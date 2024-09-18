BOTAŞ ve TotalEnergies\'ten 10 Yıl Süreli LNG Anlaşması

Ekonomi

(HOUSTON) - BOTAŞ ile TotalEnergies arasında 10 yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşması imzalandı. Anlaşma ile Total 2027'den itibaren her yıl yaklaşık 1,6 milyar metreküplük LNG tedarik edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye'de farklı kaynaklardan gelen gazların karışması suretiyle bir Türk Harmanı oluşturuyoruz. Bu karışımı da Avrupa'daki müşterilere, özellikle Güney Doğu Avrupa'da gaz ihtiyacı olan ülkelere sunabilecek hale gelmiş durumdayız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ABD temasları sırasında BOTAŞ ile TotalEnergies, 10 yıllık LNG anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Total, 2027 yılından itibaren her yıl yaklaşık 1,6 milyar metreküplük toplam 16 adet LNG kargosu temin edecek. BOTAŞ, LNG'nin bir kısmını ABD'deki dolum limanlarından, bir kısmını da Türkiye ve Avrupa terminallerinden teslim alabilecek.

ABD'nin Houston eyaletinde düzenlenen Gastech 2024 Fuarı ve Konferansı marjında küresel bir enerji şirketi olan TotalEnergies ile BOTAŞ arasında imzalanan anlaşmaya Bakan Bayraktar refakat ederken; BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile TotalEnergies LNG Kıdemli Başkan Yardımcısı Gregory Joffroy imzaları attı.

Anlaşma ile Türkiye'nin doğal gaz tedarik portföyü çeşitlenecek. BOTAŞ'ın bu ve benzeri anlaşmalarla ilave operasyonel ve ticari kabiliyetler elde ederek küresel piyasada daha güçlenmesi hedefleniyor.

İmza töreni sonrasında bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 50-55 milyar metreküplük tüketimi ile Avrupa'nın 4'üncü en büyük doğal gaz piyasası olduğu belirterek "Türkiye'de farklı kaynaklardan gelen gazların karışması suretiyle bir Türk Harmanı oluşturuyoruz. Bu karışımı da Avrupa'daki müşterilere, özellikle Güney Doğu Avrupa'da gaz ihtiyacı olan ülkelere sunabilecek hale gelmiş durumdayız" dedi. Bayraktar, doğal gazı farklı kaynaklardan tedarik etmeyi hedeflediklerini ve buna göre altyapıya yatırım yaptıklarını belirterek "Yaptığımız yatırımlarla bugün Türkiye, yıllık olarak kullandığı gaz ihtiyacının rahatlıkla yarısını sıvılaştırılmış şekilde alabilecek hale geldi. Bugüne kadar sadece spot bazlı olarak yaptığımız LNG kargo alımlarımızı artık bugün burada yaptığımız anlaşmalarla uzun döneme yayar hale geldik" diye konuştu.

Anlaşma 10 yıllık

Bayraktar, Total ile yapılan anlaşmanın 10 yılı kapsadığı kaydederek "2027 yılından başlamak suretiyle 10 yıl boyunca her yıl yaklaşık 1,6 milyar metreküp toplamda 16 kargoluk LNG'nin Türkiye'ye teslimini içeriyor. Dolayısıyla toplamına baktığınıza 16 milyar metreküplük bir anlaşma" diye konuştu.

Türkiye'nin giriş kapasitesi 80 milyar metreküp

Türkiye'nin mevcut altyapısıyla ihtiyacının üzerindeki gazı alabilecek hale geldiğini belirten Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim, uluslararası boru hattı projeleri ve LNG altyapısıyla Türkiye'nin giriş kapasitesinin yaklaşık 80 milyar metreküpü karşılayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Kalan doğal gaz Avrupa'ya ihraç edilecek

Bayraktar, Türkiye'nin 50-55 milyar metreküplük tüketimi ile Avrupa'nın 4'üncü en büyük doğal gaz piyasası olduğu düşünüldüğünde kalan miktarı Avrupa'ya ihraç edebileceğini vurgulayarak "Türkiye'de farklı kaynaklardan gelen gazların karışması suretiyle bir Türk Harmanı oluşturuyoruz. Bu karışımı da Avrupa'daki müşterilere özellikle Güney Doğu Avrupa'daki gaz ihtiyacı olan ülkelere sunabilecek hale gelmiş durumdayız. Şu anda Bulgaristan'a, Romanya'ya, Macaristan'a bu gazı ihraç ediyoruz. Bunu inşallah daha büyük miktarlarda da Türkiye olarak BOTAŞ olarak yapacağız" dedi.

"Yeni anlaşmalar olabilir"

Kim, hangi uygun şartlarda, daha rekabetçi, daha ucuz ve daha esnek kontrat şartları önerirse bunları değerlendirerek bir gaz portföyü oluşturduklarını anlatan Bayraktar, "Yeni olabilecek bu tarz anlaşmalar da elbette olabilir. Ülkemize en ucuz kaynaktan, en rekabetçi şartlarda gazı tedarik etmek için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

4 ayda 4 anlaşma imzalandı

Türkiye, yaptığı bu son anlaşma ile sıvılaştırılmış doğal gaz alanında son 4 ayda 4 uzun süreli anlaşma imzalamış oldu. Geçen mayıs ayında BOTAŞ, 2 ayrı şirket ile 10 yıl süreyle LNG alımı ile ilgili anlaşmaya varmıştı. Eylül ayında da BOTAŞ ile Shell, 2027 yılından itibaren 10 yılı kapsayan dönem için yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük toplam 40 adet LNG kargosu teslimatı konusunda mutabık kalmıştı.