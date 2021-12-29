Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|47.000,00
|-0,95
|16,05
|İş Bankası (C)
|7,43
|-0,40
|9,38
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,05
|0,33
|-20,98
|İş Girişim
|8,09
|1,00
|-57,31
|İş GMYO
|2,93
|0,34
|15,35
|İş Y. Men. Değ.
|21,22
|-2,93
|27,85
|İş Yat. Ort.
|3,00
|0,67
|-10,80
|İşbir Holding
|65,50
|0,00
|22,02
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,95
|0,00
|Işık Plastik
|5,03
|-2,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|1,16
|-23,68
|İttifak Holding
|1,22
|-0,81
|-45,29
|İz Hayvancılık Tarım
|19,40
|-0,31
|7,78
|İzmir Demir Çelik
|2,34
|0,43
|-29,30
|İzmir Fırça
|6,26
|0,97
|12,59
|Jantsa Jant Sanayi
|64,50
|-1,30
|55,62
|Kafein Yazılım
|19,08
|-0,52
|-10,59
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,67
|1,19
|Kaplamin
|26,34
|-0,60
|-22,07
|Kardemir (A)
|7,61
|0,79
|27,90
|Kardemir (B)
|7,61
|0,93
|44,40
|Kardemir (D)
|9,23
|2,67
|59,69
|Karel Elektronik
|11,92
|7,10
|77,27
|Karsan Otomotiv
|3,43
|0,59
|5,54
|Karsu Tekstil
|7,99
|1,52
|-6,55
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,55
|1,83
|Kartonsan
|53,00
|1,34
|-44,02
|Katmerciler Ekipman
|1,46
|2,10
|-15,72
|Kent Gıda
|171,00
|0,00
|-51,91
|Kerevitaş Gıda
|4,44
|0,23
|-32,52
|Kervan Gıda
|11,78
|1,12
|15,09
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|1,75
|-53,97
|Kiler GMYO
|1,68
|0,00
|-33,07
|Kızılbük GYO
|30,18
|1,68
|Klimasan Klima
|9,90
|0,00
|17,33
|Koç Holding
|29,00
|1,05
|41,79
|Konfrut Gıda
|4,35
|0,46
|2,96
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,05
|-1,06
|175,64
|Konya Çimento
|986,90
|-0,01
|-12,66
|Konya Kağıt
|7,28
|-0,14
|Koray GMYO
|5,99
|-0,66
|34,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|29,90
|0,95
|92,28
|Koza Altın
|118,20
|-1,17
|22,23
|Koza Madencilik
|17,77
|0,00
|14,72
|Körfez GMYO
|7,37
|0,00
|27,07
|Kristal Kola
|2,31
|3,12
|-24,39
|Kron Telekomünikasyon
|36,76
|0,38
|-0,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|230,00
|-2,54
|46,22
|Kuyas Yatırım
|4,77
|-1,45
|107,39
|Kütahya Porselen
|103,40
|-0,29
|104,96
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,92
|-1,30
|Lider Faktoring
|4,41
|2,56
|29,33
|Link Bilgisayar
|27,92
|-0,07
|-11,63
|Logo Yazılım
|39,82
|0,05
|27,87
|Lokman Hekim Sağlık
|12,86
|-1,08
|82,89
|Lüks Kadife
|51,25
|-0,39
|78,48
|Makina Takım
|3,11
|-0,32
|-8,80
|Manas Enerji Yönetimi
|16,20
|1,25
|Margün Enerji
|9,12
|-0,11
|Marka Yatırım Holding
|3,93
|3,97
|-38,88
|Marmaris Altınyunus
|233,00
|-2,88
|109,72
|Marshall
|225,00
|0,18
|-26,64
|Martı GMYO
|0,86
|-1,15
|-66,32
|Martı Otel
|1,83
|1,10
|-14,08
|Matriks Bilgi Dağıtım
|20,46
|-0,49
|Mavi Giyim
|66,75
|2,22
|29,34
|Mazhar Zorlu Holding
|30,34
|0,26
|-3,62
|Meditera Tıbbi Malzeme
|43,24
|-2,08
|Mega Polietilen
|5,83
|-2,02
|-23,89
|Menderes Tekstil
|2,10
|2,44
|-32,04
|Mercan Kimya
|9,41
|-0,21
|Merit Turizm
|26,72
|-3,68
|157,93
|Merko Gıda
|4,29
|2,14
|-50,35
|Metemtur Yatırım
|3,92
|1,55
|-51,52
|Metro Holding
|1,39
|3,73
|-25,75
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,22
|-0,45
|-23,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,61
|0,00
|-29,37
|Mia Teknoloji
|36,38
|-4,11
|Migros Ticaret
|37,62
|1,07
|-12,10
|Milpa
|3,59
|0,00
|-21,96
|Mistral GMYO
|4,05
|-0,25
|-13,39
|MLP Sağlık
|31,20
|4,35
|57,02
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,10
|-0,64
|-32,61
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,72
|0,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|8,02
|1,01
|-32,32
|Mondi Tire Kutsan
|9,87
|-1,10
|29,87
|Nasmed Egepol
|7,25
|2,40
|Naturel Enerji
|41,24
|-0,63
|16,14
|Naturelgaz
|6,73
|0,60
|Net Holding
|5,58
|2,76
|62,68
|Netaş Telekom.
