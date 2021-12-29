Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

29.12.2021 13:38
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.000,00-0,9516,05
İş Bankası (C)7,43-0,409,38
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,050,33-20,98
İş Girişim8,091,00-57,31
İş GMYO2,930,3415,35
İş Y. Men. Değ.21,22-2,9327,85
İş Yat. Ort.3,000,67-10,80
İşbir Holding65,500,0022,02
İşbir Sentetik Dokuma12,950,00

Işık Plastik5,03-2,33

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,871,16-23,68
İttifak Holding1,22-0,81-45,29
İz Hayvancılık Tarım19,40-0,317,78
İzmir Demir Çelik2,340,43-29,30
İzmir Fırça6,260,9712,59
Jantsa Jant Sanayi64,50-1,3055,62
Kafein Yazılım19,08-0,52-10,59
Kalekim Kimyevi Maddeler18,671,19

Kaplamin26,34-0,60-22,07
Kardemir (A)7,610,7927,90
Kardemir (B)7,610,9344,40
Kardemir (D)9,232,6759,69
Karel Elektronik11,927,1077,27
Karsan Otomotiv3,430,595,54
Karsu Tekstil7,991,52-6,55
Kartal Yenilenebilir Enerji15,551,83

Kartonsan53,001,34-44,02
Katmerciler Ekipman1,462,10-15,72
Kent Gıda171,000,00-51,91
Kerevitaş Gıda4,440,23-32,52
Kervan Gıda11,781,1215,09
Kervansaray Yat. Holding0,581,75-53,97
Kiler GMYO1,680,00-33,07
Kızılbük GYO30,181,68

Klimasan Klima9,900,0017,33
Koç Holding29,001,0541,79
Konfrut Gıda4,350,462,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,05-1,06175,64
Konya Çimento986,90-0,01-12,66
Konya Kağıt7,28-0,14

Koray GMYO5,99-0,6634,61
Kordsa Teknik Tekstil29,900,9592,28
Koza Altın118,20-1,1722,23
Koza Madencilik17,770,0014,72
Körfez GMYO7,370,0027,07
Kristal Kola2,313,12-24,39
Kron Telekomünikasyon36,760,38-0,22
Kuştur Kuşadası Turizm230,00-2,5446,22
Kuyas Yatırım4,77-1,45107,39
Kütahya Porselen103,40-0,29104,96
Kütahya Şeker Fabrikası28,92-1,30

Lider Faktoring4,412,5629,33
Link Bilgisayar27,92-0,07-11,63
Logo Yazılım39,820,0527,87
Lokman Hekim Sağlık12,86-1,0882,89
Lüks Kadife51,25-0,3978,48
Makina Takım3,11-0,32-8,80
Manas Enerji Yönetimi16,201,25

Margün Enerji9,12-0,11

Marka Yatırım Holding3,933,97-38,88
Marmaris Altınyunus233,00-2,88109,72
Marshall225,000,18-26,64
Martı GMYO0,86-1,15-66,32
Martı Otel1,831,10-14,08
Matriks Bilgi Dağıtım20,46-0,49

Mavi Giyim66,752,2229,34
Mazhar Zorlu Holding30,340,26-3,62
Meditera Tıbbi Malzeme43,24-2,08

Mega Polietilen5,83-2,02-23,89
Menderes Tekstil2,102,44-32,04
Mercan Kimya9,41-0,21

Merit Turizm26,72-3,68157,93
Merko Gıda4,292,14-50,35
Metemtur Yatırım3,921,55-51,52
Metro Holding1,393,73-25,75
Metro Petrol ve Tesisleri2,22-0,45-23,18
Metro Yatırım Ortaklığı1,610,00-29,37
Mia Teknoloji36,38-4,11

Migros Ticaret37,621,07-12,10
Milpa3,590,00-21,96
Mistral GMYO4,05-0,25-13,39
MLP Sağlık31,204,3557,02
MMC San. ve Tic. Yat.3,10-0,64-32,61
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,720,00

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj8,021,01-32,32
Mondi Tire Kutsan9,87-1,1029,87
Nasmed Egepol7,252,40

