Çorum'un tüm ilçeleri doğal gazla buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum'un tüm ilçeleri doğal gazla buluştu

Çorum\'un tüm ilçeleri doğal gazla buluştu

Çorum'un Boğazkale ilçesi doğal gazla buluştu.

29.10.2024 16:33  Güncelleme: 16:36
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Çorum'un Boğazkale ilçesi doğal gazla buluştu.

Çorumgaz A.Ş. tarafından ilçede yapımı tamamlanan doğal gaz boru hattında gaz verme işlemi törenle gerçekleştirildi. Boğazkale'nin de doğal gaza kavuşmasıyla birlikte Çorum'da tüm ilçeler doğal gaza kavuştu.

Törende konuşan Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, "Bugün bu hizmeti ilçemize kazandırırken bizlere bu imkanı sağlayan ülkemizin refahını yükseltme vizyonuyla hareket eden Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Boğazkale'de çağdaş yaşam standartlarına kavuştuğunu dile getiren Başkan Özal, "Bizlere sağlanan bu imkanlar cumhuriyetimizin bize miras bıraktığı kalkınma ve ilerleme idealinin en güzel örneklerindedir. Boğazkale'nin kalkınması ve daha modern bir yaşam standardına ulaşması yönünde büyük adımlar atmaya devam ediyoruz. Siyasilerimizin de katkıları ile her alanda daha güçlü bir Boğazkale inşa ediyoruz. Doğal gazın gelmesiyle birlikte ilçemizde yeni bir dönemin kapısı aralandı. Bu yatırımlar sadece günümüzü değil çocuklarımızın da, torunlarımızın da geleceğini aydınlatıyor. Boğazkale'mizin ısınmada, mutfakta, enerjide daha güvenli, daha ekonomik bir çözüm olan doğal gaza kavuşması, aynı zamanda ilçemizin gelişmişlik seviyesini yukarı taşımakta ve yaşam kalitemizi artırmaktadır" dedi.

"İki bayramı bir arada yaşıyoruz"

AK Parti Çorum milletvekili Yusuf Ahlatcı, Boğazkale'de iki bayramı bir arada yaşadıklarını belirtti.

Boğazkale halkına verdikleri sözü yerine getirmenin onurunu yaşadıklarını dile getiren milletvekili Yusuf Ahlatcı, Boğazkale'nin doğal gaza kavuşmasıyla birlikte Çorum'da doğal gazsız ilçe kalmadığını vurguladı.

Kendisini de çoğu kez sobalara kömür taşıdığını dile getiren Ahlatcı, "Ancak bu işi genelde kadınlarımız yapar. Doğal gaz kadınlarımız içinde büyük bir nimet. Onlar büyük bir dertten kurtuldu. Emeksiz, gayretsiz olmaz. Söz verdik, gayret gösterdik ve ilçemizi doğal gaza kavuşturduk" diye konuştu.

Birlik ve beraberlik mesajları da veren Ahlatcı, "Birliğimizi beraberliğimizi bozmadığımız sürece bu ülkeyi ne teröristler ne emperyalistler yıkabilir. Geçtiğimiz günlerde savunma sanayimizin göz bebeği kurumlarından TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı kınıyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu ülkenin bize vatan olmasında can başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere bize bu vatanı miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı ve minnetlerimi sunuyorum"

"Çorum'da doğal gazı olmayan ilçemiz kalmadı"

Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, 2004 yılına kadar Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmit olmak üzere yalnızca 5 şehirde doğal gaz kullanıldığını hatırlatarak, "Doğal gaz piyasasının özelleştirilmesi ile birlikte, özel sektör olarak ilk doğal gaz arzı sağlanan il Çorum oldu. Tüm ekibimizin üstün gayreti ile sektörde görülmemiş bir hızla, 139 gün gibi kısa bir sürede Çorum'u doğal gaz ile buluşturduk. Ardından Yozgat, Kastamonu, Çankırı ve Karabük illerini de doğal gaza ulaştırarak bölgemizde doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde önemli bir adım atmış olduk. 2005 yılından sonra ilçelerimizden yoğun bir şekilde doğal gaz talepleri gelmeye başladı. Cumhurbaşkanımızın batıda ne varsa doğuda o olacak anlayışı doğrultusunda, doğal gazı ilçelerimize ulaştırmaya başladık. 2006 yılında; Sungurlu ilçemizi, 2015 yılında; Alaca, Osmancık, İskilip ilçelerimizi, 2019 yılında; Mecitözü, Dodurga, Oğuzlar ilçelerimizi, 2022 yılında; Laçin, Bayat, Uğurludağ, Kargı ilçelerimizi, 2023 yılında; Ortaköy ilçemiz ve Aşdağul beldemizi doğal gazla buluşturduk. Bugün itibarıyla Çorum ilimizde 181 bin 500 abonemize doğal gaz arzı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Çorum şehir merkezi ve ilçelerinde bugüne kadar toplam 3 milyar metreküp doğal gaz kullanıldığını açıklayan Kahraman, "Şayet doğal gaz olmasaydı, bu doğal gazın karşılığı olarak 3 milyon kamyon kömür kullanılacaktı. Bugün ise Boğazkale ilçemizi doğal gazın ekonomisi ve konforu ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel ilçemizin de hizmet verdiğimiz noktalar arasına katılmasıyla birlikte Çorum'da 13 ilçemizin tamamı doğal gaz ile buluşmuş oluyor. Boğazkale'de doğal gaz hattı tesis ettiğimiz cadde ve sokaklardan şu ana kadar 141 adet abonelik başvuru işlemi gerçekleştirilmiştir. Servis kutusu bulunan binalarda ise başvuru işlemlerine devam edilmektedir. Binalara doğal gaz verme işlemleri bugün itibarıyla başlamıştır.

Doğal gaz dağıtım faaliyeti yürüttüğümüz bölge sayısı her geçen gün artarken Anadolu'nun önemli bir değeri olan Ahlatcı Holding, yaptığı atılımlarla büyümesini hızla sürdürmekte, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etmektedir. Ahlatcı Holding olarak doğal gaz dağıtım faaliyetlerimiz, gün geçtikçe artmakta ve şu an 17 şehir ve 170 ilçede, toplam bin 750 çalışanımızla 3.5 milyon aboneye güvenli ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla 7/24 var gücümüzle çalışıyoruz. Şirket misyonumuzun bir gereği olarak ileri teknoloji kullanarak, doğal gaz hizmetlerini müşterilerimize; güvenli, ekonomik, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde sunmak ve doğal gazlı yaşamı bölgemizde rutin hayatın parçası haline getirme amacımıza ulaştığımızı görmek bizler için son derece onur verici. Yılların kazandırdığı tecrübelerimizle, enerji alanındaki gelişmelere yaklaşımımız ve inancımızla hayata geçirdiğimiz projeler, bizi doğal gaz sektörünün öncü şirketlerinden birisi konumuna getirmiştir" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çorum'un tüm ilçeleri doğal gazla buluştu - Son Dakika

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