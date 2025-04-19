Bakan Yumaklı'dan Fındık Üreticilerine Uyarı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Önümüzdeki yıl da bu ağaçların tekrar verime geçebilmesi için yapılması gereken şeyler var. Bu nedenle, bu süreçlerin kulaktan dolma bilgilerle değil; Bakanlığımızın, tarım il müdürlüklerinin belirttiği şekilde yapılmasını özellikle istirham ediyoruz. 'Artık bundan bir şey olmaz' deyip aslında yapılabilecek çok şey varken, bu ağaçların gelişigüzel budanması, kesilmesi gibi uygulamalardan özellikle uzak durulmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye'de fındık başta olmak üzere 16 farklı ürünü etkileyen zirai don sebebiyle Ordu'yu ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulubey ilçesi Sayacabaşı Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde incelemelerde bulundu. Zirai don ile ilgili yerinde tespitler yapan Bakan Yumaklı, üreticilere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

'FINDIĞIN 2,7 MİLYAR DOLAR ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI VAR'

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 28'inin Ordu'da gerçekleştiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "Fındık, bizim bu bölge için çok önemli, ama aynı zamanda ülke ekonomisi için de çok kıymetli bir ürünümüz. 2024 yılında 717 bin ton üretildi, bunun 324 bin tonu ihraç edildi. Yaklaşık 2,7 milyar dolarlık ülke ekonomisine bir katkısı var. Aynı zamanda bu bölge insanının ekonomisi için de son derece önemli. Fındık üretiminin yüzde 28'i Ordu'da gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu üretimin, bu zirai don hadisesiyle ne kadar etkilendiği konusunda arkadaşlarımız yoğun bir çaba ve tespit çalışması içerisindeler. Geçtiğimiz salı gününden itibaren Türkiye'de halihazırda 34 ili ve 16 farklı ürünü etkileyen bu zirai don hadisesinin ön sinyalleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilmişti. Bununla ilgili bakanlık ekiplerimiz sahaya çıktı ve mümkün olduğu kadar alınabilecek önlemleri çiftçilerimizle, üreticilerimizle birlikte almak üzere çalışmalara katıldılar. Ancak bugünün teknolojileriyle etki edebilecek ya da bu etkiyi minimuma indirebilecek teknolojiler belirli bir sıcaklık düşüşünden itibaren maalesef geçerli olamıyor. Belki daha sonrasında bu teknolojiler gelişir ama şu an için yapılabilecek herhangi bir şey yok" diye konuştu.

ZİRAİ DONDAN 16 ÜRÜN ETKİLENDİ

Zirai dondan etkilenen ürünleri tek tek sayan Bakan Yumaklı, " Giresun'da saydım, şimdi tekrar müsaadenizle bu 16 ürünü yeniden saymak istiyorum; armut, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm ve fıstık. Tabii bu ürünlerin her il için anlamı ve o ile olan katkısı farklı. Sorumluluk sahibi kurum temsilcileri daha bizim çalışmalarımız devam ederken, ellerinde hiçbir bilgi olmamasına rağmen olma ihtimali de yokken tamamen kendi tahmin ve yorumlarıyla ülke gündeminde yer almaya çalışıyorlar. Bunların hiçbirisinin doğru olmadığını ve sadece bakanlık açıklamalarımızın takip edilmesi gerektiğini özellikle istirham ediyorum" dedi.

'EMEKLERİN GARANTİ ALTINA ALINMASININ TEK YOLU TARSİM'DİR'

Tarım sigortasına da değinen Yumaklı, "Bunu sürekli ifade ediyoruz, artık iklim değişikliği, bizim de önümüzde giden bir etkiye sahip yıkıcı bir şekilde geliyor. Bunu artık ifade etmeye gerek yok, çünkü biz zaten yaşıyoruz. Dolayısıyla bir yıllık emeğin, gayretin, çabanın garanti altına alınmasının tek yolu tarım sigortasıdır, yani TARSİM'dir. Bugün burada olmamız vesilesiyle başta Ordulu üreticilerimiz olmak üzere, genelinde de Malatya'dan Manisa'ya, Niğde'den Aksaray'a, Karaman'a ve diğer tüm illerimizdeki etkilenen üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Üretim faaliyetleri, çabaları ve önümüzdeki yıllarda bu üretimin devamına dönük gayretleri sebebiyle de kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ZARAR GÖREN AĞAÇLAR GELİŞİGÜZEL BUDANMAMALI'

