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ASO Başkanı Özdebir: "Ekonomimiz muhtemeldir ki 2021'in tamamında çift haneli bir büyümeye ulaşacaktır" - Son Dakika

ASO Başkanı Özdebir: "Ekonomimiz muhtemeldir ki 2021'in tamamında çift haneli bir büyümeye ulaşacaktır"

23.09.2021 01:07
ASO Başkanı Özdebir:

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Ekonomimiz muhtemeldir ki 2021'in tamamında çift haneli bir büyümeye ulaşacaktır.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Ekonomimiz muhtemeldir ki 2021'in tamamında çift haneli bir büyümeye ulaşacaktır. Bunu destekler mahiyette son dönemde birçok uluslararası kuruluş büyüme beklentilerini revize ederek yukarı yönlü tahminlerini ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Ankara Sanayi Odası tarafından Ankara İş Dünyası ile Ankara'daki yabancı misyon temsilcilerini bir araya getiren geleneksel 10. ASO Büyükelçilikler Resepsiyonu Etnografya Müzesi'nde gerçekleşti.

"Ekonomimiz muhtemeldir ki 2021'in tamamında çift haneli bir büyümeye ulaşacaktır"

Pandemiye rağmen Türkiye ekonomisinin hızlı bir toparlanma süreci içerisine girdiğini söyleyen ASO Başkanı Özdebir, "Korona virüsü pandemisinin gölgesinde geçen 2020 yılında yüzde 1,8 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2021 birinci çeyreğinde yüzde 7, ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7'lik önemli bir büyümeye imza attı. Ekonomimiz muhtemeldir ki 2021'in tamamında çift haneli bir büyümeye ulaşacaktır. Bunu destekler mahiyette son dönemde birçok uluslararası kuruluş büyüme beklentilerini revize ederek yukarı yönlü tahminlerini ortaya koymuştur. OECD Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme tahminini 5,7'den 8,4'e, Fitch ise küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini düşürürken, Türkiye beklentisini 7,9'dan 9,2'ye yükseltmiştir. Diğer taraftan Moody's ise 5'den 6'ya çıkarmıştır. Bu da pandemiye rağmen Türkiye'nin büyüme dinamiklerinin diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıldığını net bir biçimde göstermektedir" dedi.

"Bu coğrafyanın girişimcileri dış ticarete oldukça yatkındır"

Türkiye'de ihracatın Ağustos ayında 18 milyar 910 milyon dolara çıktığını anlatan ASO Başkanı Özdebir, "Ağustos ayı itibariyle yıllık bazda 207 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırılmıştır. Türkiye'nin ihracatının en önemli özelliklerinden biri esnekliktir. Tarihsel olarak da kıtalar arası geçiş noktası olması nedeniyle bu coğrafyanın girişimcileri dış ticarete oldukça yatkındır. Yani herhangi bir pazarda sorun olması durumunda Türk ihracatçısı hızlı bir şekilde farklı pazarlara yönelebilmektedir. Bunda hem coğrafi konumumuz, hem de kültürel ve tarihsel miras olarak bulunduğumuz bölgedeki münasebetlerimizin de etkisi büyüktür. Aynı zamanda, dünyanın her tarafındaki girişimcilerimiz ve üçüncü ülkelerle münasebetlerimizle birlikte bu potansiyelimizin çok daha yüksek olduğu ortadadır" diye konuştu.

"2020 yılında Türkiye'nin toplam savunma sanayi ürün ihracatının yüzde 33'ünü Ankara tek başına gerçekleştirmiştir"

"Ankara sahip olduğu 129 Ar-Ge merkezi, 39 tasarım merkezi, 10 Teknoloji Geliştirme bölgesi (TGB) ve 13 Organize Sanayi Bölgesi ile Türkiye'nin diğer illerine göre önemli bir üstünlüğe sahiptir" diyen ASO Başkanı Özdebir şunları kaydetti:

"Ankara 2020 yılında yaptığı yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye'de en çok ihracat yapan 6. İl konumundadır. Ankara ihracatının yüzde 82'sini oluşturan 6,3 milyar dolarlık bölümü sanayi sektörü tarafından gerçekleştirilmektedir. 2020 yılında Türkiye'nin toplam savunma sanayi ürün ihracatının yüzde 33'ünü Ankara tek başına gerçekleştirmiştir. Odamız sunduğu bilgi, danışmanlık, eğitim ve iş geliştirme hizmetleri, yürüttüğü projeler, kurduğu ulusal ve uluslararası işbirlikleri yoluyla Ankara'nın yüksek teknoloji üssü olmasını ve sanayi yatırımları için bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmakta ve bölgesel ve sektörel politikaların üretilmesine katkı sunmaktadır."

"Başkentin sanayiinden sanayinin başkentine" hedefimize doğru kararlı adımlarla ilerleyeceğiz"

Ankara'nın Türkiye'nin diğer illerine göre daha avantajlı durumda olduğunu kaydeden ASO Başkanı Özdebir, "Sahip olduğu bu avantajlar da ülke ekonomisine katma değer olarak yansımaktadır. Ankara, ilerleyen yıllarda teknolojik dönüşümünü daha da hızlandıracak ve Türkiye'nin teknoloji üretim ve ihracat üssü konumunu güçlendirecektir. Biz de Ankara Sanayi Odası olarak belirlemiş olduğumuz vizyon ve misyon çerçevesinde Ankara'nın rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaya devam ederek, "Başkentin sanayiinden sanayinin başkentine" hedefimize doğru kararlı adımlarla ilerleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Resepsiyonda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ise şunları söyledi:

"Biz Dışişleri Bakanlığı olarak yurtdışındaki büyükelçiliklerimiz olarak bütün sanayicilerimizin yanında olacağız. İhracatı artırmak konusunda, vize engelinin aşılması konusunda umarız önümüzdeki aylarda Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde kayda değer gelişmeler yaşanır ve Gümrük Birliği Anlaşması ve Vize Serbestisi konusunda adımlar atabiliriz."

Düzenlenen resepsiyona, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara'daki Büyükelçiler, Ticaret Ateşeleri, bürokratlar ile iş dünyası temsilcileri katıldı. - ANKARA

ASO Başkanı Özdebir: Ekonomimiz muhtemeldir ki 2021'in tamamında çift haneli bir büyümeye ulaşacaktır
ASO Başkanı Özdebir: Ekonomimiz muhtemeldir ki 2021'in tamamında çift haneli bir büyümeye ulaşacaktır
ASO Başkanı Özdebir: Ekonomimiz muhtemeldir ki 2021'in tamamında çift haneli bir büyümeye ulaşacaktır
ASO Başkanı Özdebir: Ekonomimiz muhtemeldir ki 2021'in tamamında çift haneli bir büyümeye ulaşacaktır
ASO Başkanı Özdebir: Ekonomimiz muhtemeldir ki 2021'in tamamında çift haneli bir büyümeye ulaşacaktır
ASO Başkanı Özdebir: Ekonomimiz muhtemeldir ki 2021'in tamamında çift haneli bir büyümeye ulaşacaktır
ASO Başkanı Özdebir: Ekonomimiz muhtemeldir ki 2021'in tamamında çift haneli bir büyümeye ulaşacaktır

Ankara Sanayi Odası, ASO Başkanı, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Özdebir: 'Ekonomimiz muhtemeldir ki 2021'in tamamında çift haneli bir büyümeye ulaşacaktır' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ASO Başkanı Özdebir: "Ekonomimiz muhtemeldir ki 2021'in tamamında çift haneli bir büyümeye ulaşacaktır" - Son Dakika
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