|17,19
|1,54
|-38,78
|Niğbaş Niğde Beton
|15,15
|5,35
|-70,87
|Nuh Çimento
|52,85
|-1,67
|10,04
|Nurol GMYO
|5,95
|-4,03
|-18,38
|Odaş Elektrik
|1,33
|0,76
|-54,51
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|26,10
|0,00
|Orge Enerji Elektrik
|6,08
|-0,65
|31,82
|Orma Orman Mahsulleri
|33,00
|-5,77
|124,18
|Osmanlı Menkul
|26,14
|-0,91
|-14,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,56
|-1,89
|-33,15
|Otokar
|350,20
|-0,40
|15,09
|Otto Holding
|38,00
|8,57
|260,87
|Oyak Çimento
|7,58
|-1,04
|-13,67
|Oyak Yat. Ort.
|6,87
|0,15
|-0,46
|Oyak Yatırım Menkul
|49,20
|-1,99
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,40
|2,08
|14,65
|Özak GMYO
|5,86
|2,27
|14,90
|Özbal Çelik Boru
|27,10
|-0,66
|313,74
|Özderici GMYO
|1,54
|1,32
|-30,63
|Özerden Plastik
|7,34
|-0,81
|-18,44
|Pamel Elektrik
|77,80
|-8,04
|264,92
|Panora GMYO
|9,03
|0,11
|53,81
|Papilon Savunma
|13,29
|-1,41
|-41,55
|Park Elek.Madencilik
|6,06
|-1,14
|12,85
|Parsan
|31,00
|0,98
|27,57
|Pasifik GYO
|15,02
|-2,28
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|11,90
|-0,25
|Pegasus
|87,25
|1,10
|16,96
|Peker GMYO
|0,89
|0,00
|-61,95
|Penguen Gıda
|3,34
|1,83
|-33,86
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|385,50
|3,41
|Pera GMYO
|1,20
|-0,83
|-31,50
|Pergamon Dış Ticaret
|24,90
|5,33
|35,85
|Petkim
|7,88
|0,77
|58,23
|Petrokent Turizm
|7.292,70
|1,29
|704,58
|Pınar Et ve Un
|19,70
|1,49
|-9,98
|Pınar Su
|3,39
|-0,29
|-16,59
|Pınar Süt
|17,53
|-0,79
|-22,26
|Plastikkart
|18,06
|0,11
|26,79
|Polisan Holding
|2,97
|2,77
|-22,75
|Politeknik Metal
|514,00
|-1,85
|26,69
|Prizma Press Matbaacılık
|3,55
|0,28
|-35,22
|QNB Finans Fin. Kir.
|83,50
|3,53
|-33,36
|QNB Finansbank
|39,70
|0,00
|-43,57
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,15
|0,58
|Rainbow Polikarbonat
|12,75
|1,76
|Ral Yatırım Holding
|15,20
|4,11
|242,34
|Ray Sigorta
|13,97
|0,14
|-9,58
|Reysaş GMYO
|3,56
|3,19
|9,81
|Reysaş Lojistik
|4,56
|1,33
|-11,87
|Rhea Girişim
|1,89
|3,28
|-49,19
|Rodrigo Tekstil
|21,24
|9,71
|54,92
|Royal Halı
|3,41
|0,29
|-0,87
|RTA Laboratuvarları
|21,86
|6,74
|-27,81
|Sabancı Holding
|13,12
|0,77
|18,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,06
|-0,42
|-35,11
|Sanel Mühendislik
|5,94
|0,85
|73,68
|Sanifoam Sünger
|31,70
|-1,12
|133,09
|Sanko Pazarlama
|9,16
|0,66
|-1,16
|Saray Matbaacılık
|3,91
|0,00
|-55,42
|Sarkuysan
|20,20
|1,00
|132,25
|Sasa Polyester
|52,90
|0,19
|253,03
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,00
|-1,96
|240,78
|Sekuro Plastik
|16,59
|0,24
|18,84
|Selçuk Ecza Deposu
|11,34
|0,35
|-15,57
|Selçuk Gıda
|4,28
|0,94
|-14,06
|Selva Gıda Sanayi
|13,86
|-2,12
|Senkron Güvenlik
|21,50
|-1,47
|-18,13
|Serve Film Prodüksiyon
|13,10
|4,80
|-18,13
|Servet GMYO
|94,35
|1,45
|20,34
|Seyitler Kimya
|12,36
|-9,98
|-8,20
|Silverline Endüstri
|4,86
|1,04
|-43,49
|Sinpaş GMYO
|4,28
|1,18
|2,39
|Smartiks Yazılım
|5,68
|-4,70
|-35,89
|Sodaş Sodyum Sanayii
|31,24
|-0,13
|18,62
|Söktaş
|2,35
|1,29
|-27,71
|Sönmez Filament
|37,20
|-0,16
|-30,06
|Sönmez Pamuklu
|8,79
|-1,12
|-40,43
|Sumaş Suni Tahta
|92,30
|0,00
|80,94
|Şeker Fin. Kir.
