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Borsa İstanbul'da gong Margün Enerji için çaldı - Son Dakika

Borsa İstanbul'da gong Margün Enerji için çaldı

30.09.2021 12:03
Borsa İstanbul'da gong Margün Enerji için çaldı, System.String[]

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz geliriyle yenilenebilir enerji yatırımları yapacak olmasının, sermaye piyasasının kalkınmaya yaptığı katkı açısından en güzel örneklerden biri olduğunu belirterek, "206 bin yatırımcıya 830...

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz geliriyle yenilenebilir enerji yatırımları yapacak olmasının, sermaye piyasasının kalkınmaya yaptığı katkı açısından en güzel örneklerden biri olduğunu belirterek, "206 bin yatırımcıya 830 milyon liralık satışla gerçekleştirilen bu başarılı halka arzdan dolayı kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Ergun, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tamamlanan halka arzı dolasıyla düzenlenen gong töreninde yaptığı konuşmada, bir yenilenebilir enerji şirketinin borsada yatırımcılarla buluştuğunu dile getirdi.

Üretimin girdilerinden biri olan enerjinin uygun fiyatla kesintisiz bir şekilde devamlı olarak sağlanabilmesi için özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin artırılmasının Türkiye'nin kalkınmasında kritik bir rol oynadığını dile getiren Ergun, şu ifadeleri kullandı:

"Margün Enerji'nin, halka arz geliriyle, yenilenebilir enerji santrali yatırımları yapacak olması, sermaye piyasamızın, kalkınmaya katkısının en güzel örneklerinden biri oldu. Bizler de Borsa olarak, bu alanda üzerimize düşeni yapacak, bir yandan halka arzlarla, diğer yandan sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızla, yenilenebilir enerjiye destek vermeye devam edeceğiz."

Ergun şirkete başarılar dileyerek, "206 bin yatırımcıya 830 milyon liralık satışla gerçekleştirilen bu başarılı halka arzdan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Borsada satış yöntemiyle gerçekleşen en büyük halka arz

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel, Naturel Enerji Grubu'nun yurt dışına açılan yüzü olan Margün Enerji'nin borsada işlem görmeye başladığını belirterek, "830 milyon lira değerle bugüne kadar borsada satış yöntemiyle gerçekleşen en büyük halka arzı başarıyla tamamladık." dedi.

Şirketin tamamı güneş enerjisine dayalı 118 megavat kurulu gücü olduğunu kaydeden Şenel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Margün Enerji'nin halka arzdaki bu başarısı ve gücünü 200 binden fazla yeni hissedarıyla paylaşmanın verdiği sorumlulukla, yurt içindeki faaliyetlerinde yakaladığı ivmeyi yurt dışında da devam ettireceğine inancım tam. Margün Enerji, yurt dışı yapılanmasında attığı stratejik adımlarla proje geliştirme, mühendislik ve müteahhitlik faaliyetleri kapsamındaki yenilenebilir enerji yatırımlarını müşterileri ve kendisi için gerçekleştiriyor. Yurt içi ve yurt dışındaki müşterileri adına yenilenebilir enerji santrali kurulması, saha belirlenmesi, ölçümleme yapılması gibi en temel proje geliştirme aşamalarından tüm mühendislik, tedarik ve yapım işlerine, enerji satış sözleşmelerinden ve finansman çözümlerine kadar sürecin tüm aşamalarında tecrübemizle anahtar teslim yap-sat şeklinde hizmet sunuyoruz. Bunun yanı sıra başta İtalya olmak üzere Batı Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde de yenilenebilir enerji yatırımları fırsatlarını bünyesinde değerlendiriyoruz ve bu kapsamda uluslararası danışmanlarla detaylı analizlerimizi sürdürüyoruz."

Şenel, yenilenebilir enerjide Türkiye'nin en büyük portföyüne sahip şirketi olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Güneş enerjisinde potansiyel yüksek

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Sami Özgür Bostan ise şirketin yenilenebilir enerjideki yatırımlarıyla Türkiye'nin cari açığının kapanmasına katkı sağlamak için çalıştığını ifade ederek, "Elimizde çok güçlü bir enerji kaynağı var, o da güneş. 2018'de dünyada yeni kurulan santrallerin yüzde 40'ı, 2019'da yüzde 48'i, 2020'de ise yüzde 55'i güneş enerji santrallerinden oluştu. Özellikle Paris Anlaşması'nın öneminin günümüzde gittikçe artan bir şekilde ortaya konması ve dünyada 2030 sürdürülebilirlik hedefleriyle yenilenebilir enerjide, özellikle de güneş enerjisinde önümüz çok açık. Bizim emanet aldığımız bu dünyayı daha sürdürülebilir ve temiz bir şekilde gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir Enerji, Borsa İstanbul, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da gong Margün Enerji için çaldı - Son Dakika Ekonomi


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