Bursa\'da 5. Automotive Meetings Toplantısı

Ekonomi

BURSA Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Automotive Meetings Bursa' toplantısında konuşan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay, "Bu seneki buluşmaya binek araçtan ağır vasıta grubuna kadar birçok farklı alanda İsveç'ten Fas'a, Meksika'dan İspanya'ya, Rusya'dan Hollanda'ya, Kanada'dan Hindistan'a kadar 40'ı aşkın ülkeden 300'e yakın sektör temsilcisi katılmaktadır. Bu buluşmada 5 binden fazla ikili iş görüşmesi planlanmıştır" dedi.

Bursa OSB'nin ev sahipliğinde 'Automotive Meetings Bursa' organizasyonu, dünya ve Türkiye'den otomotiv ana ve yan sanayi üreticilerinin katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Avrupa'nın en önemli etkinliklerinden biri olan 'Automotive Meetings Bursa'da yaklaşık 40 ülkeden 300'e yakın sektör temsilcisi bir araya geldi. Dünyada Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, İspanya ve İtalya'da dönüşümlü olarak 2 yılda bir yapılan ve bu yıl 5'incisi düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay, "Ülkemizde üretilen her 3 araçtan birisi Bursa'da üretilmektedir. Günde 1500 üzerinde araç banttan inmektedir. 35 milyar dolarlık Türkiye otomotiv ihracatının dörtte biri Bursa firmaları tarafından gerçekleştirilmektedir. 400 üzerinde firma faaliyette olup bu firmalarda 60 bin kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca Bursa'da dünyanın neredeyse sektördeki tüm markalarına parça üretilmektedir. Paylaşmış olduğum bu veriler, Bursa'nın otomotiv sektöründe kritik bir küresel iş birliği platformu halinde geldiğini kanıtlar niteliktedir" dedi.

'BU BULUŞMADA 5 BİNDEN FAZLA İKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ PLANLANDI'

Organizasyon hakkında da bilgi veren Urbay, "Bu seneki buluşmaya binek araçtan ağır vasıta grubuna kadar birçok farklı alanda İsveç'ten Fas'a, Meksika'dan İspanya'ya, Rusya'dan Hollanda'ya, Kanada'dan Hindistan'a kadar 40'ı aşkın ülkeden 300'e yakın sektör temsilcisi katılmaktadır. Bu buluşmada 5 binden fazla ikili iş görüşmesi planlanmıştır. Bursa OSB olarak bu etkinliği çok önemsiyoruz. Hem firmalarımızın birbirlerini daha yakından tanımaları, hem sürdürülebilir iş birliklerinin oluşturulması, hem de dostluklar kurularak ticaretin arttırılmasına vesile olduğuna inanıyoruz. Küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen otomotiv sektörünün güçlü yapısı, tecrübesi ve yenilikçi ruhu zorlukların üstesinden gelineceğine olan inancımızı pekiştirmektedir" diye konuştu.

'TOPLANTILARDAN ÖNEMLİ KAZANIMLARLA AYRILACAĞIZ'

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Arıncı da konuşmasında, "Türkiye otomotiv endüstrisinin kalbi Bursa'da, bir yandan yeni iş birlikleri kurulurken bir yandan yenilikleri takip edebileceğimiz bir ortamdayız. Sektöre yön veren çok kıymetli ve yetkin konuşmacılarla bir aradayız. Automotive Meetings toplantılarından önemli kazanımlarla ayrılacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.

İleriki dönemde de otomotiv endüstrisinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda hem mevcut faaliyetlerini genişletmeyi ve güçlendirmeyi, hem de yeni faaliyetlerle ihracatçıları bu dönüşüme hazır hale getirmeyi, onlara yardımcı olmayı amaçladıklarını belirten Arıncı, "Bu dönüşüm sürecinde Bursa ve ülke çapındaki sektör paydaşlarıyla yakın iş birliği içerisinde çalışmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda Automotive Meetings etkinliklerine destek vermekten ve bu organizasyonun bir parçası olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha dile getirmek istiyoruz" dedi.

'OTOMOTİV ÜRETİMİNDE DÜNYADA 14'ÜNCÜ, AVRUPADA İLK 4 ÜLKE ARASINDAYIZ'

Automotive Meetings Bursa'ya destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Eren, "Otomotiv sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotif gücüdür. Ülkemizi küresel bir Ar-Ge ve üretim üssüne dönüştüren firmalarımız inovatif mühendislik çözümleri ve ihracatlarıyla ekonomimize pozitif katkılar sağlamaya devam ediyor. 2 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip otomatik sektörümüzün 16 yıldır ihracat şampiyonluğunu da elinde bulunduruyor. Üretim sıralaması Dünyada 14'üncü, Avrupa'da ise ilk 4 ülke arasındayız. Yıllık 35 milyar doları aşan ihracatıyla sektörümüz Türkiye ihracatının yüzde 15'ini tek başına karşılıyor. Bursa ise bu başarı merkezinde yer alan şehir. Osmanlı'nın ilk başkenti bu kadim şehir, bugün Türkiye'nin otomotiv başkenti olarak anılıyor. Türkiye'deki ilk otomobil fabrikasının kurduğu Bursa, aynı zamanda da 60 yıllık yerli ve milli otomobil projesinin hayata geçtiği şehirdir. Güçlü sanayi altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve yüksek teknolojili üretim gücüyle Bursa, ülkemizde her 2 otomobilden 1'ini üreten bir sanayi devi konumundadır. Bugün bu büyük buluşmanın Bursa'da gerçekleşmesi, sektörümüzün gelişimi ve yeni ticaret köprüleri için büyük anlam taşıyor. Diğer taraftan otomotiv sektörü, her geçen gün yeni bir değişim ve gelişim yaşıyor. Teknolojik yenilikler, çevre duyarlılığı ve tüketici taleplerindeki değişim, sektörü hızla dönüştürüyor. Artık otomotiv endüstrisinde yalnızca araç üretimi değil aynı zamanda mobilite çözümleri, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi yenilikçi kavramlar da tanınıyor. Bugünkü ikili görüşmeleri ana ve yan sanayimizin bu dönüşümleri daha uyumlu hale gelmesi ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirmesi için önemli fırsatlar sunuyor" diye konuştu.

BTSO'nun sektörü ileriye taşımak adına birçok önemli projelerin hayata geçmesini sağladığını söyleyen Eren, "Bugün yeni nesil araç teknolojileri konusunda mesleki eğitim altyapısının güçlendirilmesinden, nitelikli personel yetiştirilmesine sektörel buluşmalara uluslararası fuar organizasyonlarına kadar yürütülen pek çok projede de odamızın imzası var. BTSO olarak ülkemizin sektördeki gücünü dünyaya tanıtan ve yeni iş birliklerine zemin hazırlayan Automotive Meetings Bursa'ya bu kapsamda destek olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. Konuşmaların ardından organizasyona destek veren kurum ve firmalara plaket verildi.