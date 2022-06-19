Son günlerde üst üste gelen akaryakıt zamlarının etkisi otobüs biletlerine de yansıdı. Kurban Bayramı yaklaşırken okulların tatile girmesiyle birlikte memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, bilet fiyatlarını görünce şaşkınlık yaşadı.
Motorinin fiyatı 30 liranın üzerine çıkarken yaşanan zamlar sonrası otogarlar bomboş kaldı. Otobüs firmaları artık rezervasyon sistemini kapatarak günlük fiyat belirlemeye başladı.
Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sonrası Ramazan Bayramı'ndan bu yana otobüs bilet fiyatları ortalama yüzde 65 zamlandı. Otobüs firmaları 1,5 ile 2 saat arasında değişen mesafeler için 120 lira ücret alınırken, 20 saat ve üzeri yolculuklar için firmalar 650 lira ile 750 lira arasında ücret alıyor.
Bazı bilet fiyatları ise şöyle:
İstanbul - Ankara 350 lira
İstanbul - Antalya 490 lira
İstanbul - İzmir 500 lira
İstanbul - Sivas 550 lira
İstanbul - Muğla 570 lira
İstanbul - Diyarbakır 600 lira
İstanbul - Trabzon 620 lira
İstanbul - Kars 700 lira
Son Dakika › Ekonomi › Bayramda memlekete gitmek isteyenlere kötü haber! Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 65 zam geldi - Son Dakika