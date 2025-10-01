2026'da hizmete girecekti BYD fabrikası yılan hikayesine döndü - Son Dakika
2026'da hizmete girecekti BYD fabrikası yılan hikayesine döndü

01.10.2025 10:36  Güncelleme: 10:50
Çin merkezli otomotiv devi BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı ve 2026 yılı sonunda 150 bin araç kapasiteyle faaliyete geçeceği açıklanan fabrika sahasına tek bir kazma vurulmadı. Devasa fabrika sahasında şu anda sadece iki adet elektrik trafosunun yer aldığı görüldü.

BYD'nin Türkiye'deki 1 milyar dolarlık yatırımı kapsamında Manisa'da kurulması planlanan elektrikli ve hibrit araç üretim tesisinin şantiye alanında sessizlik sürüyor.

HAZİRAN AYINDAN BERİ TEK KAZMA VURULMADI

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 2026 yılı sonunda yıllık 150 bin araç üretim kapasitesiyle faaliyete geçmesi hedeflenen tesiste, şubat ayında altyapı çalışmaları için kamyon ve iş makineleri yoğun bir faaliyet göstermiş, haziran ayında ise çalışmalar tekrar durmuştu.

SADECE 2 TRAFO VAR

Aradan geçen 3 aylık süreye rağmen alanda herhangi bir iş makinesi hareketliliği ya da fiziki ilerleme gözlemlenmedi. Devasa fabrika sahasında şu anda sadece iki adet elektrik trafosunun yer aldığı görüldü.

"ÜRETİM 2026'DA BAŞLAYACAK"

Öte yandan, eylül ayı başında Münih Otomobil Fuarı'nda açıklamalarda bulunan BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, fabrika inşaatına mümkün olan en kısa sürede başlanacağını ve Türkiye'deki üretimin 2026'da başlayacağını duyurmuştu. Yatırımın ilk fazında pil paket montajının Türkiye'de yapılmasının planlandığı, bu kapsamda Manisa'da farklı birimlerden oluşan bir ekibin görev aldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kazım Neşeli:
    BYD de YALAN OLDU 14 1 Yanıtla
  • 12345678:
    on fabrika olmayacak ABD de ile anlaşma yaptı büyük reis Çin'de ticaret olmayacak Rus gazı alınmayacak. 11 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