Naturel Enerji41,24-0,6316,14
Naturelgaz6,730,60

Net Holding5,582,7662,68
Netaş Telekom.17,191,54-38,78
Niğbaş Niğde Beton15,155,35-70,87
Nuh Çimento52,85-1,6710,04
Nurol GMYO5,95-4,03-18,38
Odaş Elektrik1,330,76-54,51
Orçay Ortaköy Çay Sanayi26,100,00

Orge Enerji Elektrik6,08-0,6531,82
Orma Orman Mahsulleri33,00-5,77124,18
Osmanlı Menkul26,14-0,91-14,98
Ostim Endüstriyel Yat1,56-1,89-33,15
Otokar350,20-0,4015,09
Otto Holding38,008,57260,87
Oyak Çimento7,58-1,04-13,67
Oyak Yat. Ort.6,870,15-0,46
Oyak Yatırım Menkul49,20-1,99

Oylum Sınai Yatırımlar5,402,0814,65
Özak GMYO5,862,2714,90
Özbal Çelik Boru27,10-0,66313,74
Özderici GMYO1,541,32-30,63
Özerden Plastik7,34-0,81-18,44
Pamel Elektrik77,80-8,04264,92
Panora GMYO9,030,1153,81
Papilon Savunma13,29-1,41-41,55
Park Elek.Madencilik6,06-1,1412,85
Parsan31,000,9827,57
Pasifik GYO15,02-2,28

PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,90-0,25

Pegasus87,251,1016,96
Peker GMYO0,890,00-61,95
Penguen Gıda3,341,83-33,86
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım385,503,41

Pera GMYO1,20-0,83-31,50
Pergamon Dış Ticaret24,905,3335,85
Petkim7,880,7758,23
Petrokent Turizm7.292,701,29704,58
Pınar Et ve Un19,701,49-9,98
Pınar Su3,39-0,29-16,59
Pınar Süt17,53-0,79-22,26
Plastikkart18,060,1126,79
Polisan Holding2,972,77-22,75
Politeknik Metal514,00-1,8526,69
Prizma Press Matbaacılık3,550,28-35,22
QNB Finans Fin. Kir.83,503,53-33,36
QNB Finansbank39,700,00-43,57
QUA Granite Hayal Yapı12,150,58

Rainbow Polikarbonat12,751,76

Ral Yatırım Holding15,204,11242,34
Ray Sigorta13,970,14-9,58
Reysaş GMYO3,563,199,81
Reysaş Lojistik4,561,33-11,87
Rhea Girişim1,893,28-49,19
Rodrigo Tekstil21,249,7154,92
Royal Halı3,410,29-0,87
RTA Laboratuvarları21,866,74-27,81
Sabancı Holding13,120,7718,99
Safkar Ege Soğutmacılık7,06-0,42-35,11
Sanel Mühendislik5,940,8573,68
Sanifoam Sünger31,70-1,12133,09
Sanko Pazarlama9,160,66-1,16
Saray Matbaacılık3,910,00-55,42
Sarkuysan20,201,00132,25
Sasa Polyester52,900,19253,03
Say Yenilenebilir Enerji29,00-1,96240,78
Sekuro Plastik16,590,2418,84
Selçuk Ecza Deposu11,340,35-15,57
Selçuk Gıda4,280,94-14,06
Selva Gıda Sanayi13,86-2,12

Senkron Güvenlik21,50-1,47-18,13
Serve Film Prodüksiyon13,104,80-18,13
Servet GMYO94,351,4520,34
Seyitler Kimya12,36-9,98-8,20
Silverline Endüstri4,861,04-43,49
Sinpaş GMYO4,281,182,39
Smartiks Yazılım5,68-4,70-35,89
Sodaş Sodyum Sanayii31,24-0,1318,62
Söktaş2,351,29-27,71
Sönmez Filament37,20-0,16-30,06
Sönmez Pamuklu8,79-1,12-40,43
Sumaş Suni Tahta92,300,0080,94
Şeker Fin. Kir.5,37-0,92-16,09
Şekerbank1,030,98-31,79
Şişe Cam13,712,2491,49
Şok Marketler Ticaret13,140,155,29
T. Halk Bankası4,580,00-17,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası17,700,40-28,95
T.S.K.B.1,450,69-16,98
T.Tuborg19,08-0,377,61
Tat Gıda11,830,682,32
TAV Havalimanları31,780,7049,20
Tek-Art Turizm1,231,65-39,11
Tekfen Holding20,301,8123,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,32-0,47-27,02
Temapol Polimer Plastik14,76-0,4728,35
Tetamat Gıda Yatırımları364,004,7568,28
TGS Dış Ticaret14,582,6814,71
Tofaş Oto. Fab.74,553,97141,18
Torunlar GMYO3,920,510,51
Trabzon Liman29,58-1,20-0,70
Trabzonspor Sportif6,160,49152,46
Trend GMYO6,370,31-49,32
TSKB GMYO2,831,80-41,36
Tuğçelik14,34-2,1877,48
Tukaş7,312,38-24,56
Turcas Petrol4,000,50-17,53
Tureks Turizm Taşımacılık10,361,67

Turkcell19,002,1527,38
Tümosan Motor ve Traktör20,142,3943,14
Tüpraş153,102,3441,76
Türk Hava Yolları20,881,9561,74
Türk İlaç Serum12,28-0,89

Türk Prysmian Kablo53,709,77345,19
Türk Telekom9,971,2226,21
Türk Traktör207,00-0,9621,50
Türker Proje Gayrimenkul122,60-1,058,59
Türkiye Sigorta5,060,60-18,10
Ufuk Yatırım17,50-2,8330,60
Ulaşlar Turizm Yat.3,22-0,92-24,06
Ulusal Faktoring2,631,54

Ulusoy Elektrik64,40-3,8825,41
Ulusoy Un Sanayi6,462,7026,95
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,591,27-32,05
Utopya Turizm12,50-1,50-67,78
Uzertaş Boya32,98-0,06-41,73
Ülker Bisküvi17,720,91-20,60
Ünlü Yatırım Holding5,20-1,52

Vakıf Fin. Kir.3,20-1,2356,75
Vakıf GMYO1,600,00-33,30
Vakıf Yat. Ort.5,55-1,77-24,59
Vakıflar Bankası3,731,08-20,81
Vakko Tekstil9,61-0,1053,36
Vanet Gıda4,36-1,58-43,60
VBT Yazılım22,00-1,52

Verusa Holding48,100,256,70
Verusaturk Girisim24,50-1,1387,76
Vestel24,161,5145,68
Vestel Beyaz Eşya7,650,1372,35
Viking Kağıt6,290,64-30,11
Yapı ve Kredi Bank.3,450,2915,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,241,18-19,21
Yataş11,030,73-22,05
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,05-0,97-30,68
Yeni Gimat GMYO21,846,8588,40
Yeo Teknoloji56,70-2,83

Yeşil GMYO0,801,27-42,03
Yeşil Yapı0,940,00-48,91
Yeşil Yatırım Holding1,821,11-57,44
Yibitaş İnşaat Malzeme15.001,000,00-3,84
Yonga Mobilya25,00-6,16-16,08
Yükselen Çelik5,290,761,82
Yünsa12,84-0,77-7,57
Ziraat GMYO2,440,41

Zorlu Enerji1,670,00-33,97
(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

YORUMLAR
500

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
13:30
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi         
11:28
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı         
17:42
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57

Son Dakika Haberleri
13:30 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
13:19 Biden'ın imzaladığı savunma bütçesinde skandal detay: Türkiye, Dağlık Karabağ'da savaş suçu işledi
13:07 Bilim insanları uyardı! Uzayda yaşam, kolonilerde yamyamlık başlatabilir
13:04 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in hareketli gecesi! Basın mensuplarından kaçmak için trafiği altüst ettiler
12:55 Tilkilere fısıldayan adamın kahkaha krizine sokan videosu: Mıhlama yapayım mı size?
12:42 Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı
12:42 Bu gelin kuyumcudan fırlamış gibi! Ahsen gelin, üzerinde 1 kilo altınla programa çıktı
12:33 Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri ortaya çıktı!
12:24 Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti
12:21 Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 13:44:31. #1.13#
SON DAKİKA: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement