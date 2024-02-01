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Araç sahiplerine kötü haber! Benzine gece yarısı 95 kuruş zam geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine gece yarısı 95 kuruş zam geldi

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzine gece yarısı 95 kuruş zam gelirken, fiyat artışıyla birlikte Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 40 lirayı, İstanbul'da ise 39 lirayı aştı.

01.02.2024 09:02  Güncelleme: 09:07
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2 gün önce motorine gelen zammın ardından bugün de benzin fiyatında artış yaşandı. Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 95 kuruş zam geldi.

BENZİN FİYATI ANKARA'DA 40 LİRAYI AŞTI

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 39.35 lira, Ankara'da 40 lira, İzmir'de 40.24 lira, Adana'da 40.62 lira, Bursa'da 40.08 lira, Antalya'da 40.72 lira, Diyarbakır'da ise 40.93 lira oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine gece yarısı 95 kuruş zam geldi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Basar: hayyy sizin zammınıza alın canımızı da kurtulalım 7 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI: 100 TL yapın sonra 1 ay zam yapmayın hem siz hem vatandaş rahatlasın.her gün zam ile güne uyanmak ruh halimizi bozdu 3 0 Yanıtla
  • SERDAR MERTEK: KARDEŞİM Bİ ANLAŞMA YAPALIM 53TL YAPIN SABİTLEYİN MAZOTU BENZİNİ 2025 E KADAR BİDAHA MUHABBETİNİ YAPMAYIN ZATEN YIL SONU ORTALAMA 52 TL OLACAK KAFANIZ BASMIYORSA AKIL VERİYOM ALIN SİZE AKIL:) 1 0 Yanıtla

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Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber! Benzine gece yarısı 95 kuruş zam geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine gece yarısı 95 kuruş zam geldi - Son Dakika
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