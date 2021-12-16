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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

16.12.2021 13:47
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,95-0,80-36,05
Acıpayam Selüloz19,740,9215,93
Adel Kalemcilik30,20-1,95-9,55
Adese Gayrimenkul0,780,00-67,79
Afyon Çimento3,990,50-21,92
AGESA Hayat Emeklilik21,842,4427,45
Ak Enerji1,940,00-12,22
Akbank8,062,4119,27
Akçansa21,581,3134,02
Akdeniz Yatırım Hold.1,900,53-20,94
Akfen GMYO5,392,47198,20
Akın Tekstil46,142,2645,28
Akiş GMYO1,79-1,10-35,89
Akmerkez GMYO52,90-0,75-13,51
Aksa36,980,93167,69
Aksa Enerji10,212,10174,46
Aksigorta8,49-0,122,18
Aksu Enerji25,34-1,86235,75
Alarko Carrıer331,400,03-8,47
Alarko GMYO31,720,1925,22
Alarko Holding11,65-0,8536,71
Albaraka Türk2,062,496,19
Alcatel Lucent Teletaş27,46-0,51-7,42
Alkim Kağıt18,680,6544,32
Alkim Kimya21,341,9151,49
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,34-0,74-8,59
Altınyunus Çeşme64,25-2,6528,60
Anadolu Efes33,200,5555,42
Anadolu Grubu Holding42,64-8,9363,22
Anadolu Hayat Emek.12,56-0,6356,31
Anadolu Isuzu25,62-1,6142,33
Anadolu Sigorta6,62-0,30-8,32
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji28,485,25

Anel Elektrik2,45-0,81-8,71
Arçelik52,400,5884,13
ARD Bilişim Teknolojileri8,15-0,4920,70
Arena Bilgisayar13,380,9822,73
Armada Bilgisayar65,452,1133,35
Arsan Tekstil5,960,6849,53
Arzum Ev Aletleri16,890,00-30,10
Aselsan25,740,8642,38
Ata GMYO3,74-0,80-32,12
Atakule GMYO2,94-0,3425,58
Atlantis Yatırım Holding8,252,1048,38
Atlas Yat. Ort.1,30-2,26-24,51
ATP Bilgisayar61,20-0,73

Avrasya GMYO2,51-1,57-4,17
Avrasya Petrol ve Tur.2,32-1,28-27,50
Avrupa Yatırım Holding6,65-0,7510,83
Aydem Enerji6,740,45

Ayen Enerji6,430,0018,85
Ayes Çelik Hasır ve Çit26,100,38131,39
Aygaz26,100,9383,98
Bagfaş18,399,92156,84
Bak Ambalaj20,121,771,74
Balatacılar Balatacılık8,79-0,116,67
Bantaş Ambalaj3,34-0,306,82
Banvit78,850,4551,63
Başkent Doğalgaz GMYO14,004,09

Baştaş Başkent Çimento12,304,15-29,19
Batı Çimento16,81-1,12256,90
Batısöke Çimento2,400,00-1,64
Bayrak Taban Sanayi7,32-0,14-31,01
Bera Holding11,360,09-43,98
Berkosan Yalıtım8,482,05-4,93
Beşiktaş Futbol Yat.4,990,6023,51
Beyaz Filo9,67-2,03-4,06
Bilici Yatırım16,390,12196,20
Bim Mağazalar84,351,1421,99
Biotrend Çevre ve Enerji6,47-0,46

Birko Mensucat1,070,94-3,60
Birleşim Mühendislik9,38-0,11

Birlik Mensucat1,95-2,50-43,64
Bizim Mağazaları14,45-0,34-3,50
BMS Çelik Hasır9,20-0,33

Boğaziçi Beton Sanayi4,440,23

Borusan Mannesmann29,662,496,69
Borusan Yat. Paz.400,400,35-11,86
Bosch Fren Sistemleri1.258,00-0,942,30
Bossa42,567,69138,43
Brisa34,846,2879,93
Burçelik34,126,1662,32
Burçelik Vana27,201,12-45,23
Bursa Çimento4,680,65-5,98
Carrefoursa42,78-0,05-40,42
Casa Emtia Petrol130,600,0823,21
Ceo Event Medya15,100,94134,84
Coca Cola İçecek101,702,7360,14
Cosmos Yat. Holding9,140,0013,40
Credıtwest Faktorıng3,54-1,12-39,69
Çan2 Termik12,681,12

