Çalışma Hayatında Değişiklik Teklifi Görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyon Başkanı Muş, görüşmelere başlamadan önce İYİ Partili milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açtı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, vatandaşların, asgari ücretin ve en düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin talepleri olduğunu belirtti. Teklifte, Türk Silahlı Kuvvetlerine ilişkin sakıncalı hükümler olduğunu savunan Usta, "Bir kişi için düzenleme yapıyorsunuz ama toplumun yarısını ilgilendiren konularda hiçbir şey yapmıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Usta, orgeneral ve oramirallerin yaş haddinin yükseltilmesini de eleştirdi.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, teklifte yer alan bazı hükümlerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini anımsattı. Teklifle Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerinin ortadan kaldırılmadığını öne süren Oluç, bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Oluç, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini eleştirerek, "Bu verileri açıklayanları emekçiler, emekliler unutmayacak." ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, teklifin çok sayıda alanı ilgilendirdiğini ancak tali komisyonların çalışmadığını belirterek, "Milli Savunma Komisyonunun ilgi alanına giren konuların Plan ve Bütçe Komisyonuyla ne ilgisi var?" sorusunu yöneltti.

Emekli aylıklarındaki artışların yetersiz olduğunu ifade eden Türeli, "TÜİK'in enflasyon hesaplamasına güvenen bir kişi yok. Çıkın çarşıya pazara, vatandaşa sorun, söylesin size gerçek enflasyonu." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, "Emekliye, memura, işçiye yarayacak bir yasa yapmıyoruz. Bir kişi için yasa değiştiriyoruz. İlke değiştiriyoruz." görüşünü savundu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "torba" kanun uygulamasının Anayasa Mahkemesinin iptal kararları nedeniyle gündeme geldiğini belirterek, "Sonra normale dönecektir." dedi.

Teklife yönelik eleştirilere işaret eden Erdem, "Hiç kimseye özel bir kanun çıkarmıyoruz. Milli Savunma Bakanlığındaki konu dünyanın her yerinde olan bir şey. FETÖ'den sonra ihraç ve azalan personeli oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücretin ve emekli aylıklarının yeterli olduğunu düşünmediklerini kaydeden Erdem, "İmkanlarımız ölçüsünde verebildiğimize bakıyoruz." şeklinde konuştu.

"Rütbe karşılama oranları belirlenenden düşük"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, kanun teklifiyle değişen ve gelişen teknolojinin çalışma hayatında daha etkin ve verimli kullanımının sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların sosyal güvenliğe ilişkin iş ve işlemlerinin, emek ve zaman kaybı yaşanmadan kolaylıkla sonuçlandırılmasının planlandığını anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"İş gücü piyasasında etkinliğin artırılması, açık işlerin şeffaf ve merkezi bir sistem üzerinden izlenebilmesi, iş gücü arz ve talebinin daha sağlıklı analiz edilebilmesi, işveren ile iş arayanların daha etkin şekilde eşleştirilmesinin sağlanması ve idarelerin kurumsal yapıları ile personelinin mali haklarının güçlendirilmesi amacıyla muhtelif kanunlar ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması öngörülmektedir. Bu teklifle teknolojik gelişmeler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin organizasyonel ihtiyaçlarının karşılanması, bünyesindeki deneyimli general ve amirallerin tecrübe, bilgi ve birikimlerinden azami seviyede istifade edilmesi ve farklı kuvvet komutanlıkları arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde tüm muharip sınıf general ve amirallerin korgeneral-koramiral rütbelerine terfi edebilmelerine imkan sağlanmakta ve Yüksek Askeri Şura kararıyla hizmet süresi uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı, yaş hadleri ve terfilerdeki eğitim şartları ile ilgili olarak düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu doğrultuda başta 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında çok sayıda personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmesi olmak üzere, çeşitli nedenlerle rütbe karşılama oranlarının belirlenenden düşük olması, dolayısıyla belirli rütbelerdeki personel ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi için rütbe terfi şartlarının belirlenmesi maksadıyla söz konusu maddede düzenleme yapılmaktadır."

"Konaklama tesisi çalışanları haftalık izinlerini 10 günlük sürede kullanabilecek"

AK Parti'li Kurt, kanun teklifiyle halk plajlarının kamu yararı esas alınarak, kar amacı gözetilmeksizin sağlıklı, düzenli ve ücretsiz biçimde işletilmesinin devamının sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Düzenlemeyle Gençlik ve Spor Bakanlığında fazla çalışmada bulunan personelin mali haklarının güçlendirildiğini vurgulayan Kurt, "Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan personelin yazılı talebi ve onayı olmak kaydıyla haftalık izinlerini gerekli görülen durumlarda 10 günlük süre içerisinde kullanabilmesine imkan sağlayacak esneklikte bir düzenleme yapılarak, haftalık izinlerin haftada 1 gün kullanılacağına ilişkin genel kurala söz konusu personel yönünden istisna getirilmektedir." diye konuştu.

İşçilere kayıtlı elektronik posta ile bildirim yapılabilmesi ve bunların hukuken yazılı, ıslak imzalı gibi geçerli sayılmasının öngörüldüğünü kaydeden Kurt, "Böylece ülkemizin sürdürülebilirlik ve dijitalleşme hedefleri destekleneceği gibi iş ilişkisinde belirlilik ve ispat kolaylığı sağlanarak işverenin belge düzenleme, gönderme ve saklama yükümlülüğünün dijital ortama taşınması ile fiziki dosyalama zorunluluğu azaltılarak maliyet ve zaman tasarrufu sağlanması amaçlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Komisyonda daha sonra kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.