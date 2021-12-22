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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

22.12.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,65-0,43-39,92
Acıpayam Selüloz17,831,134,71
Adel Kalemcilik25,80-1,07-22,73
Adese Gayrimenkul0,760,00-68,61
Afyon Çimento3,52-0,28-31,12
AGESA Hayat Emeklilik20,08-2,0517,18
Ak Enerji1,730,00-21,72
Akbank7,564,2811,87
Akçansa20,24-0,1025,70
Akdeniz Yatırım Hold.1,760,57-26,76
Akfen GMYO6,490,78259,06
Akın Tekstil38,981,6222,73
Akiş GMYO1,702,41-39,12
Akmerkez GMYO44,642,01-27,02
Aksa33,70-0,77143,94
Aksa Enerji9,405,03152,69
Aksigorta8,95-3,247,71
Aksu Enerji23,14-2,85206,60
Alarko Carrıer301,501,58-16,73
Alarko GMYO28,30-0,9111,72
Alarko Holding11,392,6133,66
Albaraka Türk1,873,31-3,61
Alcatel Lucent Teletaş23,962,48-19,22
Alkim Kağıt15,600,8420,52
Alkim Kimya17,46-1,2423,95
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,300,78-11,32
Altınyunus Çeşme62,75-0,0825,60
Anadolu Efes29,00-7,8835,76
Anadolu Grubu Holding37,88-1,3045,00
Anadolu Hayat Emek.11,920,4248,34
Anadolu Isuzu28,800,7060,00
Anadolu Sigorta6,01-1,96-16,76
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji27,20-2,23

Anel Elektrik2,171,88-19,14
Arçelik48,04-0,2568,81
ARD Bilişim Teknolojileri7,280,007,81
Arena Bilgisayar11,67-2,027,04
Armada Bilgisayar58,00-2,5218,17
Arsan Tekstil5,081,6027,45
Arzum Ev Aletleri15,851,15-34,41
Aselsan21,42-1,6518,49
Ata GMYO3,66-1,61-33,58
Atakule GMYO2,630,7712,34
Atlantis Yatırım Holding8,201,2347,48
Atlas Yat. Ort.1,23-0,81-28,57
ATP Bilgisayar56,001,82

Avrasya GMYO2,433,85-7,23
Avrasya Petrol ve Tur.2,19-0,45-31,56
Avrupa Yatırım Holding5,78-0,69-3,67
Aydem Enerji6,090,83

Ayen Enerji6,795,9325,51
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,482,58125,89
Aygaz21,00-1,3248,03
Bagfaş16,00-7,08123,46
Bak Ambalaj18,391,49-7,01
Balatacılar Balatacılık8,570,234,00
Bantaş Ambalaj3,100,98-0,85
Banvit84,200,2461,92
Başkent Doğalgaz GMYO11,67-0,60

Baştaş Başkent Çimento10,79-0,83-37,88
Batı Çimento14,412,93205,94
Batısöke Çimento2,120,95-13,11
Bayrak Taban Sanayi6,741,66-36,48
Bera Holding9,850,41-51,43
Berkosan Yalıtım8,262,61-7,40
Beşiktaş Futbol Yat.4,33-0,467,18
Beyaz Filo8,601,78-14,68
Bilici Yatırım14,10-1,88154,82
Bim Mağazalar67,102,60-2,96
Biotrend Çevre ve Enerji5,512,04

Birko Mensucat1,060,95-4,50
Birleşim Mühendislik7,921,15

Birlik Mensucat1,95-1,02-43,64
Bizim Mağazaları12,70-1,01-15,19
BMS Çelik Hasır8,820,34

Boğaziçi Beton Sanayi4,20-0,47

Borusan Mannesmann25,560,16-8,06
Borusan Yat. Paz.372,200,68-18,07
Bosch Fren Sistemleri1.097,00-0,27-10,79
Bossa40,163,03124,99
Brisa26,72-0,8937,99
Burçelik35,92-0,9470,88
Burçelik Vana24,96-0,40-49,74
Bursa Çimento3,71-0,80-25,47
Carrefoursa38,12-1,14-46,91
Casa Emtia Petrol122,602,6815,66
Ceo Event Medya12,53-0,5694,87
Coca Cola İçecek90,25-1,2042,11
Cosmos Yat. Holding8,750,008,56
Credıtwest Faktorıng3,142,95-46,51
Çan2 Termik10,380,00

Çelebi183,000,050,26
Çelik Halat8,485,60-6,79
Çemaş Döküm1,151,77-32,46
Çemtaş16,48-2,544,89
Çimbeton220,000,78-25,80
Çimentaş30,007,14-17,04
Çimsa32,36-2,2481,80
Çuhadaroğlu Metal9,15-0,6520,28
Dagi Giyim2,640,76-22,50
Dagi Yatırım Holding10,681,14-17,21
Dardanel2,831,43-46,85
Datagate Bilgisayar11,92-0,58-26,01
Demısaş Döküm8,953,5938,21
Denge Holding1,30-0,76-57,20
Deniz GMYO2,512,8736,26
Derimod7,72-2,53-20,74
Derlüks Yatırım Holding4,610,44-47,73
Desa Deri8,18-1,09-16,02
Despec Bilgisayar8,980,79-31,24
Deva Holding29,14-5,4521,12
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,882,2219,54
Diriteks Diriliş Tekstil3,580,85-4,02
Ditaş Doğan26,769,94105,75
DO-CO1.141,30-10,0081,16
Doğan Burda88,80-9,98295,72
Doğan Holding2,95-4,22-1,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,091,95-10,26
Doğu Aras Enerji81,300,49

Doğusan4,150,9714,29
Doğuş GMYO10,083,4923,38
Doğuş Otomotiv43,560,9368,03
Döktaş Dökümcülük33,760,7810,25
Duran Doğan Basım19,126,8882,27
Dyo Boya9,150,66-18,65
Eczacıbaşı İlaç6,991,30-2,94
Eczacıbaşı Yatırım49,02-0,9782,10
E-Data Teknoloji15,682,55

Edip Gayrimenkul2,911,75-12,35
Ege Endüstri1.738,600,964,43
Ege Gübre219,90-1,4853,29
Ege Profil30,80-1,28-18,19
Ege Seramik14,05-0,5045,41
Egeplast26,42-0,90-20,66
Ekiz Kimya6,801,49-4,63
Elite Naturel Organik Gıda25,821,25

Emek Elektrik2,53-0,78-11,39
Eminiş Ambalaj18,390,00-50,08
Emlak Konut GMYO2,211,384,51
Enerjisa Enerji12,521,388,58
Enka İnşaat15,24-5,93116,42
Erbosan119,303,02194,17
Ereğli Demir Çelik27,04-4,32105,84
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,110,65

Ersu Gıda5,36-1,478,50
Escar Turizm Taşımacılık31,96-0,50

Escort Teknoloji5,331,33-18,87
Esenboğa Elektrik28,001,0847,17
Etiler Gıda6,493,0263,07
Euro Kapital Yat. Ort.3,740,27-2,08
Euro Trend Yat. Ort.3,83-1,548,24
Euro Yat. Ort.3,26-1,81-26,60
Euro Yatırım Holding2,202,33-22,54
Europap Tezol Kağıt15,040,13

Fade Gıda7,051,5935,53
Fenerbahçe Futbol28,92-2,36-2,17
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,360,43-19,94
F-M İzmit Piston117,30-0,42-4,32
Fonet Bilgi Teknolojileri12,970,08-0,46
Ford Otosan241,00-4,21100,67
Formet Metal ve Cam1,140,88-53,53
Frigo Pak Gıda3,470,2933,97
Galata Wind Enerji5,424,43

Galatasaray Sportif3,38-2,59-16,54
Garanti Bankası11,783,5116,05
Garanti Faktoring14,77-1,6032,70
Garanti Yat. Ort.2,650,76-17,60
Gedik Y. Men. Değ.7,100,8519,81
Gediz Ambalaj17,00-0,8226,87
Gelecek Varlık Yönetimi11,421,42

Gen İlaç14,303,77

Gentaş3,722,76-17,58
Gersan Elektrik4,860,83-20,85
Gimat Mağazacılık2,05-1,44

Girişim Elektrik Sanayi17,130,76

Global Men. Değ.5,721,06-4,83
Global Yat. Holding2,021,51-42,50
Good-Year9,32-2,3116,96
Göltaş Çimento40,340,80-1,72
Gözde Girişim8,071,511,13
GSD Denizcilik3,32-6,7436,34
GSD Holding3,00-9,9119,52
Gübre Fabrik.72,650,35-15,57
Güler Yat. Holding2,582,38-25,49
Halk GMYO2,370,85-22,24
Hatay Tekstil16,610,9721,81
Hedef Girişim2,613,573,37
Hedef Holding5,130,00

Hektaş12,430,57132,67
HUB Girişim9,360,75-48,57
Hürriyet Gzt.1,92-0,52-8,57
ICBC Turkey Bank5,660,89-12,92
İdeal Finansal Teknolojiler28,10-0,28108,77
İdealist GMYO1,900,00-19,93
İhlas Ev Aletleri0,980,00-47,40
İhlas Gayrimenkul0,821,23-34,40
İhlas Gazetecilik0,740,00-69,96
İhlas Haber Ajansı8,120,37

İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,700,00-38,60
İndeks Bilgisayar7,10-3,2752,82
Info Yatırım5,550,7318,83
İntema73,80-2,0684,96
Inveo Yatırım Holding27,701,4791,40
İpek Doğal Enerji13,54-2,943,52
İskenderun Demir Çelik21,82-4,30157,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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