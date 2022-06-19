Bayramda memlekete gitmek isteyenlere kötü haber! Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 65 zam geldi - Son Dakika
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Bayramda memlekete gitmek isteyenlere kötü haber! Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 65 zam geldi

19.06.2022 22:54
Bayramda memlekete gitmek isteyenlere kötü haber! Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 65 zam geldi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken bayramı memleketinde geçirmek isteyenlere kötü haber geldi. Artan akaryakıt fiyatlarıyla birlikte otobüs biletlerine de zam geldi. Ramazan Bayramı'ndan bu yana otobüs biletleri yüzde 65 oranda zamlandı.

Son günlerde üst üste gelen akaryakıt zamlarının etkisi otobüs biletlerine de yansıdı. Kurban Bayramı yaklaşırken okulların tatile girmesiyle birlikte memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, bilet fiyatlarını görünce şaşkınlık yaşadı.

FİRMALAR GÜNLÜK FİYAT BELİRLİYOR

Motorinin fiyatı 30 liranın üzerine çıkarken yaşanan zamlar sonrası otogarlar bomboş kaldı. Otobüs firmaları artık rezervasyon sistemini kapatarak günlük fiyat belirlemeye başladı.

İKİ AY İÇİNDE YÜZDE 65 ZAMLANDI

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sonrası Ramazan Bayramı'ndan bu yana otobüs bilet fiyatları ortalama yüzde 65 zamlandı. Otobüs firmaları 1,5 ile 2 saat arasında değişen mesafeler için 120 lira ücret alınırken, 20 saat ve üzeri yolculuklar için firmalar 650 lira ile 750 lira arasında ücret alıyor.

Bazı bilet fiyatları ise şöyle:

İstanbul - Bursa 200 lira

İstanbul - Ankara 350 lira

İstanbul - Antalya 490 lira

İstanbul - İzmir 500 lira

İstanbul - Sivas 550 lira

İstanbul - Muğla 570 lira

İstanbul - Diyarbakır 600 lira

İstanbul - Trabzon 620 lira

İstanbul - Kars 700 lira

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Kurban Bayramı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayramda memlekete gitmek isteyenlere kötü haber! Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 65 zam geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayramda memlekete gitmek isteyenlere kötü haber! Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 65 zam geldi - Son Dakika
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