Çelebi212,90-0,7916,64
Çelik Halat8,772,57-3,60
Çemaş Döküm1,250,81-26,58
Çemtaş19,232,8322,40
Çimbeton248,101,76-16,32
Çimentaş30,660,20-15,21
Çimsa37,76-0,63112,13
Çuhadaroğlu Metal10,89-1,3643,15
Dagi Giyim2,882,86-15,45
Dagi Yatırım Holding11,37-0,87-11,86
Dardanel2,851,06-46,48
Datagate Bilgisayar12,850,47-20,24
Demısaş Döküm10,030,4054,89
Denge Holding1,363,82-55,22
Deniz GMYO1,80-1,64-2,28
Derimod7,920,64-18,69
Derlüks Yatırım Holding4,980,61-43,54
Desa Deri8,620,23-11,50
Despec Bilgisayar10,521,64-19,45
Deva Holding32,54-0,4935,25
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,77-0,2227,80
Diriteks Diriliş Tekstil3,880,004,02
Ditaş Doğan27,105,04108,37
DO-CO1.285,903,88104,11
Doğan Burda165,209,99636,19
Doğan Holding3,570,5619,07
Doğtaş Kelebek Mobilya2,370,421,76
Doğu Aras Enerji91,95-0,81

Doğusan4,239,8716,49
Doğuş GMYO10,20-0,6824,85
Doğuş Otomotiv48,760,4588,09
Döktaş Dökümcülük34,200,1811,69
Duran Doğan Basım18,963,1680,74
Dyo Boya10,360,39-7,89
Eczacıbaşı İlaç7,790,658,17
Eczacıbaşı Yatırım52,702,5395,77
E-Data Teknoloji19,03-0,63

Edip Gayrimenkul3,363,071,20
Ege Endüstri2.076,10-2,9924,70
Ege Gübre270,50-0,1588,56
Ege Profil35,262,14-6,34
Ege Seramik16,741,2773,25
Egeplast27,564,87-17,24
Ekiz Kimya7,23-2,561,40
Elite Naturel Organik Gıda26,520,76

Emek Elektrik2,962,073,67
Eminiş Ambalaj19,82-0,65-46,20
Emlak Konut GMYO2,672,3026,26
Enerjisa Enerji14,670,4827,23
Enka İnşaat17,721,84151,64
Erbosan140,903,45247,43
Ereğli Demir Çelik30,88-0,26135,07
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,26-0,31

Ersu Gıda5,412,089,51
Escar Turizm Taşımacılık37,402,47

Escort Teknoloji6,091,16-7,31
Esenboğa Elektrik30,780,6561,78
Etiler Gıda5,440,3736,68
Euro Kapital Yat. Ort.4,195,289,70
Euro Trend Yat. Ort.3,790,267,11
Euro Yat. Ort.3,57-0,83-19,62
Euro Yatırım Holding2,651,53-6,69
Europap Tezol Kağıt15,85-0,25

Fade Gıda7,800,6549,95
Fenerbahçe Futbol31,100,715,21
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,871,06-2,64
F-M İzmit Piston136,400,7411,26
Fonet Bilgi Teknolojileri14,48-4,2311,13
Ford Otosan283,400,64135,98
Formet Metal ve Cam1,240,00-49,45
Frigo Pak Gıda3,831,0647,87
Galata Wind Enerji5,543,36

Galatasaray Sportif3,680,55-9,14
Garanti Bankası12,221,9220,38
Garanti Faktoring18,184,4863,34
Garanti Yat. Ort.2,55-0,39-20,71
Gedik Y. Men. Değ.7,920,1333,65
Gediz Ambalaj18,770,0540,07
Gelecek Varlık Yönetimi12,970,15

Gen İlaç14,100,00

Gentaş3,74-0,27-17,13
Gersan Elektrik5,541,65-9,77
Gimat Mağazacılık2,231,83

Girişim Elektrik Sanayi19,883,27

Global Men. Değ.6,541,248,82
Global Yat. Holding2,370,00-32,54
Good-Year11,039,9738,42
Göltaş Çimento46,900,6414,27
Gözde Girişim9,734,0621,93
GSD Denizcilik3,920,5160,97
GSD Holding3,651,9645,42
Gübre Fabrik.92,25-0,167,21
Güler Yat. Holding2,800,00-19,14
Halk GMYO2,730,74-10,43
Hatay Tekstil19,201,9140,81
Hedef Girişim2,830,3512,09
Hedef Holding6,53-4,53

Hektaş15,063,29181,90
HUB Girişim10,04-0,20-44,84
Hürriyet Gzt.2,100,480,00
ICBC Turkey Bank6,212,48-4,46
İdeal Finansal Teknolojiler31,70-1,43135,51
İdealist GMYO2,031,00-14,46
İhlas Ev Aletleri1,010,00-45,79
İhlas Gayrimenkul0,920,00-26,40
İhlas Gazetecilik0,801,27-67,53
İhlas Haber Ajansı8,29-0,96

İhlas Holding0,610,00-45,67
İhlas Yayın Holding0,751,35-34,21
İndeks Bilgisayar8,522,7783,38
Info Yatırım5,95-0,3427,39
İntema100,106,55150,88
Inveo Yatırım Holding31,06-2,27114,62
İpek Doğal Enerji16,82-0,2428,59
İskenderun Demir Çelik23,500,77177,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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