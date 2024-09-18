BOTAŞ ve TotalEnergies'ten 10 Yıl Süreli LNG Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BOTAŞ ve TotalEnergies'ten 10 Yıl Süreli LNG Anlaşması

Geniş Video İzle

BOTAŞ, TotalEnergies ile 2027'den itibaren yıllık 1,6 milyar metreküp LNG tedarik için anlaşma imzaladı.

18.09.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(HOUSTON) - BOTAŞ ile TotalEnergies arasında 10 yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşması imzalandı. Anlaşma ile Total 2027'den itibaren her yıl yaklaşık 1,6 milyar metreküplük LNG tedarik edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye'de farklı kaynaklardan gelen gazların karışması suretiyle bir Türk Harmanı oluşturuyoruz. Bu karışımı da Avrupa'daki müşterilere, özellikle Güney Doğu Avrupa'da gaz ihtiyacı olan ülkelere sunabilecek hale gelmiş durumdayız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ABD temasları sırasında BOTAŞ ile TotalEnergies, 10 yıllık LNG anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Total, 2027 yılından itibaren her yıl yaklaşık 1,6 milyar metreküplük toplam 16 adet LNG kargosu temin edecek. BOTAŞ, LNG'nin bir kısmını ABD'deki dolum limanlarından, bir kısmını da Türkiye ve Avrupa terminallerinden teslim alabilecek.

ABD'nin Houston eyaletinde düzenlenen Gastech 2024 Fuarı ve Konferansı marjında küresel bir enerji şirketi olan TotalEnergies ile BOTAŞ arasında imzalanan anlaşmaya Bakan Bayraktar refakat ederken; BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile TotalEnergies LNG Kıdemli Başkan Yardımcısı Gregory Joffroy imzaları attı.

Anlaşma ile Türkiye'nin doğal gaz tedarik portföyü çeşitlenecek. BOTAŞ'ın bu ve benzeri anlaşmalarla ilave operasyonel ve ticari kabiliyetler elde ederek küresel piyasada daha güçlenmesi hedefleniyor.

İmza töreni sonrasında bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 50-55 milyar metreküplük tüketimi ile Avrupa'nın 4'üncü en büyük doğal gaz piyasası olduğu belirterek "Türkiye'de farklı kaynaklardan gelen gazların karışması suretiyle bir Türk Harmanı oluşturuyoruz. Bu karışımı da Avrupa'daki müşterilere, özellikle Güney Doğu Avrupa'da gaz ihtiyacı olan ülkelere sunabilecek hale gelmiş durumdayız" dedi. Bayraktar, doğal gazı farklı kaynaklardan tedarik etmeyi hedeflediklerini ve buna göre altyapıya yatırım yaptıklarını belirterek "Yaptığımız yatırımlarla bugün Türkiye, yıllık olarak kullandığı gaz ihtiyacının rahatlıkla yarısını sıvılaştırılmış şekilde alabilecek hale geldi. Bugüne kadar sadece spot bazlı olarak yaptığımız LNG kargo alımlarımızı artık bugün burada yaptığımız anlaşmalarla uzun döneme yayar hale geldik" diye konuştu.

Anlaşma 10 yıllık

Bayraktar, Total ile yapılan anlaşmanın 10 yılı kapsadığı kaydederek "2027 yılından başlamak suretiyle 10 yıl boyunca her yıl yaklaşık 1,6 milyar metreküp toplamda 16 kargoluk LNG'nin Türkiye'ye teslimini içeriyor. Dolayısıyla toplamına baktığınıza 16 milyar metreküplük bir anlaşma" diye konuştu.

Türkiye'nin giriş kapasitesi 80 milyar metreküp

Türkiye'nin mevcut altyapısıyla ihtiyacının üzerindeki gazı alabilecek hale geldiğini belirten Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim, uluslararası boru hattı projeleri ve LNG altyapısıyla Türkiye'nin giriş kapasitesinin yaklaşık 80 milyar metreküpü karşılayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Kalan doğal gaz  Avrupa'ya ihraç edilecek

Bayraktar, Türkiye'nin 50-55 milyar metreküplük tüketimi ile Avrupa'nın 4'üncü en büyük doğal gaz piyasası olduğu düşünüldüğünde kalan miktarı Avrupa'ya ihraç edebileceğini vurgulayarak "Türkiye'de farklı kaynaklardan gelen gazların karışması suretiyle bir Türk Harmanı oluşturuyoruz. Bu karışımı da Avrupa'daki müşterilere özellikle Güney Doğu Avrupa'daki gaz ihtiyacı olan ülkelere sunabilecek hale gelmiş durumdayız. Şu anda Bulgaristan'a, Romanya'ya, Macaristan'a bu gazı ihraç ediyoruz. Bunu inşallah daha büyük miktarlarda da Türkiye olarak BOTAŞ olarak yapacağız" dedi.

"Yeni anlaşmalar olabilir"

Kim, hangi uygun şartlarda, daha rekabetçi, daha ucuz ve daha esnek kontrat şartları önerirse bunları değerlendirerek bir gaz portföyü oluşturduklarını anlatan Bayraktar, "Yeni olabilecek bu tarz anlaşmalar da elbette olabilir. Ülkemize en ucuz kaynaktan, en rekabetçi şartlarda gazı tedarik etmek için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

4 ayda 4 anlaşma imzalandı

Türkiye, yaptığı bu son anlaşma ile sıvılaştırılmış doğal gaz alanında son 4 ayda 4 uzun süreli anlaşma imzalamış oldu. Geçen mayıs ayında BOTAŞ, 2 ayrı şirket ile 10 yıl süreyle LNG alımı ile ilgili anlaşmaya varmıştı. Eylül ayında da BOTAŞ ile Shell, 2027 yılından itibaren 10 yılı kapsayan dönem için yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük toplam 40 adet LNG kargosu teslimatı konusunda mutabık kalmıştı.

BOTAŞ ve TotalEnergies\'ten 10 Yıl Süreli LNG Anlaşması
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Botaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ ve TotalEnergies'ten 10 Yıl Süreli LNG Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:30 Türk Telekom CEO’sundan faturalardaki fahiş artışlara “Damacanalı“ savunma Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara "Damacanalı" savunma
10:31 Lübnan’daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı Türkiye’de de benzer bir saldırı riski var mı Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
16:17 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a kötü haber Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kötü haber
16:14 Volkan Demirel’den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım Volkan Demirel'den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım
15:46 Tayvan’da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı Tayvan'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı
15:37 Ünlü mobilya firması ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti Ünlü mobilya firması ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti
15:34 Mazot aldıktan sonra aracı tekleyen vatandaş, çağırdığı ustanın sözleri karşısında şoke oldu Mazot aldıktan sonra aracı tekleyen vatandaş, çağırdığı ustanın sözleri karşısında şoke oldu
15:31 Amazon’dan radikal karar: çalışma modeli değişiyor Şirkette çalkalanmalar başladı Amazon'dan radikal karar: çalışma modeli değişiyor! Şirkette çalkalanmalar başladı
15:23 Elektrik ve doğalgaz faturalarınız aniden yükselebilir Elektrik ve doğalgaz faturalarınız aniden yükselebilir
15:19 Manisa’da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi Manisa'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi
15:03 Bölgeden geçen vatandaş fark etti Yola yerleştirilmiş mayın paniği Bölgeden geçen vatandaş fark etti! Yola yerleştirilmiş mayın paniği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 11:49:41. #1.12#
SON DAKİKA: BOTAŞ ve TotalEnergies'ten 10 Yıl Süreli LNG Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement