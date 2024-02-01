Aydın\'ın Aralık Ayı İhracatı Yüzde 8 Arttı

Ekonomi

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Aralık ayı ihracatının yüzde 8 arttığını ifade ederek, Aydın'ın Aralık ayı performansını değerlendirdi.

Önemli ihracat ürünleriyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan illerden olan Aydın'da, Aralık ayı ihracat rakamları açıklandı. Bu çerçevede Aydın'ın 2023 Aralık ayı ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak, 115,2 milyon dolar oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Aralık ayı ihracat performansını değerlendirdi. Aydın'ın en fazla ihracatın gerçekleştiği iller arasında 19. sırada yer aldığını ifade eden Maraş, açıklamasında "İlimizin 2023 yılı Aralık ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarken 115,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalışla 1 milyar 171 milyon dolara gerilerken, ithalatımız yüzde 28,4 artışla 628,2 milyon dolara yükseldi. Aralık ayında 71,2 milyon dolar dış ticaret fazlası veren ilimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 261,8 oldu. En fazla ihracatın gerçekleştiği iller arasında Aydın 19. sırada, ithalatta ise 25. sırada yer aldı. İhracat pazarlarına göre ilimizden Aralık ayında 101 ülkeye ve 6 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Aralık ayında 64 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 31 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 8,4 milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya'yı 7,9 milyon dolar ile ABD, 7,5 milyon dolar ile Çin ve 7,1 milyon dolar ile Almanya izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 53,1 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay yüzde 72,6 olarak gerçekleşti. Bunların yanında, ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise yüzde 4.224,6 artışla Tayvan, yüzde 1.933,5 artışla Vietnam, yüzde 1.780,1 artışla Hong Kong ve yüzde 1.525,7 artışla Umman oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2023 yılı Aralık ayında Moritanya, Gana, Maldivler, Guatemala, Panama, Dominik Cumhuriyeti, Suriye, Bangladeş, İzmir Serbest Bölgesi, Kayseri Serbest Bölgesi, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi, ve Etiyopya gibi ülke ve bölgelere ihracat gerçekleştirildi. Pazar çeşitliliğinde Türkiye'nin ihracat yaptığı 229 ülke ve bölgenin 107'sine Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Ülke gruplarından Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 15,3 azalarak 46,6 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB'nin Aydın ihracatındaki payı yüzde 40,4 oldu. Avrupa Birliği'ni yüzde 15,4 pay alarak 17,7 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve yüzde 14,6 pay alarak 16,8 milyon dolar ile Uzak Doğu ülkeleri izledi. Sektörlerin ihracat performansına göre ilimizde Aralık ayında 25 farklı sektör içinde Gıda ürünleri ve içecek 30,1 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 29,1 milyon dolarla Makine ve teçhizat, 18,3 milyon dolar ile Tarım ve hayvancılık sektörü izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör 'Dabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı' olurken sektör ihracatını yüzde 10.296,0 oranında artırarak 485.908 dolara taşıdı. 'Tıbbi aletler, hassas optik aletler ve saat' sektöründe artış oranı yüzde 161,6 olurken 'tarım ve hayvancılık' sektörü ihracatını yüzde 126,2 artırmayı başardı. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan sektör yüzde 76,8 oran ve 88,5 milyon dolar ile imalat sanayi oldu. Onu yüzde 15,9 oran ve 18,3 milyon dolar ile tarım ve ormancılık takip ederken, madencilik ve taşocakçılığı yüzde 7,3 oran ve 8,4 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Ülkemizin 2023 yılı Aralık ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 20,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 1,2 azalışla 232,3 milyar dolara, ithalatımız yüzde 0,9 azalışla 339,1 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı yüzde 33,6 azalarak 6,6 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,8'e yükseldi. Teknolojik sınıflandırma ile ülkemizin Aralık ayı ihracatında, yüzde 4,6 Yüksek, yüzde 37 Orta-Yüksek, yüzde 29 Orta-Düşük ve yüzde 29,4 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi" ifadelerine yer verdi. - AYDIN