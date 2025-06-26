BRICS Ticaret Hacmi 1 Trilyon Doları Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

BRICS Ticaret Hacmi 1 Trilyon Doları Geçti

26.06.2025 12:10
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Putin'in temsilcisi Dmitriyev, BRICS ülkeleri arasındaki ticaretin 1 trilyon dolara ulaştığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 1 trilyon dolara ulaştığını bildirdi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, yaptığı yazılı açıklamada, BRICS ülkeleri arasındaki ticaretin güçlenmeye devam ettiğini kaydetti.

BRICS'in, "küresel ekonominin yeni mimarisindeki" rolünün arttığına işaret eden Dmitriyev, "BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 1 trilyon dolara ulaştı. Bu önemli bir kilometre taşıdır." ifadesini kullandı.

Dmitriyev, BRICS İş Konseyi vasıtasıyla birlik üyeleri arasındaki ticari bağların gelişmeye devam edeceğini belirtti.

"Üye ülke" ve "ortak ülke"

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu ülkeler grubu, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde Ağustos 2023'te düzenlenen zirvede Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın içinde olduğu 6 ülkenin "üye ülke" olarak topluluğa davet edilmesine karar vermişti.

Arjantin dışındaki 5 ülkenin 2024 başında katılımıyla topluluk 10 üyeye ulaşmıştı.

İlk kez Ekim 2024'te Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde oluşturulan "ortak ülke" statüsüyle de Belarus, Bolivya, Kazakistan, Küba, Malezya, Nijerya, Tayland, Uganda ve Özbekistan topluluğa katılmıştı.

Türkiye ve Cezayir ise "gözlemci ülke" statüsüyle topluluğa davet edilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Afrika, Hindistan, Brezilya, Ekonomi, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BRICS Ticaret Hacmi 1 Trilyon Doları Geçti - Son Dakika

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