|5,37
|-0,92
|-16,09
|Şekerbank
|1,03
|0,98
|-31,79
|Şişe Cam
|13,71
|2,24
|91,49
|Şok Marketler Ticaret
|13,14
|0,15
|5,29
|T. Halk Bankası
|4,58
|0,00
|-17,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|17,70
|0,40
|-28,95
|T.S.K.B.
|1,45
|0,69
|-16,98
|T.Tuborg
|19,08
|-0,37
|7,61
|Tat Gıda
|11,83
|0,68
|2,32
|TAV Havalimanları
|31,78
|0,70
|49,20
|Tek-Art Turizm
|1,23
|1,65
|-39,11
|Tekfen Holding
|20,30
|1,81
|23,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,32
|-0,47
|-27,02
|Temapol Polimer Plastik
|14,76
|-0,47
|28,35
|Tetamat Gıda Yatırımları
|364,00
|4,75
|68,28
|TGS Dış Ticaret
|14,58
|2,68
|14,71
|Tofaş Oto. Fab.
|74,55
|3,97
|141,18
|Torunlar GMYO
|3,92
|0,51
|0,51
|Trabzon Liman
|29,58
|-1,20
|-0,70
|Trabzonspor Sportif
|6,16
|0,49
|152,46
|Trend GMYO
|6,37
|0,31
|-49,32
|TSKB GMYO
|2,83
|1,80
|-41,36
|Tuğçelik
|14,34
|-2,18
|77,48
|Tukaş
|7,31
|2,38
|-24,56
|Turcas Petrol
|4,00
|0,50
|-17,53
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,36
|1,67
|Turkcell
|19,00
|2,15
|27,38
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,14
|2,39
|43,14
|Tüpraş
|153,10
|2,34
|41,76
|Türk Hava Yolları
|20,88
|1,95
|61,74
|Türk İlaç Serum
|12,28
|-0,89
|Türk Prysmian Kablo
|53,70
|9,77
|345,19
|Türk Telekom
|9,97
|1,22
|26,21
|Türk Traktör
|207,00
|-0,96
|21,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|122,60
|-1,05
|8,59
|Türkiye Sigorta
|5,06
|0,60
|-18,10
|Ufuk Yatırım
|17,50
|-2,83
|30,60
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,22
|-0,92
|-24,06
|Ulusal Faktoring
|2,63
|1,54
|Ulusoy Elektrik
|64,40
|-3,88
|25,41
|Ulusoy Un Sanayi
|6,46
|2,70
|26,95
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,59
|1,27
|-32,05
|Utopya Turizm
|12,50
|-1,50
|-67,78
|Uzertaş Boya
|32,98
|-0,06
|-41,73
|Ülker Bisküvi
|17,72
|0,91
|-20,60
|Ünlü Yatırım Holding
|5,20
|-1,52
|Vakıf Fin. Kir.
|3,20
|-1,23
|56,75
|Vakıf GMYO
|1,60
|0,00
|-33,30
|Vakıf Yat. Ort.
|5,55
|-1,77
|-24,59
|Vakıflar Bankası
|3,73
|1,08
|-20,81
|Vakko Tekstil
|9,61
|-0,10
|53,36
|Vanet Gıda
|4,36
|-1,58
|-43,60
|VBT Yazılım
|22,00
|-1,52
|Verusa Holding
|48,10
|0,25
|6,70
|Verusaturk Girisim
|24,50
|-1,13
|87,76
|Vestel
|24,16
|1,51
|45,68
|Vestel Beyaz Eşya
|7,65
|0,13
|72,35
|Viking Kağıt
|6,29
|0,64
|-30,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,45
|0,29
|15,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,24
|1,18
|-19,21
|Yataş
|11,03
|0,73
|-22,05
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,05
|-0,97
|-30,68
|Yeni Gimat GMYO
|21,84
|6,85
|88,40
|Yeo Teknoloji
|56,70
|-2,83
|Yeşil GMYO
|0,80
|1,27
|-42,03
|Yeşil Yapı
|0,94
|0,00
|-48,91
|Yeşil Yatırım Holding
|1,82
|1,11
|-57,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.001,00
|0,00
|-3,84
|Yonga Mobilya
|25,00
|-6,16
|-16,08
|Yükselen Çelik
|5,29
|0,76
|1,82
|Yünsa
|12,84
|-0,77
|-7,57
|Ziraat GMYO
|2,44
|0,41
|Zorlu Enerji
|1,67
|0,00
|-33,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi