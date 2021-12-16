Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,95
|-0,80
|-36,05
|Acıpayam Selüloz
|19,74
|0,92
|15,93
|Adel Kalemcilik
|30,20
|-1,95
|-9,55
|Adese Gayrimenkul
|0,78
|0,00
|-67,79
|Afyon Çimento
|3,99
|0,50
|-21,92
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,84
|2,44
|27,45
|Ak Enerji
|1,94
|0,00
|-12,22
|Akbank
|8,06
|2,41
|19,27
|Akçansa
|21,58
|1,31
|34,02
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,90
|0,53
|-20,94
|Akfen GMYO
|5,39
|2,47
|198,20
|Akın Tekstil
|46,14
|2,26
|45,28
|Akiş GMYO
|1,79
|-1,10
|-35,89
|Akmerkez GMYO
|52,90
|-0,75
|-13,51
|Aksa
|36,98
|0,93
|167,69
|Aksa Enerji
|10,21
|2,10
|174,46
|Aksigorta
|8,49
|-0,12
|2,18
|Aksu Enerji
|25,34
|-1,86
|235,75
|Alarko Carrıer
|331,40
|0,03
|-8,47
|Alarko GMYO
|31,72
|0,19
|25,22
|Alarko Holding
|11,65
|-0,85
|36,71
|Albaraka Türk
|2,06
|2,49
|6,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,46
|-0,51
|-7,42
|Alkim Kağıt
|18,68
|0,65
|44,32
|Alkim Kimya
|21,34
|1,91
|51,49
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,34
|-0,74
|-8,59
|Altınyunus Çeşme
|64,25
|-2,65
|28,60
|Anadolu Efes
|33,20
|0,55
|55,42
|Anadolu Grubu Holding
|42,64
|-8,93
|63,22
|Anadolu Hayat Emek.
|12,56
|-0,63
|56,31
|Anadolu Isuzu
|25,62
|-1,61
|42,33
|Anadolu Sigorta
|6,62
|-0,30
|-8,32
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|28,48
|5,25
|Anel Elektrik
|2,45
|-0,81
|-8,71
|Arçelik
|52,40
|0,58
|84,13
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,15
|-0,49
|20,70
|Arena Bilgisayar
|13,38
|0,98
|22,73
|Armada Bilgisayar
|65,45
|2,11
|33,35
|Arsan Tekstil
|5,96
|0,68
|49,53
|Arzum Ev Aletleri
|16,89
|0,00
|-30,10
|Aselsan
|25,74
|0,86
|42,38
|Ata GMYO
|3,74
|-0,80
|-32,12
|Atakule GMYO
|2,94
|-0,34
|25,58
|Atlantis Yatırım Holding
|8,25
|2,10
|48,38
|Atlas Yat. Ort.
|1,30
|-2,26
|-24,51
|ATP Bilgisayar
|61,20
|-0,73
|Avrasya GMYO
|2,51
|-1,57
|-4,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,32
|-1,28
|-27,50
|Avrupa Yatırım Holding
|6,65
|-0,75
|10,83
|Aydem Enerji
|6,74
|0,45
|Ayen Enerji
|6,43
|0,00
|18,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|26,10
|0,38
|131,39
|Aygaz
|26,10
|0,93
|83,98
|Bagfaş
|18,39
|9,92
|156,84
|Bak Ambalaj
|20,12
|1,77
|1,74
|Balatacılar Balatacılık
|8,79
|-0,11
|6,67
|Bantaş Ambalaj
|3,34
|-0,30
|6,82
|Banvit
|78,85
|0,45
|51,63
|Başkent Doğalgaz GMYO
|14,00
|4,09
|Baştaş Başkent Çimento
|12,30
|4,15
|-29,19
|Batı Çimento
|16,81
|-1,12
|256,90
|Batısöke Çimento
|2,40
|0,00
|-1,64
|Bayrak Taban Sanayi
|7,32
|-0,14
|-31,01
|Bera Holding
|11,36
|0,09
|-43,98
|Berkosan Yalıtım
|8,48
|2,05
|-4,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,99
|0,60
|23,51
|Beyaz Filo
|9,67
|-2,03
|-4,06
|Bilici Yatırım
|16,39
|0,12
|196,20
|Bim Mağazalar
|84,35
|1,14
|21,99
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,47
|-0,46
|Birko Mensucat
|1,07
|0,94
|-3,60
|Birleşim Mühendislik
|9,38
|-0,11
|Birlik Mensucat
|1,95
|-2,50
|-43,64
|Bizim Mağazaları
|14,45
|-0,34
|-3,50
|BMS Çelik Hasır
|9,20
|-0,33
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,44
|0,23
|Borusan Mannesmann
|29,66
|2,49
|6,69
|Borusan Yat. Paz.
