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Bilal Erdoğan: Bir ülke borçlanarak büyüyebilir - Son Dakika

Bilal Erdoğan: Bir ülke borçlanarak büyüyebilir

05.11.2021 10:11

İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nde ekonomiye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir ülkenin borçlanarak büyüyebileceğini söyleyen Bilal Erdoğan, "Türkiye bu modeli uzun süre denedi. Cari açık vererek, dünyadan borç toplayarak, dünyadan yatırımcı gelmeksizin, finans sektöründe olsun gerçek somut yatırımlarla olsun yatırımcının gelmesi, borç vermesine dayalı bir büyüme modelini bugüne kadar denedik. Bununla belli başarıları da yakaladık." dedi.

Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından Konya'da düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ödül törenine katılan İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, girişimcilik projelerinde dereceye girenlere ödüllerini verdi. Törende konuşan Erdoğan, ekonomiye ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"BİR ÜLKE BORÇLANARAK BÜYÜYEBİLİR"

Erdoğan, "Bugün Türkiye ihracatta 220 milyar doları aştı. Konya'nın nasıl 3 milyar dolara geldiğinden bahsedildiyse, Türkiye de ihracat 20 yıl önce 30 milyar dolar cirolarındaydı. Bugün öyle bir hızla ilerliyoruz ki, öyle bir fırsat penceresini Türkiye yakalamış durumdaki muhtemelen yakın zamanda, 6 ay, 1 yıl sürmeden Türkiye her iş gününde 1 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline gelmiş olacak. Bir ülke borçlanarak büyüyebilir. Türkiye bu modeli uzun süre denedi. Cari açık vererek, dünyadan borç toplayarak, dünyadan yatırımcı gelmeksizin, finans sektöründe olsun gerçek somut yatırımlarla olsun yatırımcının gelmesi, borç vermesine dayalı bir büyüme modelini bugüne kadar denedik. Bugüne kadar bununla belli başarıları da yakaladık. Şu anda geldiğimiz nokta Türkiye'nin altyapıda yaptığı birçok yatırımlar var" dedi.

"İHRACATTA 500 MİLYAR DOLAR DA YAKALANABİLİR"

Türkiye'nin ihracat artışının 500 milyar doları da yakalayabileceğini ifade eden Bilal Erdoğan, "Geçtiğimiz dönemde özellikle salgın şartlarının getirdiği ekonomik şartlarda gerçekten Türkiye'nin bir fırsat penceresini yakaladığını konuşuyoruz. Bu artık Türkiye'nin borçlanarak değil cari fazla vererek büyüyen ihracata dayalı büyümenin çok ön plana çıktığı, artık git gide katma değerin yükselerek ihracata yansıdığı, bunun daha kaliteli istihdamla perçinlendiği bir büyüme dönemini yakalamış durumda. Bugün 220 milyar dolar olan ihracatın 500 milyar doları yakaladığını düşünün. Muhtemelen 500 milyar doların bugün hayal olduğunu söyleyenler çıkacak karşımızda. Ama inanın Türkiye 30 milyar dolar yaparken 100 milyar doların hayal olduğunu söyleyenleri ben tanıyordum, görüyordum. Bugün 220 milyar dolar yakalandıysa elbette 500 milyar dolar da yakalanabilir" diye konuştu.

"PLAZALARDA BİR BAŞÖRTÜLÜNÜN ASLA ÇALIŞAMADIĞININ HESABINI VERSİNLER"

Bilal Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umudum şu; Türkiye'de bir yandan kutuplaşma edebiyatı yapanlar, başka başka kesimlerin birbiriyle çatışmasını gözleyenler, insanları ötekileştirmekten vazgeçsinler. Biraz da plazalarında muhafazakar insanların neden olmadığı konuşulsun arkadaşlar. Türkiye'de birileri, birilerinin ötekileştirilmesinden bahsederken, Türkiye'nin o büyük firmaları, Türkiye'nin o büyük zenginleri kendi plaza ve binalarında neden bir başörtülünün asla çalışamadığının hesabını versinler. O zaman kutuplaştırmayı kimin yapıp, yapmadığı daha iyi ortaya çıkacaktır. Ben, yıllarca inançlı diye ötekileştirilmiş bir kesimin çocuğuyum. Ama bugün benim içinde bulunduğum vakıflarda, içinde bulunduğum kurumlarda biz kimseyi ötekileştirmeden herkese ulaşmanın mücadelesini veriyoruz. Umut ediyorum ki bunlar daha doğru anlaşılır. Daha doğru takdir edilir ve aslında böyle olmayanları da milletimiz daha iyi görür."

Bilal Erdoğan: Bir ülke borçlanarak büyüyebilir

Togo Cumhuriyeti, Bilal Erdoğan, Türkiye, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bilal Erdoğan: Bir ülke borçlanarak büyüyebilir - Son Dakika Ekonomi


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