Başkent EDAŞ 2024'te Kesintisiz Elektrik İçin Yatırımlarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Başkent EDAŞ 2024'te Kesintisiz Elektrik İçin Yatırımlarını Sürdürüyor

Başkent EDAŞ 2024\'te Kesintisiz Elektrik İçin Yatırımlarını Sürdürüyor

Başkent EDAŞ, 2024 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürebilmek için önemli projeler gerçekleştirdi. Toplamda 722 kilometre yeni kablo döşemesi ve 2 bin 805 yeni aydınlatma armatürü montajı ile enerji altyapısını güçlendiren şirket, dijital dönüşüm projeleri ile de verimliliği artırmayı hedefliyor.

26.11.2024 10:41  Güncelleme: 10:42
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Başkent EDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti kapsamında 2024 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımıyla hareket eden Başkent EDAŞ, Ankara'da hizmet verdiği 21 bin 735 trafo ve 67 bin 671 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürürürken, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarına da devam etti.

Daha aydınlık bir kent hedefine bağlı kalıp, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar ilçelerinde toplamda 8 bin 298 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 316 pano, 74 trafo ve 749 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 4 bin 418 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Başkent EDAŞ, 2024 yılının ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini gerçekleştirirken, hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 722 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 2 bin 805 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 393 yeni elektrik panosu ve 129 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ HIZLANDI

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından 2024 yılının ilk 9 ayında bilgi sistemlerini ve iş uygulamalarını güçlendirirken verimliliği de artıracak çok sayıda projeye imza atıldı. Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni başta olmak üzere yaklaşık 52 milyon TL bütçeyle çok sayıda dijital proje geliştirildi.

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 saat hizmet sunan Başkent EDAŞ, web sitesinden, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor.

Kaynak: DHA

Dijital Dönüşüm, Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkent EDAŞ 2024'te Kesintisiz Elektrik İçin Yatırımlarını Sürdürüyor - Son Dakika

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