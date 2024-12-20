Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti - Son Dakika
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Ekonomi

Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti

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Asgari ücretin belirleneceği toplantılarda işçi kesimini temsilen katılan Türk-İş, taleplerini 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Mevcut asgari ücrete %74 zam anlamına gelen bu teklif sonrası işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primi ve stajyer maaşları için de rakamlar değişti.

20.12.2024 14:40
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Asgari ücret pazarlığında dün önemli bir eşik daha geçildi. İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını da dün yapan komisyonda, bu zamana kadar hiç rakam konuşulmadı. İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ, işveren ve hükümet temsilcilerinden bir teklif beklese de bu beklentisi gerçekleşmedi. Bunun üzerine Türk-İş 2025 yılı için asgari ücret talebini kamuoyuyla paylaştı.

İLK RAKAM TÜRK-İŞ'TEN: 29 BİN 593 LİRA

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette alım gücünün 11 bin liraya kadar düştüğünü söyledi. Asgari ücretin geçim ücreti olduğunu belirten Atalay, "Rakam vermesi gerekenler vermedi ama bizden rakam bekleniyor. Sayın Mehmet Şimşek diyor ki 'Ülke iyiye gidiyor.' Maden iyiye gidiyor güzel bir ücret açıklayın da hepimiz memnun olalım. Asgari ücretli işçiler olarak asgari ücrete yüzde 45 enflasyon oranı üzerinden refah payı eklenmesini istiyoruz. Talebimiz yüzde 20 refah payı eklenerek rakamın 29 bin 583 liraya çıkarılmasıdır." dedi.

TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ %74'LÜK ZAM DEMEK

TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi yüzde 74'lük bir zamma eş değer. TÜRK-İŞ bu hamlesiyle beklentiyi çok yukarı taşıdı ve bu zamana kadar gündeme gelmeyen bir rakam ortaya çıktı. Sadece siyasi partiler asgari ücret taleplerini 30 bin ve üzeri olarak açıklamıştı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA DEĞİŞECEK KALEMLER

Asgari ücret, sadece çalışanların maaşını değil, aynı zamanda devlet destekleri, sigorta primleri ve sosyal yardımları da şekillendiren temel bir kriter. Asgari ücret zammıyla kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve stajyer maaşları da değişecek.

Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti

YÜZDE 74'LÜK ZAMMA GÖRE YENİ ÜCRETLER

Peki TÜRK-İŞ'in yüzde 74'lük zam talebinin gerçekleşmesi durumunda söz konusu kalemler kaç lira olacak? İşte yüzde 74'lük asgari ücret zammına göre yeni ücretler:

İŞSİZLİK MAAŞI

En yüksek: 27 bin 632 lira (Mevcut 15 bin 880 lira)

En düşük: 13 bin 816 lira (Mevcut 7 bin 940 lira)

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI

Yıllık: 34 bin 803 lira (Mevcut 20 bin 2 lira)

GSS PRİMİ

Aylık: 1.045 lira (Mevcut 600 lira)

Yıllık: 12 bin 529 lira (Mevcut 7 bin 200 lira)

STAJYER MAAŞI

8 bin 875 lira (Mevcut5 bin 100 lira)

BES KESİNTİSİ ( Mevcut Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü)

1.044 lira (Mevcut 600 lira)

Türk-İş\'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti

İşsizlik maaşı, Asgari Ücret, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • kuzeyli baba:
    yapın yapın 25 30 yapında bak millet nasıl işsiz kalıyor bunların niyeti reisi devirmek ama asla izin vermeyiz bunu böyle bilin gerekirse hiç zam yapmasın reisim var olsun yeter 8 75 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kalbî Duracak Zam Yapmamak İçin Hepsinin Tuzu Kuru 80 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    ne asgari ücretmiş ya bir belirleyip çıkamadınız?Milli gelirin %5 bile vereceğiniz paranın bir yıllık toplamı onunda bir ayda kararını verip çıkamıyorsunuz.Zaten verdiğiniz 3 kuruşu bir ay sonra 5 kuruş olarak geri alacaksınız...Şimdiden market,manav,kasap vermeden almaya başladı bile... 72 4 Yanıtla
  • Mehmet Kan:
    kimin umurunda isci insanlar oy verdiğimiz parti maşallah sülalesine dünya para ayırsın isci gebersin 50 2 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Zam mı türk iş yapmıyo ki işverenle hükümet belirliyo boşuna hesaplarınızı değiştirmeyin 40 1 Yanıtla
  • Akın Dündar:
    CHP Yüzünden oluyor böyle ülkeyi akp yönetseydi şu an maaşlar 50bin tl olurdu. Akp demlenmeye devam. 14 19 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    asgari ucrete yuzde 74 demek ozel sektorde tum maaslara ayni oranlarda maas zammi demek, bu de isveren maliyetlerini, ve tum girdi fiyatlarinin artmasi demek, seneye ciddi ciddi ekmegi 20 liradan aliriz 21 9 Yanıtla
  • İzzet 1980:
    Vereceğiniz bi fitre titre Allah titre… 21 0 Yanıtla
  • Erkan Baytekin:
    Bunların teklifi nezaman kobul edilmiş yav 15 1 Yanıtla
  • Veysel Kalınsazlıoğlu:
    Askeri maşa zamdan çok milletin aldığı ürünü düşürsünler. Zam yapılsa nolacak ki yarın iki katı herşeye zam yapılacaktır. 12 0 Yanıtla
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