Zirai donla ilgili gelecek yılın da düşünülmesi gerektiğini belirten Yumaklı, "Bu sene olan oldu. Ancak önümüzdeki yıl da bu ağaçların tekrar verime geçebilmesi için yapılması gereken şeyler var. Bu nedenle, bu süreçlerin kulaktan dolma bilgilerle değil; bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Tarım İl Müdürlükleri'nin belirttiği şekilde yapılmasını özellikle istirham ediyoruz. 'Artık bundan bir şey olmaz' deyip aslında yapılabilecek çok şey varken, bu ağaçların gelişigüzel budanması, kesilmesi gibi uygulamalardan özellikle uzak durulmasını istiyoruz. Bizim ekiplerimizin gezmediği, uğramadığı hiçbir yer kalmayacak. Bütün iller için bunu söylüyorum. Bu konuya özel bir hassasiyet gösterilmesi bizim açımızdan son derece önemli" dedi.

KAHVERENGİ KOKARCA İLE 2017'DEN BU YANA MÜCADELE EDİYORUZ

Kahverengi kokarca ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yumaklı, "Kahverengi kokarca bu yılın ya da geçtiğimiz yılın konusu değil, malumunuz 2017 yılından bu yana mücadele ediliyor. Ancak 2022, 2023 ve 2024 bu 3 yılda pandemi yaptı. Bununla ilgili ilaçlama çalışmaları başta olmak üzere, yine bu zararlının da düşmanı olan samuray arısının üretilmesi ve benzeri konularda bir mücadele takvimi oluşturuldu. Geçtiğimiz kasım ayında, 13 ilin valisiyle bir toplantı yaptık. Bu mücadele planımızı kendileriyle paylaşıp, onlara da bu konuda ne yapılması gerektiğiyle ilgili, bu planın gerçekleştirilmesi yolunda ödev verdik. Sağ olsunlar, bütün valilerimiz çok ciddiyetle bunu takip etti. Biz bu sene çok ciddi bir ilerleme kaydettik. Bütün dünyada kahverengi kokarca ile mücadele eden sadece biz değiliz. Hatta bütün ülkeleri Türkiye'nin hattında düşünürsek, onlar da kahverengi kokarca ile mücadele ediyor. Bizim aldığımız bilgilerde, en çok samuray arısı üreten 240 binden bahsediliyor. Ama bakanlığımızın bütün araştırma enstitüleri buna yoğunlaştı, bu sene 1 milyon samuray arısı üretimi tamamlanıp sahaya salınmış olacak. Yine kışlaklarda, kırsalda, serender, depo, boş ev tarzı yapıların ilaçlanmasını planlamıştık. Bugün itibarıyla 659 bin bu tarz yapılar ilaçlanmış vaziyette. Ancak bu bizde herhangi bir gevşemeye yol açmamalı. Bu mücadele sadece devletin tek başına başarabileceği bir mücadele değil. Dolayısıyla bütün üreticilerimizin omuz omuza vermesi gerekir. Siz bir köyde yüzde 90 oranında ilaçlama yaptınız ama yüzde 10 oranında 3-5 tane ev kapısını kilitledi, gitti. Bu zararlı da orada kışladı, çoğaldı. Havalar düzeldiğinde de bahçelere saldırdı. Sizin yaptığınız bütün çalışma boşa gidiyor. Yani burada hem bu emeğin hem bu gayretin boşa gitmemesi için bütün üreticilerimizin, vatandaşlarımızın bize destek olmasını bekliyoruz, istirham ediyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,