CHP'li Gürsel Tekin'den konut haritası: Büyük bir konut krizi ile karşı karşıyayız! Kira fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında arttı - Son Dakika
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CHP'li Gürsel Tekin'den konut haritası: Büyük bir konut krizi ile karşı karşıyayız! Kira fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında arttı

29.05.2022 17:26

81 ilin kiralık konut haritasını çıkartan CHP'li vekil Gürsel Tekin, İstanbul'da ortalama bir kiranın 7 bin lirayı bulduğunu ifade ederek yıl sonunda yeni ilanların 10 bin lirayı bulacağını söyledi. Artan fiyatların büyük bir sorun olduğunu ifade eden Tekin, "Artan fiyatlar ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiriyor. Bu duruma acil müdahale edilmezse kış ayları gelmeden ağır bir sosyal sorun yaşanacak" dedi.

Türkiye genelinde yeni kiraya verilmiş konutlarda ortalama kira bedeli 4 bin 582 liraya çıkarken, İstanbul'da ortalama kira 6 bin 900'ü aştı. Yeni kiralık konut ilanlarında Muğla'da istenen ortalama kira ücreti 9 bin lira olurken, Antalya'da talep edilen kira bedeli 8 bin 500 liraya ulaştı.

CHP'Lİ VEKİL KONUT HARİTASINI ÇIKARTTI

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin internette yer alan emlak sitelerindeki kiralık ilanları üzerinden yaptığı değerlendirmede 81 ilin kiralık konut haritasını çıkarttı.

"YIL SONUNDA YENİ İLANLARIN ORTALAMASI 10 BİN LİRAYI BULACAK"

Araştırmaya göre mayıs ayında Türkiye genelinde yeni kiraya verilmiş konutlarda kira fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında artarken, konut kiralarında en çok artışın yaşandığı iller Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir ve Aydın oldu. Tekin, kira fiyatlarındaki yükselişin halkı barınma kriziyle karşı karşıya bıraktığını belirterek,"Bugün İstanbul'da ortalama kira 7 bin liraya dayanmış durumda. Yıl sonunda yeni ilanların ortalaması 10 bin lirayı bulacak. Vatandaşların yüzde 85'i kira artışının böyle devam etmesi halinde kira bedelini ödemekte zorlanacağını veya ödeyemeyeceğini söylüyor. Büyük bir konut krizi ile karşı karşıyayız. Fiyatların bu şekilde artmaya devam etmesi halinde büyük şehirlerde yaşayan, o şehirde çalışan insanların gelirleri kiraya bile yetmeyecek. İstanbul ve İzmir'de kiralar şimdiden asgari ücreti aştı, Ankara eşikte bekliyor" dedi.

Türkiye'de kira fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları

"BİNLERCE İNSAN EVSİZ KALABİLİR"

Tekin şunları söyledi: "Bu trendin devamı halinde iki çalışanlı bir aile iki maaşla bile bir evde oturamaz. Sonuçta binlerce insan evsiz kalabilir, yaşadığı şehirde barınamaz hale gelebilir. Kriz sonbaharda yeni bir boyut kazanacak.

"MÜDAHALE EDİLMEZSE KIŞ AYLARI GELMEDEN AĞIR BİR SOSYAL SORUN YAŞANACAK"

Konut fiyatlarındaki artışın sebeplerinden birinin de negatif reel faiz politikası olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Konutlar bir sermaye saklama enstrümanı haline dönüştü. Bugün sermaye sahipleri konut toplayarak paralarını enflasyona karşı güvence altına almaya çalışıyor. İkinci sebep yabancılara konut satışı karşılığı vatandaşlık" dedi. Gürsel Tekin, "Artan fiyatlar ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiriyor. Bu duruma acil müdahale edilmezse kış ayları gelmeden ağır bir sosyal sorun yaşanacak" uyarısında bulundu.

Türkiye'de kira fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında arttı! İşte il il ortalama kira fiyatları
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin.

"20 YILDA 7 MİLYON BİNAYI YENİLEYİP HALKIMIZA SUNMAK MÜMKÜNDÜ"

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre kira artışlarının temel sebebinin sağlıklı, nitelikli, kaliteli konut arzı eksikliği olduğunu ifade eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin şunları söyledi: "20 yıldır AK Parti'nin inşaat ve konut politikası belli. Rant. Düşük gelir gruplarının arazilerini, yaşadıkları toprakları aldılar, belli şirketlere verdiler, dev bir rant ürettiler, bu şirketler de üst gelir gruplarına rezidans tipi konut sundu. Sonra rantı paylaştılar, zenginleştiler. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon bina riskli statüde. Bunu bile yenileyemediler. Halbuki 20 yılda kullanılan kaynakla 7 milyon binayı yenileyip halkımıza sağlıklı, ucuz, nitelikli konut sunmak mümkündü."

CHP'li Gürsel Tekin'den konut haritası: Büyük bir konut krizi ile karşı karşıyayız! Kira fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında arttı
CHP'li Gürsel Tekin'den konut haritası: Büyük bir konut krizi ile karşı karşıyayız! Kira fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında arttı
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Son Dakika Ekonomi CHP'li Gürsel Tekin'den konut haritası: Büyük bir konut krizi ile karşı karşıyayız! Kira fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Gürsel Tekin'den konut haritası: Büyük bir konut krizi ile karşı karşıyayız! Kira fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında arttı - Son Dakika
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