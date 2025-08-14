Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi ve Terminali\'den Türkiye\'nin cari açığına 300 Milyon Dolar Katkı!

Toplam yatırım tutarı 2 milyar doları bulan bu önemli girişim, Türkiye'nin endüstriyel yeterliliğini artırması, dışa bağımlılığını azaltması ve küresel ticaretteki konumunu güçlendirmesi açısından stratejik bir yatırım olarak dikkat çekiyor. Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak, "Bu yatırımımız faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına yıllık 300 milyon dolar doğrudan katkı sağlayacak" dedi.

Rönesans Holding, Ceyhan Polipropilen (PP) Üretim Tesisi ve Terminali için geçtiğimiz günlerde ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu'ndan (DFC) PP üretim tesisi için, İspanya İhracat Kredi Ajansı'ndan (Cesce) toplam 1,3 milyar dolarlık finansman sağladığını açıklamıştı.

Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Rönesans Holding olarak ülke ekonomisine katma değer sağlayan çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Ilıcak, "Bizim hikâyemiz, yurtdışı müteahhitlik hizmetleriyle başladı. Bugüne kadar toplamda 50 milyar dolarlık proje gerçekleştirdik. Bunun yüzde 70'ini, yani yaklaşık 35 milyar dolarlık kısmını yurt dışında gerçekleştirdik ve dünyada bu alanda birçok ilke imza attık. Avrupa'nın en uzun tünelinden en yüksek binasına, dünyanın en büyük GTG tesisinden, en fazla sismik izolatör içeren binasına kadar geniş bir yelpazede çalıştık. Sonrasında gayrimenkul, sosyal altyapı, yenilenebilir enerji ve bugün de endüstriyel tesis yatırımlarını kapsayan büyük bir yatırım holdingi haline geldik. Son 15 yılda Dünya Bankası'nın yatırım kolu IFC ve EBRD gibi paydaşlarımızın büyük katkıları ile işlerimizi sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun şekilde yapılandırdık" dedi.

Rönesans Holding olarak iş modellerinin doğru projeyi doğru iş ortakları ile geliştirip, olması gerektiği zamanda ve şekilde tamamlama üzerine kurulu olduğunu anlatan Dr. Erman Ilıcak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Singapur devlet fonu GIC, Fransız altyapı fonu Meridiam Infrastructure, Japon ticaret devi Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies ile bu modelin başarılı örneğini deneyimledik. Türkiye'de bugüne kadar birçok alanda iş ortaklarımızla birlikte 10 milyar dolar yatırımı hayata geçirdik. Bu projeler çok daha büyük bir dönüşüme öncülük etti. Bütün bu deneyimlerle ve bir araya getirdiğimiz paydaşlar ile önümüzdeki dönemde dış ticaret açığımızı azaltmaya yönelik projelere odaklandık."

CEYHAN PROJELERİNİ 12 ÜLKEDEN ALANINDA UZMAN ÇÖZÜM ORTAKLARI İLE GELİŞTİRDİK

Günümüzde küresel ekonomide büyük değişim rüzgarları estiğinden bahseden Dr. Erman Ilıcak, "Korumacılık artıyor, tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor. Enerji ve üretim, yerelleşiyor. Bu dönüşüm, bizim gibi ülkeler için büyük fırsatlar içeriyor. Özellikle endüstriyel makine, plastik ve kimya, endüstriyel ve kıymetli metallerin ithal edilmesinden kaynaklanan dış ticaret açığının azaltılması için ise stratejik ağır sanayi yatırımlarının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Son 10 yılda Türkiye'de, büyüklüğü 500 milyon doların üzerinde, savunma sanayi başta olmak üzere toplam yaklaşık 20 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapılmış. Ama yeterli değil" dedi. Bu alandaki dış ticaret açığını azaltmak için önümüzdeki 5 yılda bu tür projelere her yıl en az 12 milyar dolar olmak üzere toplam 60 milyar dolar kaynak ayrılması gerektiğini anlatan Dr. Erman Ilıcak, şunları söyledi: "Bu ölçekte bir yatırım hamlesi yapılması durumunda, GSYH'da yıllık 15 milyar dolar artış, dış ticaret açığında ise 10 milyar dolarlık bir azalma sağlanabilir. Rönesans Holding olarak bizim de bu amaca hizmet eden, toplam 2 milyar dolarlık Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi ve Terminal yatırımlarımızın finansmanını uluslararası finans kuruluşları aracılığı ile sağladık. 12 ülkeden alanında uzman çözüm ortakları ile geliştirdiğimiz projelerin inşaatı devam ediyor. Bu yatırımımız faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına yıllık 300 milyon dolar doğrudan katkı sağlayacak."

YABANCI ORTAKLIKLARIMIZIN TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMASINA KATKIDA BULUNUYORUZ

Dr. Erman Ilıcak, yıllar önce EBRD ve IFC ile çalışmaya başladıklarını, belirli bir seviyeye geldikten sonra ilişkileri geliştirdiklerini kaydetti. Ilıcak, şöyle konuştu:"EBRD ile beraber yaptığımız belki de en zor proje, Türkiye'nin sağlıktaki dönüşümü oldu. EBRD, dünyanın dört bir tarafındaki bilgilerini paylaştı. Bunun sonucunda Türkiye yurt dışından 15 milyar dolar finansman çekerek sağlık dönüşümünü gerçekleştirebildi. IFC ile de yıllarca proje finansmanı konusunda çalıştık. Türkiye'nin zor koşullarında her zaman IFC yanımızda oldu. Şirket ortaklıklarını gerçekleştirdik. En son Kazakistan'daki PPP hastanesini beraber yapıyoruz. Her işe başladığımızda bu işin sosyal etkisi ne olacak dediler. Kârlılık en son konuştuğumuz konu oldu. Bu yüzden her iki bankaya da minnettarım."Türkiye'nin etki alanının genişlediğini belirten Erman Ilıcak, "Özellikle Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerimiz çok gelişti. Ardından Afrika ülkeleri ile ilişkilerimiz gelişmeye başladı. Bugün baktığımızda Türkiye'nin kendi nüfusunun 10 katı kadar bir nüfusa hizmet sağlayan, tedavi, eğitim gibi ihtiyaçlarını giderecek bir merkez haline geldik. Biz de bunları takip ederek gelişen ilişkilerin ticarette de gelişmesini sağlıyoruz. Türkiye'deki sanayileşme hamlesinin gelişmesi için çalışıyoruz. Biz mümkün olduğu kadar, kendi ülkemizin kısıtlı kaynaklarını kullanmak yerine, başka ülkelerden finansman sağlayıp işler yapıyoruz" dedi.

Rönesans Holding Hakkında

Merkezi, Ankara'da bulunan Rönesans Holding, dünyanın en büyük müteahhitlik şirketlerinin sıralandığı ENR listesinde dünyada 53. sırada yer alırken, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük uluslararası müteahhitlik şirketlerinden biridir. Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere, Orta Asya ve Afrika'da 30'dan fazla ülkeye uzanan geniş bir coğrafyada 1993 yılından beri; inşaat, enerji, sağlık, gayrimenkul ve endüstriyel yatırımlar alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteren Rönesans Holding'in iştirakleri arasında Hollanda merkezli Ballast Nedam ve Almanya merkezli Heitkamp Industrial Solutions GmbH da bulunmaktadır.Yenilikçi yapısıyla büyümeyi ve dayanıklılığı tüm operasyonlarının merkezine koyan, sürdürülebilirlik ve sosyal kalkınmaya öncelik veren Rönesans, burslar, akademik platformlar ve girişimlerle öğrencileri destekleyen projeler geliştirmiş, 2015'ten bu yana BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ve 2016'dan bu yana BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin imzacısı olmuştur. Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak liderliğinde; uluslararası deneyimini, ileri mühendislik bilgisi ve finansal gücü bir araya getiren Rönesans Holding; ortakları GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies, ve Dünya Bankası kuruluşu IFC (grubun azınlık hissedarlarından) ile birlikte Türkiye ve yurt dışındaki öncü projelere 8 milyar Euro'nun üzerinde yatırım yapmıştır.