|400,40
|0,35
|-11,86
|Bosch Fren Sistemleri
|1.258,00
|-0,94
|2,30
|Bossa
|42,56
|7,69
|138,43
|Brisa
|34,84
|6,28
|79,93
|Burçelik
|34,12
|6,16
|62,32
|Burçelik Vana
|27,20
|1,12
|-45,23
|Bursa Çimento
|4,68
|0,65
|-5,98
|Carrefoursa
|42,78
|-0,05
|-40,42
|Casa Emtia Petrol
|130,60
|0,08
|23,21
|Ceo Event Medya
|15,10
|0,94
|134,84
|Coca Cola İçecek
|101,70
|2,73
|60,14
|Cosmos Yat. Holding
|9,14
|0,00
|13,40
|Credıtwest Faktorıng
|3,54
|-1,12
|-39,69
|Çan2 Termik
|12,68
|1,12
|Çelebi
|212,90
|-0,79
|16,64
|Çelik Halat
|8,77
|2,57
|-3,60
|Çemaş Döküm
|1,25
|0,81
|-26,58
|Çemtaş
|19,23
|2,83
|22,40
|Çimbeton
|248,10
|1,76
|-16,32
|Çimentaş
|30,66
|0,20
|-15,21
|Çimsa
|37,76
|-0,63
|112,13
|Çuhadaroğlu Metal
|10,89
|-1,36
|43,15
|Dagi Giyim
|2,88
|2,86
|-15,45
|Dagi Yatırım Holding
|11,37
|-0,87
|-11,86
|Dardanel
|2,85
|1,06
|-46,48
|Datagate Bilgisayar
|12,85
|0,47
|-20,24
|Demısaş Döküm
|10,03
|0,40
|54,89
|Denge Holding
|1,36
|3,82
|-55,22
|Deniz GMYO
|1,80
|-1,64
|-2,28
|Derimod
|7,92
|0,64
|-18,69
|Derlüks Yatırım Holding
|4,98
|0,61
|-43,54
|Desa Deri
|8,62
|0,23
|-11,50
|Despec Bilgisayar
|10,52
|1,64
|-19,45
|Deva Holding
|32,54
|-0,49
|35,25
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,77
|-0,22
|27,80
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,88
|0,00
|4,02
|Ditaş Doğan
|27,10
|5,04
|108,37
|DO-CO
|1.285,90
|3,88
|104,11
|Doğan Burda
|165,20
|9,99
|636,19
|Doğan Holding
|3,57
|0,56
|19,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,37
|0,42
|1,76
|Doğu Aras Enerji
|91,95
|-0,81
|Doğusan
|4,23
|9,87
|16,49
|Doğuş GMYO
|10,20
|-0,68
|24,85
|Doğuş Otomotiv
|48,76
|0,45
|88,09
|Döktaş Dökümcülük
|34,20
|0,18
|11,69
|Duran Doğan Basım
|18,96
|3,16
|80,74
|Dyo Boya
|10,36
|0,39
|-7,89
|Eczacıbaşı İlaç
|7,79
|0,65
|8,17
|Eczacıbaşı Yatırım
|52,70
|2,53
|95,77
|E-Data Teknoloji
|19,03
|-0,63
|Edip Gayrimenkul
|3,36
|3,07
|1,20
|Ege Endüstri
|2.076,10
|-2,99
|24,70
|Ege Gübre
|270,50
|-0,15
|88,56
|Ege Profil
|35,26
|2,14
|-6,34
|Ege Seramik
|16,74
|1,27
|73,25
|Egeplast
|27,56
|4,87
|-17,24
|Ekiz Kimya
|7,23
|-2,56
|1,40
|Elite Naturel Organik Gıda
|26,52
|0,76
|Emek Elektrik
|2,96
|2,07
|3,67
|Eminiş Ambalaj
|19,82
|-0,65
|-46,20
|Emlak Konut GMYO
|2,67
|2,30
|26,26
|Enerjisa Enerji
|14,67
|0,48
|27,23
|Enka İnşaat
|17,72
|1,84
|151,64
|Erbosan
|140,90
|3,45
|247,43
|Ereğli Demir Çelik
|30,88
|-0,26
|135,07
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,26
|-0,31
|Ersu Gıda
|5,41
|2,08
|9,51
|Escar Turizm Taşımacılık
|37,40
|2,47
|Escort Teknoloji
|6,09
|1,16
|-7,31
|Esenboğa Elektrik
|30,78
|0,65
|61,78
|Etiler Gıda
|5,44
|0,37
|36,68
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,19
|5,28
|9,70
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,79
|0,26
|7,11
|Euro Yat. Ort.
