsun ya da olmasın. Antalya'yı her anlamda büyütmek ve geliştirmek için oy versin ya da vermesinler Antalya için projelerimizi sürdürdük sürdürmeye de devam edeceğiz" dedi.

Antalya'da yapılan hizmetleri de anlatan Uraloğlu şöyle konuştu:

"Antalya'da adeta hizmet fırtınası kopardık. 2002 yılından bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim projelerine 190 milyar 500 milyon lira kaynak aktardık. 2002 yılında 197 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 715 kilometreye 122 kilometre olan sıcak asfaltını ise 1022 kilometreye yükselttik. Antalya Batı Çevre Yolu'nu açtık. Köprülü kavşakları bitirip ulaşıma açtık. Turizm cenneti beldelerin ulaşımını kolaylaştırdık. Bugün 41 milyar 600 milyon 23 ayrı karayolu projesinde de çalışmaya devam ediyoruz. 1 ay önce Antalya- Alanya otoyolu yapımını başlatan projenin sözleşmesini de yaptık. 84 kilometresi ana gövde 38 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere 122 kilometre uzunluğunda projelendirdik. Serik'ten itibaren Alanya'ya kadar 7 farklı seviyeli kavşak ve toplam 11 bin 300 metre uzunluğunda 8 tünel, 7 bin 30 metre uzunluğunda 19 viyadük inşa edeceğiz."

Proje kapsamında trafiğin azalacağını ve bu nedenle turist ve vatandaşların da memnun olacağını belirten Bakan Uraloğlu, zamandan 6 milyar lira, akaryakıttan 600 milyon lira yıllık tasarruf gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, açılışın ardından Antalya Havalimanı'ndaki genişleme çalışmalarını yerinde inceledi. Yeni VIP önünde açıklama yapan Bakan Uraloğlu, Antalya'nın Türkiye için parlayan bir yıldız olduğunu söyledi. Antalya Havalimanı'nın yetersiz olacağını daha önceden gördüklerini ve çalışmaları başlattığını belirten Bakan Uraloğlu, "927 milyon Avro'luk yani yaklaşık 1 milyar Avro'luk bir yatırım yapılıyor. 8,5 milyar Avro'luk kira bedeli sunulmuş olacak. 2,1 milyar Avro'luk kesimini de alıp hazineye peşin olarak 2022 yılında vermiştik" dedi.

Havalimanının sene sonunda tamamlanmış olacağını da kaydeden Bakan Uraloğlu, "93 bin metrekare olan dış hatları 231 bin metrekareye, 37 bin metrekare olan iç hatları da 75 bin metrekareye büyütmüş olacağız. 35 milyon olan terminal kapasitemizi 82 milyona çıkacağız. Bugün 35 milyonu aştık. Bu ihtiyaç zaten ortaya çıkmış durumda. Yüzde 90'ları geçtik birinci fazda. Sene sonunda inşaat bitmiş olacak ve önümüzdeki sene hizmete açılmış olacak" dedi.

Uçaklar için 20 köprü sayısını da artırdıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "İç hatlarda 5, dış hatlarda 9 olmak üzere 14 köprü ilave ediyoruz. Çok daha hızlı ve pratik şekilde uçağa geçiş olacak. Yeni bir kule inşaatımız da olacak" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu açıklamanın ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Haberler, Havacılık, Politika, Ekonomi, Antalya, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Hizmet Fırtınası: Bakan Uraloğlu Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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