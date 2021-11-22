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Bankaların yeni paketleri devrede! İşte kadınlara özel 6 ayı ödemesiz, uygun faizli kredi seçenekleri - Son Dakika

Bankaların yeni paketleri devrede! İşte kadınlara özel 6 ayı ödemesiz, uygun faizli kredi seçenekleri

22.11.2021 09:40

Pandemiden etkilenen girişimci, çiftçi, esnaf kadınlara destek olabilmek ve yeni iş kurmak isteyenleri cesaretlendirebilmek için bankaların kredi paketleri devrede. 6 ayı geri ödemesiz uygun faizli kredi faizinde birçok seçenek mevcut

Türkiye'de kadının iş gücüne katılım oranı yüzde 34. Bunun 2023'e kadar yüzde 38.5'e yükseltilmesi hedefleniyor. Kadınların girişimci olabilmesi, iş kurabilmesi, isteyen kadının çiftçilik veya esnaflık yapabilmesi için devlet bazı destekler sağlayabiliyor.

Posta'dan Gülten Uğurlu'nun haberine göre pandemi sürecinde kendi işiyle uğraşmak isteyen sayısı artınca özel bankalar da kadınlara yönelik kredi paketleri geliştirmeye başladı. İşte uygun faiz oranları ve vadeleri kapsayan kadınlara 'özel' kredilerden bazıları...

GİRİŞİMCİDEN İHRACATÇIYA

İŞ BANKASI: Kadın girişimcilere yönelik birkaç başlık altında önemli kampanyaları var. Kadın Girişimci Programı ile kadınların işlerini büyütebilmeleri için ihtiyaçlarına özel finansal çözümler geliştiriyor. Kadın Girişimci Kredisi Kampanyası, 500 bin liraya kadar uygun faiz oranı ve ödeme koşullarını içeriyor.

Ayrıca KOSGEB desteği ile işini kurmuş kadın girişimcilere 70 bin liraya kadar kredi imkanı sunan KOBİ Finansman Destek Programı bulunuyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyesi ihracatçılara yönelik 3 milyon lira veya 500 bin euro ya da 500 bin dolara kadar kadın girişimcilere daha uygun koşullarda kredi imkanı sağlayan TİM İhracatçılara Destek Programı var. Kadın çiftçilere destek olabilmek için uygun faiz oranları ve 60 ay vadeye kadar finansal ihtiyaçlarını karşılayan kredi sunuyor.

ESNAF İÇİN FAİZSİZ İMKAN

HALKBANK: İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi amacıyla 'Kadın Girişimci Kredi' paketini hayata geçirdi. Azami kredi limiti, işini kurmuş kadın girişimciler için 100 bin lira, yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen kadın girişimciler için 50 bin lira. Kredi vadesi; 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere 36 ay.

Banka, kadın girişimcilere 'Sıfır Faizli Esnaf Kredisi' de sunuyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan 30 yaşını doldurmamış kadın girişimciler için azami kredi limiti 100 bin lira. En az 1 yıllık ustalık belgesine sahip ve ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde işletme kuran girişimciler için azami kredi limiti ise 225 bin lira.

KOBİ'YE FON SAĞLANDI

AKBANK: Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kadın girişimcilere yönelik yeni bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında kadın girişimcilerce kurulan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) yardımı hedefleyen TURWIB II Programı'yla 50 milyon dolar ve 2.5 yıl vadeli bir kaynak sağlandı.

6 AY ÖDEMESİZ

ŞEKERBANK: Tarım ve hayvancılık ile uğraşan üretici kadın müşterilerine 60 ay vade 50 bin liraya kadar kredi imkanı sunuyor. Hasat zamanına denk gelen ödeme planı uygulaması var. Başvuruda çiftçiler için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi, hayvansal üretim için de işletme tescil belgesi isteniyor.

Banka ayrıca kendi işini kurarak hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın müşterilerine de 36 aya kadar vade, 50 bin liraya kadar kredi ve 6 aya kadar ödemesiz dönem uygulama imkanı sağlıyor.

ÇİFTÇİYE YÜZDE 1.65 FAİZLE

YAPI KREDI: 30 Kasım 2021'e kadar sürecek kadın çiftçilere özel tarım kredisi kampanyası başlattı. Banka, kampanyayla tarımsal üretim gerçekleştiren tüm kadın çiftçi müşterilerine, 50 bin liraya kadar 24 ay vade ve yüzde 1.65 faiz oranı ile tarımsal işletme kredisi kullandırıyor. Ayrıca kampanya kapsamında kadın çiftçilere kredi açılış ücreti muafiyeti avantajı da sunuyor.

ORTAĞI OLANLARA AYRICALIK

DENIZBANK: Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) sağladığı kaynağa istinaden, TURWIB Programı kapsamında, kadın yöneticisi bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) kefalet desteği sağlayarak finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için Kredi Garanti Fonu (KGF) ile 30 Mart 2023'e kadar geçerli protokol imzaladı.

Buna göre, ortağı/ortakları kadın olan imalatçı, ihracatçı müşterilerine 9.6 milyon liraya kadar, diğer işletmelere ise azami 5 milyon liraya kadar KGF kefaleti sağlıyor.

Bankaların yeni paketleri devrede! İşte kadınlara özel 6 ayı ödemesiz, uygun faizli kredi seçenekleri

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Son Dakika Ekonomi Bankaların yeni paketleri devrede! İşte kadınlara özel 6 ayı ödemesiz, uygun faizli kredi seçenekleri - Son Dakika Ekonomi


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