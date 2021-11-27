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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı

27.11.2021 17:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'a geldi. İki ülke arasında ortak anlaşmalar imzalandı. İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar dolar hacme çıkarmakta kararlıyız. Bugün imzaladığımız ortak bildiri, 9 maddeden oluşuyor." açıklamalarında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından resmi törenle karşılandı. Oğuzhan Köşkü'ndeki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Berdimuhamedov, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov, resmi karşılama töreninin ardından görüşmelere geçti. İki lider, görüşmelerin sonunda anlaşmaların imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da! 9 maddelik anlaşma imzalandı

TÜRKİYE'DEN YOĞUN KATILIM

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

"TÜRKİYE, TÜRKMENİSTAN'I İLK TANIYAN ÜLKEDİR"

İmza töreninin ardından ardından ili lider ortak basın toplantısı düzenledi. Türkmenistan tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Devlet İş Birliği Nişanı takdim edildi. Törende konuşan Erdoğan, "Ata yurdumuz Türkmenistan'a gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü bağımsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir. Türkmenistan'a kardeşler meselesine hoş geldin diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da! 9 maddelik anlaşma imzalandı

9 MADDELİK ANLAŞMA İMZALANDI

Konuşmasına devam eden Erdoğan, "Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız. Kara ve hava yolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanında da görüş alış verişinde bulunduk. Bugün imzaladığımız ortak bildiri 9 maddeden oluşuyor. Kardeş Türkmenistan'la zemini daha da güçlendiriyoruz. Görüşmelerimizin ve imzaladığımız belgelerin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Devlet İş Birliği Nişanı'nı almaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyorum. Bu nişanla şahsıma gösterilen teveccüh için yürekten teşekkür ediyorum. Bu nişana layık görülmem, bu ziyareti taçlandırmıştır. Kemik kardeşliğimiz bir kez daha perçinlenmiştir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da! 9 maddelik anlaşma imzalandı

ERDOĞAN YARIN ZİRVEYE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerinin ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un başkanlığında "Birlikte Geleceğe" temasıyla yarın düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek. Zirve çerçevesinde Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret ve ulaştırma ağlarının yaygınlaştırılması, Covid-19 salgınıyla mücadele ve salgın sonrası döneme hazırlık bağlamında teşkilat bünyesindeki eşgüdüm ve iş birliğinin geliştirilmesi, ayrıca ileriye dönük ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Erdoğan'ın Teşkilat Dönem Başkanlığı'nı Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'a devredeceği zirve marjında katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı - Son Dakika
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