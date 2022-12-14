Bakan Bilgin'den asgari ücret zammının görüşüleceği toplantı öncesi "Uzlaşma" mesajı

Milyonlarca çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak ikinci toplantısına odaklandı. İlki 7 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantı öncesi bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin geniş bir uzlaşmayla belirleneceğini ifade etti.

"ASGARİ ÜCRET ÖNEMLİ BİR KURUMDUR"

Bakan Bilgin, konuyla ilgili açıklamasında "Büyümenin meydana getirdiği sorunların en önemlilerinden biri büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ilişkidir. Bunu düzenleyecek mekanizmalar vardır. Serbest toplu pazarlık sistemi, bir diğeri ikinci toplantısını yapacağımız asgari ücret kurumudur. Asgari ücret fevkalade önemli bir kurumdur. Asgari ücret temel ücret haline geldi gibi ezberlenmiş söylem var bu doğru değil: Asgari ücretlilerin toplam ücretlilerdeki oranı yüzde 38 civarındadır. Asgari ücret diğer ücretli çalışanların ücretlerinin de yukarıya tırmandırılmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ardından yüzde 30 artışlar ücretler arasındaki farklılaşmanın yukarı doğru gittiğini ortaya koymaktadır. Bugünkü toplantıdan veya bu ay gerçekleştireceğimiz asgari ücretle ilgili işçi ve işverenle birlikte belli bir uzlaşma sağlayarak asgari ücret düzenlemesini diğer ücretlileri rahatlatacak bir düzenlemeyle belirleyeceğiz" dedi.

TEMEL EKONOMİK VERİLER MASAYA YATIRILACAK

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor. Öte yandan, Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konularını da toplantıda gündeme getireceği öğrenildi.

3 SENARYO ÖN PLANDA

Asgari ücrette 8 bin lira psikolojik sınır olarak görülürken, ortaya çıkan üç senaryo ve işverene maliyeti şöyle:

Net asgari ücret 8 bin liraya çıkarsa brüt asgari ücret 9 bin 412 lira, işverene maliyeti de 11 bin 59 lira olacak.

Net asgari ücretin 8 bin 250 lira olması halinde brüt ücret 9 bin 705 lira, işverene maliyeti de 11 bin 404 lira,

Net asgari ücretin 8 bin 500 lira olması durumunda brüt ücret 10 bin lira maliyeti de 11 bin 750 lira olacak.

BAKANLIK ASGARİ ÜCRET ANKETİNİ PAYLAŞTI

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında basına kapalı gerçekleşen ilk toplantıda, işveren heyetine, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yapmıştı. Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.