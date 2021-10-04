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Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak

04.10.2021 11:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Tarım Kredi Kooperatifleri marketinden alışveriş yaptı. Alışveriş sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye genelinde bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Vatandaşımızın ucuz ve kaliteli alışverişini temin edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasını ziyarette bulundu. Mağaza içerisindeki ürünleri inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş de yaptı. Mağazada bulunan vatandaş ve çalışanlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak

"SÜRATLE ÇOĞALTACAĞIZ"

Mağaza ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız ve böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak

"VATANDAŞIN KESESİNE UYGUN"

Market alışverişi sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak

ZİNCİR MARKETLERE DENETİM BAŞLATILDI

Son dönemde artan gıda fiyatları vatandaşın belini bükmüş ve bu konuda şikayetler bir hayli artmıştı. Yaşanan gelişme sonrası hükümet, önlemlerin alınacağını açıklamış ve gerekenin yapılacağını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu konuda kısmen özellikle 5 büyük zincir marketin sınırsız uygulamaları var. 5 zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçerek, zincir marketlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmek için müfettişler görevlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak

TİCARET BAKANLIĞI: HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAKTA KARARLIYIZ

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü belirtilerek, şu açıklamayı yapmıştı:

"Bununla birlikte, tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş'un talimatlarıyla Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kredi, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak - Son Dakika
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