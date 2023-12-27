Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi Meclis\'te kabul edildi

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Çalışan emeklilerin merakla beklediği 5 bin TL'lik ikramiye konusunda kritik eşik aşıldı. Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

PARALAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla birlikte çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin bu hafta hesaplara aktarılması planlanıyor.

5 BİN TL İKRAMİYEDEN ÇİFTÇİLER DE YARARLANACAK

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesinden yararlanacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak." ifadelerini kullanmıştı.

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