Üye Girişi
Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor - Son Dakika

Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor

13.11.2021 09:29

Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor Türkiye'de suyu ısınmayan nadir baraj göllerinden Torul Barajında alabalık üretimi devam ediyor 2 gram olarak geldikleri baraj gölünde büyüyen balıklar denizde 5-6 kilograma ulaşınca ihraç ediliyor Denize kıyısı olmayan Gümüşhane'de elektrik...

Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor

Türkiye'de suyu ısınmayan nadir baraj göllerinden Torul Barajında alabalık üretimi devam ediyor

2 gram olarak geldikleri baraj gölünde büyüyen balıklar denizde 5-6 kilograma ulaşınca ihraç ediliyor

GÜMÜŞHANE - Denize kıyısı olmayan Gümüşhane'de elektrik üretilen baraj göllerinde yetiştirilen alabalıklar Karadeniz somonu olarak yurtdışına ihraç edilerek ülke ekonomisine milyonlarca liralık katkı sağlanıyor.

Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit çayı üzerine elektrik enerjisi üretmek için vurulan kelepçelerden birisi olan Torul baraj gölünde yıllardır hem elektrik üretiliyor hem de göl yüzeyince kafes balıkçılığı yapılıyor.

İlçeye bağlı Kirazlık köyü sınırlarında yer alan ve 2007 yılında faaliyete geçen Torul Barajının 3,86 kilometrekarelik göl alanında kafes balıkçılığına tahsis edilen alanlarda bulunan 9 işletmeye 2 gram olarak gelen alabalıklar bir yıllık sürede 1 kilograma ulaşınca Karadeniz somonu olmak için Karadeniz'in tuzlu sularındaki havuzlara götürülerek burada 5-6 kilograma ulaştırılıp ihraç ediliyor.

Suyunun soğuk olması nedeniyle yılın 12 ayında balık üretiminin yapılabildiği nadir göllerden birisi olan Torul Baraj Gölündeki balık hasadına katılarak üretici firma yetkililerinden bilgi alan Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, Torul baraj gölündeki 9 işlemede yıllık bin 340 ton balık üretimi yapıldığını bu rakamın önümüzdeki yıl 14 tesis ve bin 400 ton üretim kapasitesine çıkacağını söyledi.

"Torul olarak balık ihracatına yıllık 10 bin ton katkımız var"

Torul Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Rakan ve kurum müdürleriyle yavru olarak geldikleri baraj gölünde 1 kilograma kadar ulaşan ağırlıklarıyla Karadeniz'in serin ve tuzlu sularına canlı olarak taşınan alabalıkların üreticilerine geçtiğimiz yıl bir milyon 75 bin 775 TL destek sağlandığını ifade eden Ayaz, "Gümüşhane denize kıyısı olan bir il değil. Buna rağmen Torul olarak balık ihracatına yıllık 10 bin ton katkımız var. Japonya, Rusya, Vietnam gibi ülkelere ulaşıyoruz ve ihracatımıza destek oluyoruz. 9 aktif işletmemize geçen yıl kilogram başına 75 kuruşluk destekleme Tarım ve Orman Bakanlığımızca sağlandı. Geçen yıl toplam bir milyon 75 bin 775 TL işletmemize destek sağlandı" dedi.

"Torul barajında su sıcaklığı 22 dereceyi geçmediği için 12 ay üretim yapabiliyoruz"

Su ürünleri yüksek mühendisi Ahmet Bingöl ise Torul barajını Türkiye'de diğer barajlardan ayıran en önemli özelliğin yılın 12 ayı boyunca üretim yapılabilmesi olduğunu belirterek, "Diğer barajlarımızda bu mümkün değil çünkü su sıcaklıkları 25-26 dereceleri buluyor. Torul ve Kürtün barajlarında 2021 yılı verilerine göre su sıcaklığı 22 dereceyi geçmedi. Bu da alabalık için çok ideal olan bir sıcaklık. O yüzden buraları seçiyoruz. Torul barajının suları alabalık yetiştiriciliği için çok iyi. Bu yıl balıklarımız hastalanmadı hiç ilaç kullanmadık" diye konuştu" diye konuştu.

Balıkların baraj gölüne 2 gram olarak geldiğini anlatan Bingöl, "Yavru balıklarımızın yumurtaları Fransa, Polonya, ABD'den geliyor. Bu aylarda o 2 gramlık balıkları 1 yıl sonra bu aylarda Trabzon'da bulunan deniz tesislerine canlı nakil araçlarıyla gönderiyoruz. Burada da 5 aylık bir üretim sezonu başlıyor. Buraya 500 gram, 1 kilogram olarak gönderdiğimiz balıklarımızı 5-6 kiloya ulaşınca yurtdışına ihraç ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Rusya'dan yoğun talep var"

Karadeniz somonu ve Türk somonu olarak bilinen bu balıklara şuanda Rusya'dan yoğun bir talep olduğunu dile getiren Bingöl, "Japonya, Çin, Şili, Vietnam gibi ülkelere de gönderiyoruz. Balıkçılık en iyi konumda. Yurtdışına ihracat bu işi ön plana çıkardık" ifadelerini kullandı.

Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor
Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor
Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor
Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor
Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor
Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor
Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor
Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor
Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor
Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor
Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor
Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor

Karadeniz, Gümüşhane, Torul, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fay hattı sayısı yükseldi! İşte deprem riski altındaki 24 ilimiz 09:09 Fay hattı sayısı yükseldi! İşte deprem riski altındaki 24 ilimiz Erdoğan'dan Türk dünyasına dikkat çeken mesaj: Güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır 09:04 Erdoğan'dan Türk dünyasına dikkat çeken mesaj: Güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır Carter Reum ile evlenen Paris Hilton'un gelinliği çok konuşuldu 08:58 Carter Reum ile evlenen Paris Hilton'un gelinliği çok konuşuldu
SP lideri Karamollaoğlu, 08:56 SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü 00:29 Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü Seda Sayan'a müstakbel gelini Miray Daner soruldu, alınan cevap şaşkınlık yarattı: Yasağım var 23:49 Seda Sayan'a müstakbel gelini Miray Daner soruldu, alınan cevap şaşkınlık yarattı: Yasağım var
Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu 22:24 Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu 21:02 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
09:35 Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı
09:02 Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada araçta sıkışan ünlü eğitmenin bacağı koptu
08:59 Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki koltuk detaylı hakkında bilgilendirdi: Anlatıldığı gibi değil
08:58 Carter Reum ile evlenen Paris Hilton'un gelinliği çok konuşuldu
08:56 TOGG'un C segment sedan müjdesinde yeni detaylar! 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya tanıtılacak
08:56 SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz
00:48 Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız
00:28 Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü
00:27 A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı
00:04 Son kırmızı il de kategori değiştirdi! Artık 3 renkli korona haritasına geçtik
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki koltuk detaylı hakkında bilgilendirdi: Anlatıldığı gibi değil Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki koltuk detaylı hakkında bilgilendirdi: Anlatıldığı gibi değil         
09:00
TOGG'un C segment sedan müjdesinde yeni detaylar! 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya tanıtılacak TOGG'un C segment sedan müjdesinde yeni detaylar! 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya tanıtılacak         
08:57
Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli         
01:03
A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı         
00:27
Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum         
23:29
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu         
18:27
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi         
17:19
16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor         
15:41
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 09:50:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement