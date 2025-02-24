Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bir imtihan yeridir, ekonomik zorluklar gelip geçer

Ekonomi

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik konu başlıklarının ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti. Erdoğan'ın mesajlarından en dikkat çekicisi ekonomiye ilişkin oldu.

ERDOĞAN: EKONOMİK ZORLUKLARI GELİP GEÇER"

Erdoğan, "Ekonomik zorluklar gelip geçer ama dayanışmamız baki kalır. Sıkıntılar gelip geçer ama muhabbetimiz ebediyen devam eder. Dertler gelip geçer ama gözyaşını sildiğimiz mazlumların duası bizimle kalır. Dünya bir imtihan yeridir. Biz bu imtihanı alnımızın akıyla vermenin derdindeyiz. Ülkemiz ve milletimizle birlikte tüm medeniyet havzamız için kalıcı eserler üretmenin çabasındayız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Gece gündüz demeden büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa mücadelemizi sabırla sürdürüyoruz. Almanya Cumhurbaşkanı ile terörle mücadele, düzensiz göç, vatandaşlarımızın vize sorunu, Almanya'daki Türk toplumunu ilgilendiren hususlar gibi birçok konuyu istişare ettik. Göçmen düşmanı ve İslam karşıtı gibi aşırı sağ hareketlere dikkat çekiyorduk. Son yapılan birçok seçimde maalesef endişelerimizin haklılığı ortaya çıktı. Avrupa merkez siyasetinin zamanın ruhunu doğru okuyamaması bunun sebeplerinden biridir. Geçtiğimiz yüzyılın albenisi olan liberal demokrasi ciddi krize ve darboğaza girmiştir. Liberal demokrasi artık eski gücünü, itibarını, etkisini yitirmiştir.

"AŞIRI SAĞ HAREKETLER AVRUPA'DA SİYASETİN BELİRLEYİCİSİ HALE GELDİ"

Hayat gibi siyaset de boşluk kabul etmez. Batı'da yaşanan durum işte budur. Avrupa'daki son seçimlerde aşırı sağcı demagoglar dolduruyor. 61 binden fazla sivilin katledilmesini seyreden Batılı kuruluş ve liderler Gazze'deki insanlık sınavında sınıfta kalmışlardır. Aşırı sağ hareketler bugün Avrupa'da siyasetin belirleyici hale gelmiştir. 4-5 kuşaktır Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Aşırı sağ gerçekliğinin Avrupalı Türkler ve Müslümanlar açısından tehdit oluşturmaması için gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.

"AB'NİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

Son dönemde AB ile ilişkilerimizin eski ritmine kavuşmakta olmasını önemsiyoruz. AB'yi ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibarı içine çıktığı çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir, Türkiye'nin birliğe tam üyeliği kurtarabilir. AB bu gerçeklerle ne kadar erken yüzleşirse kendileri için o derece hayırlı olacaktır. Biz hep olduğu gibi yapıcı anlayışla karşılıklı faydaı ve saygı temelinde üyelik sürecini ilerletmek düşüncesindeyiz. AB'nin ve birliğe yol veren ülkelerin yanlışta ısrar etmekten vazgeçmesi gerekiyor.

"TÜM DÜNYAYI KUCAKLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye olarak 360 derecelik bakış açısıyla pergelin bir ayağını Ankara'ya sabitleyip diğeriyle tüm dünyayı kucaklamayı sürdüreceğiz. Toplamda 650 milyona yaklaşan nüfuslarıyla bölgelerin parlayan yıldızları olan Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan ziyaretimiz son derece verimli geçti. Aramızdaki ticari, ekonomik, kültürel, savunma ve beşeri ilişkilerimizi daha da güçlendirdik. Şahsımıza ve heyetimize yönelik teveccüh ve muhabbete, sokaklara taşan sevgi seline şahitlik edip de duygulanmamak zaten elde değildi. Halktan büyük hüsnü kabul gördük. Ellerinde al bayraklarıyla onbinlerce insan bizleri selamladı.

"HEDİYE EDİLEN TOGG'LARDAN RAHATSIZ OLDULAR"

Türkiye'nin İslam dünyasındaki güçlenen rolüne vurgu veren iltifatları bu memleketin şerefli bir evladı olarak memnuniyetle karşıladık. Ziyaretimizin hafızalara kazınan yanlarından biri de her üç ülkenin liderine hediye ettiğimiz milli elektrikli otomobilimiz TOGG'du. TOGG hediyenin ötesinde yeni Türkiye'nin adeta simgesi haline dönüşmüştür. TOGG'un ilk ortaya çıkış fikrinden üretimine kadar her aşamasına kulp takanlar liderlere hediye edilen TOGG'lardan rahatsız oldular.

"YAZ AYLARINDA SEDAN MODELİ DE PİYASAYA SÜRÜLECEK"

Bu memleketin ekmeğini yiyen, havasını soluyan, suyunu içen herkesin bu ziyaretten iftihar etmesi gerekir. Dünyanın hiçbir yerinde muhalefet milli gururu oluşturan fotoğraflardan memnuniyetsizlik duymaz. Biz de bir türlü iflah olmayan yıkıcı bir muhalefet var. Ne diyelim, bu bizim imtihanımız. TOGG'un 52 binden fazlası şu an yollarda. İnşallah yaz aylarında sedan modeli de piyasaya sürülecek. Çinli şirketin 1 milyar dolar yatırımla Manisa'da kuracağı elektrikli araç üretim tesisi ve ARGE merkezi çalışmalarında ciddi mesafe kat edildi.

"ÇİN FİRMASI, SAMSUN'A FABRİKA AÇACAK"

2024 yılında dünyada 17 milyondan fazla elektrikli araç satıldığı dikkate alındığında bu yatırımların önemi daha net görülecektir. Bir başka Çin firması Samsun'da şu anda yapıyor. Hazırlıklarını tamamladı, çok kısa zaman içerisinde Samsun'da bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz. Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımların odağı haline getirmek için bundan sonra da çalışacağız.

Dün açıkladığımız Türkiye Yüzyılı Reform Programı büyük bir titizlik içinde hazırlandı. Reform programımız ileri teknoloji yatırımlarında da ülkemize farklı ufuk kazandıracaktır. 5 temel sütun üzerine inşa ettiğimiz reform programıyla Türkiye'yi yüksek lige çıkaracağız. 2030 sanayi ve stratejisini bugünkü kabine toplantısında ele aldık. Mobilite, petrokimya, savunma ve güneş enerjisi alanlarda hayata geçecek 7 milyar dolara sahip bütçelerini değerlendirdik.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Partimizin 12 Ekim'de başlayan kongre maratonunu dün tamamladık. Türk demokrasisine itibar kazandıran örnek bir kongre sürecini yürüttük. İnşallah bundan sonra yabancı kabul ve yurt dışı temaslara daha fazla ağırlık vereceğiz. Geçen hafta sayın Zelenski'yi ülkemizde misafir ettik. Bugün de sayın Lavrov'u kabul ettik. Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların yoğunlaştığı dönemde bu ziyaretleri önemli buluyoruz. Muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmeden iki ülkeyle iyi ilişkiler geliştirdik. Mart 2022'de İstanbul'da iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık. Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. 33 bin ton tahılın Türk boğazları üzerinden dünya pazarlarına ulaşmasını sağladık. Böylece küresel gıda krizine engel olduk.

"UKRAYNA DA MÜZAKERELERE DAVET EDİLMELİDİR"

Amerikan başkanı Sayın Trump'ın savaşı müzakereler yoluyla bitirme iradesini prensipte olumlu karşılıyoruz. Burada şu gerçeğin ihmal edilmemesi gerekiyor; adil ve kalıcı barışa giden yol ilgili tüm tarafların temsil edildiği bir denklemle açılabilir. İstanbul süreci hariç bugüne kadar kurulan masalarda Rusya dışlanmış ve istenen netice alınmamıştır. Ukrayna da müzakerelere davet edilmelidir. Bu konudaki hakkaniyetli duruşumuzu hem sayın Zelenskyi hem sayın Macron hem de sayın Lavrov'a ifade ettim. Bölgemiz kana, gözyaşına ve çatışmaya artık doymuştur. Yüzbinlerce insanın hayatına mal olan her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu savaşın artık son bulmasını istiyoruz. Dengeli tavrıyla her ülkenin güvenine mazhar olmuş devlet olarak kalıcı ve adil barış için elimizden geleni yapacağız. Gazzeli kardeşlerimizin kendi topraklarında huzur içinde yaşaması, Lübnan'ın güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konularında taviz vermeyecek ve kardeşlerimizin yanında tüm imkanlarımızla yanında olacağız.

"RAMAZAN ÖNCESİNDE FIRSATÇILARA İZİN VERMİYORUZ"

Rahmet, mağfirefet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'e yaklaşmanın heyecanı, ümidi, mutluluğu içindeyiz. Önümüzdeki cuma ilk teravihi idrak edip, ilk savuru yaparak Ramazan ayına başlayacağız. Vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif'ini şimdiden tebrik ediyorum. Yurt dışında ve dünyanın farklı köşelerinde umutlarını ülkemize bağlamış kardeşlerimize hayırlı ramazanlar diliyorum. Ramazan öncesinde fırsatçılık peşinde koşanlar için gereken her türlü tedbiri alıyoruz ve alacağız. Tamahkarların milletimizin Ramazan sevincine gölge düşürmemek için bakanlıklarımız yoğun çaba içindeler. Ramazan fırsatçılığının ekonomik mesele olmaktan ziyade ciddi bir ahlak ve vicdan sorunu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

"FIRSATÇILIĞA MİLLETİMİZİN DESTEĞİYLE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Kadim ahilik kültürümüzden nasiplenmemiş bu fırsatçılar helalinden para kazanan şirketlerimize en büyük kötülüğü yapmaktadır. Yangın olunca yangın söndürme tüpüne, deprem olunca demire ve çimentoya, hava kurak gitse suya, bir iki gün kar yağdığında sebze ve meyveye zam yapan bu fırsatçılığa milletimizin desteğiyle nefes aldırmayacağız. Bugün önemine binaen serbest piyasa demek başıbozukluk demek asla değildir. Bakanlıklarıyla, SPK, Rekabet Kurumu, Vergi Denetim Kurulu ile gereken hukuki ve idari adımları atmayı sürdüreceğiz."