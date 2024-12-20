Türk-İş\'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti

Ekonomi

Asgari ücret pazarlığında dün önemli bir eşik daha geçildi. İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını da dün yapan komisyonda, bu zamana kadar hiç rakam konuşulmadı. İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ, işveren ve hükümet temsilcilerinden bir teklif beklese de bu beklentisi gerçekleşmedi. Bunun üzerine Türk-İş 2025 yılı için asgari ücret talebini kamuoyuyla paylaştı.

İLK RAKAM TÜRK-İŞ'TEN: 29 BİN 593 LİRA

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette alım gücünün 11 bin liraya kadar düştüğünü söyledi. Asgari ücretin geçim ücreti olduğunu belirten Atalay, "Rakam vermesi gerekenler vermedi ama bizden rakam bekleniyor. Sayın Mehmet Şimşek diyor ki 'Ülke iyiye gidiyor.' Maden iyiye gidiyor güzel bir ücret açıklayın da hepimiz memnun olalım. Asgari ücretli işçiler olarak asgari ücrete yüzde 45 enflasyon oranı üzerinden refah payı eklenmesini istiyoruz. Talebimiz yüzde 20 refah payı eklenerek rakamın 29 bin 583 liraya çıkarılmasıdır." dedi.

TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ %74'LÜK ZAM DEMEK

TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi yüzde 74'lük bir zamma eş değer. TÜRK-İŞ bu hamlesiyle beklentiyi çok yukarı taşıdı ve bu zamana kadar gündeme gelmeyen bir rakam ortaya çıktı. Sadece siyasi partiler asgari ücret taleplerini 30 bin ve üzeri olarak açıklamıştı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA DEĞİŞECEK KALEMLER

Asgari ücret, sadece çalışanların maaşını değil, aynı zamanda devlet destekleri, sigorta primleri ve sosyal yardımları da şekillendiren temel bir kriter. Asgari ücret zammıyla kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve stajyer maaşları da değişecek.

YÜZDE 74'LÜK ZAMMA GÖRE YENİ ÜCRETLER

Peki TÜRK-İŞ'in yüzde 74'lük zam talebinin gerçekleşmesi durumunda söz konusu kalemler kaç lira olacak? İşte yüzde 74'lük asgari ücret zammına göre yeni ücretler:

İŞSİZLİK MAAŞI

En yüksek: 27 bin 632 lira (Mevcut 15 bin 880 lira)

En düşük: 13 bin 816 lira (Mevcut 7 bin 940 lira)

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI

Yıllık: 34 bin 803 lira (Mevcut 20 bin 2 lira)

GSS PRİMİ

Aylık: 1.045 lira (Mevcut 600 lira)

Yıllık: 12 bin 529 lira (Mevcut 7 bin 200 lira)

STAJYER MAAŞI

8 bin 875 lira (Mevcut5 bin 100 lira)

BES KESİNTİSİ ( Mevcut Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü)

1.044 lira (Mevcut 600 lira)