|3,57
|-0,83
|-19,62
|Euro Yatırım Holding
|2,65
|1,53
|-6,69
|Europap Tezol Kağıt
|15,85
|-0,25
|Fade Gıda
|7,80
|0,65
|49,95
|Fenerbahçe Futbol
|31,10
|0,71
|5,21
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,87
|1,06
|-2,64
|F-M İzmit Piston
|136,40
|0,74
|11,26
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,48
|-4,23
|11,13
|Ford Otosan
|283,40
|0,64
|135,98
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|0,00
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|3,83
|1,06
|47,87
|Galata Wind Enerji
|5,54
|3,36
|Galatasaray Sportif
|3,68
|0,55
|-9,14
|Garanti Bankası
|12,22
|1,92
|20,38
|Garanti Faktoring
|18,18
|4,48
|63,34
|Garanti Yat. Ort.
|2,55
|-0,39
|-20,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,92
|0,13
|33,65
|Gediz Ambalaj
|18,77
|0,05
|40,07
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,97
|0,15
|Gen İlaç
|14,10
|0,00
|Gentaş
|3,74
|-0,27
|-17,13
|Gersan Elektrik
|5,54
|1,65
|-9,77
|Gimat Mağazacılık
|2,23
|1,83
|Girişim Elektrik Sanayi
|19,88
|3,27
|Global Men. Değ.
|6,54
|1,24
|8,82
|Global Yat. Holding
|2,37
|0,00
|-32,54
|Good-Year
|11,03
|9,97
|38,42
|Göltaş Çimento
|46,90
|0,64
|14,27
|Gözde Girişim
|9,73
|4,06
|21,93
|GSD Denizcilik
|3,92
|0,51
|60,97
|GSD Holding
|3,65
|1,96
|45,42
|Gübre Fabrik.
|92,25
|-0,16
|7,21
|Güler Yat. Holding
|2,80
|0,00
|-19,14
|Halk GMYO
|2,73
|0,74
|-10,43
|Hatay Tekstil
|19,20
|1,91
|40,81
|Hedef Girişim
|2,83
|0,35
|12,09
|Hedef Holding
|6,53
|-4,53
|Hektaş
|15,06
|3,29
|181,90
|HUB Girişim
|10,04
|-0,20
|-44,84
|Hürriyet Gzt.
|2,10
|0,48
|0,00
|ICBC Turkey Bank
|6,21
|2,48
|-4,46
|İdeal Finansal Teknolojiler
|31,70
|-1,43
|135,51
|İdealist GMYO
|2,03
|1,00
|-14,46
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|0,00
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,92
|0,00
|-26,40
|İhlas Gazetecilik
|0,80
|1,27
|-67,53
|İhlas Haber Ajansı
|8,29
|-0,96
|İhlas Holding
|0,61
|0,00
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|1,35
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|8,52
|2,77
|83,38
|Info Yatırım
|5,95
|-0,34
|27,39
|İntema
|100,10
|6,55
|150,88
|Inveo Yatırım Holding
|31,06
|-2,27
|114,62
|İpek Doğal Enerji
|16,82
|-0,24
|28,59
|İskenderun Demir Çelik
|23,50
|0,77
|177,01
(Sürecek)
Kaynak: AA
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